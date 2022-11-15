الدولار الأمريكي تحت ضغط انخفاض التضخم، التركيز على بيانات مبيعات التجزئة

تشرين الثاني 16, 2022 00:15

ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر وتوقع التجار احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بشكل أقل. ومع ذلك، قد يكون السوق يتقدم على نفسه، نظرًا لخطاب الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وإحجامه عن تخفيف التضييق النقدي بسرعة كبيرة.

يأتي الحدث التالي الذي يحرك السوق بالنسبة للدولار الأمريكي يوم الأربعاء مع مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. إجماع السوق على أن المبيعات قد نمت بنسبة 1 في المائة مقارنة بـ 0 في المائة في سبتمبر.

هل ستدعم النتائج أو تضيف مقاومة لمسار الدولار الأمريكي؟ لا تزال العملة مرتفعة نسبيًا مقارنة بالعملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني واليوان والين وقت كتابة هذا التقرير ، وهناك مجال لتحرك الدولار الأمريكي إذا كانت هناك أي مفاجآت في أرقام مبيعات التجزئة

عندما يتعلق الأمر بأزواج الين، فإن أحدث البيانات التي سيتم تسعيرها في قيمة العملة هي معدل النمو الأولي لليابان للربع الثالث. كانت النتائج ربع السنوية أقل من التوقعات عند مستوى ناقص 0.3 في المائة مقارنة بـ 1.1 في المائة سابقًا وتوافق آراء 0.3 في المائة. على أساس سنوي، كان نمو اليابان في الربع الثالث عند مستوى -1.2٪ مقارنة بـ 4.6٪ سابقًا. قد يؤدي ذلك إلى إضعاف أزواج الين الياباني على المدى القصير، لا سيما عند مقارنته بقوة الدولار الأمريكي.

صدرت أرقام الإنتاج الصناعي الصيني لشهر أكتوبر هذا الصباح، حيث جاءت عند مستوى 5 في المائة مقارنة بـ 6.3 في المائة في السابق على أساس سنوي. كان الإجماع على 5.2 في المائة، ولكن يبدو أن سياسة عدم التسامح مع COVID في البلاد أدت إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع. قد يضغط هذا على أزواج عملات اليوان على المدى القصير.

كما تم الإعلان عن الأخبار المؤثرة على الجنيه الإسترليني صباح اليوم حيث جاء معدل البطالة لشهر سبتمبر عند مستوى 3.6٪ مقارنة مع 3.5٪ للشهر السابق وبما يتماشى مع التوقعات. يمكن لقطاع التوظيف القوي نسبيًا أن يدعم قيمة الجنيه الإسترليني وهو أحد النقاط المضيئة في الاقتصاد.

يأتي حدث آخر ذو علامة حمراء بالنسبة للجنيه الاسترليني يوم الأربعاء مع تقرير معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر. في السابق عند مستوى 10.1 في المائة، يتوقع إجماع السوق 10.7 في المائة مع بعض التوقعات تصل إلى 11 في المائة. إذا ارتفع التضخم إلى تلك المستويات، فإنه سيزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا. إذا فاجأ معدل التضخم في المملكة المتحدة الاتجاه الهبوطي أو الصعودي، فقد يؤدي ذلك إلى تحريك أزواج عملات الجنيه الإسترليني.

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