بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 10.1٪، هل يتخذ بنك إنجلترا أي إجراءً؟

نيسان 28, 2023 23:24

بقي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في خانة العشرات (10.1٪ على أساس سنوي) في مارس على الرغم من أن الاقتصاديين توقعوا انخفاضًا إلى 9.8٪.

أعلن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي جاء عند 6.2٪، على أساس سنوي، دون تغيير مقارنة بشهر فبراير وأعلى قليلاً (+0.2٪) مما كان متوقعًا.

عززت أرقام التضخم المرتفعة الجنيه البريطاني صباح الأربعاء حيث يعتقد المستثمرون والمتداولون أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يكون في الطريق.

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة؟

يقترح بعض محللي السوق أن رقم التضخم الرئيسي غير المتوقع المكون من رقمين قد يجبر بنك إنجلترا (BoE) على رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

قال تقرير صادر عن EY ITEM Club: "إن حقيقة أن هذا يتبع أحدث بيانات سوق العمل، والتي أظهرت نموًا صحيًا للوظائف وانتعاشًا مفاجئًا في ارتفاع أجور القطاع الخاص، وأداء الاقتصاد أقوى من المتوقع، من المحتمل أن ترجيح كفة الميزان نحو رفع معدل آخر الشهر المقبل".

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلندا للربع الأول من عام 2023

ستنشر هيئة الإحصاء النيوزيلندية أرقام التضخم للربع الأول في 20 أبريل. يشير الاقتصاديون إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين سيأتي عند 7.1٪ على أساس سنوي و 1.7٪ على أساس ربع إلى ربع.

يعتقد محللو السوق أن الظروف الجوية القاسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يبقي التضخم قريبًا من رقم 7.2٪ المسجل في الربع الأخير من عام 2022.

لاحظ اقتصاديو الخزانة في تقرير أن التضخم في نيوزيلندا يمكن تقسيمه تقريبًا إلى ثلث: يأتي الثلث من الطلب المفرط الناجم عن الإنفاق الحكومي وأسعار الفائدة المنخفضة ، والثلث الآخر يأتي من صدمات العرض من الخارج ، والثلث الآخر غير معروف.

بنك الشعب الصيني (PBoC) و قرار سعر الفائدة

من المتوقع أن يعلن بنك الصين الشعبي (PBoC) يوم الخميس قراره بشأن أسعار الفائدة. يتوقع الاقتصاديون أن مجلس إدارتها من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. يوم الإثنين، أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة على تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد (MLF) دون تغيير عند 2.75٪.

كتب محللو ING في تقرير أن "الإجراء يشير إلى أن بنك الشعب الصيني (PBoC) ليس قلقًا بشكل خاص بشأن تعافي الاقتصاد الصيني. وهذا من شأنه أن يوفر بعض الراحة للسوق، حيث يتوقع الآن أن يتماشى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 23 مع التوقعات. الرأي المتفق عليه هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0٪ على أساس سنوي (ING f 3.8٪ سنويًا)."

أشار محللو البنك الهولندي إلى أنه "نتيجة لذلك، نتوقع أن يبقي بنك الشعب الصيني (PBoC) أسعار الفائدة دون تغيير. من غير المحتمل أن يرتفع البنك المركزي عندما لا يكون الاقتصاد قد انتعش بالكامل. ولا تزال تخفيضات الأسعار ممكنة إذا كان الانتعاش أبطأ مما هو مطلوب".

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في مارس

سيقوم مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بنشر بيانات بشأن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في مارس. يتوقع الاقتصاديون انخفاضًا بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي وبنسبة 0.5٪ على أساس شهري.

وفقًا لآخر دراسة صادرة عن KPMG واتحاد التجزئة البريطاني (BRC)، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 5.1٪ في مارس، مقارنة بـ 3.1٪ في مارس 2022، أعلى من متوسط الثلاثة أشهر البالغ 4.8٪. لاحظ الاقتصاديون أن التسوق في عيد الأم عرضت زيادة طفيفة.

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