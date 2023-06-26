ما يجب أن تعرفه عن تداول الكرونا السويدية

حزيران 26, 2023 21:44

كم منكم يعرف أن العملة السويدية هي الكرونا السويدية؟ من المحتمل أن يكون عدد قليل من الكرونا السويدية (SEK) غير مشهور مثل اليورو أو الجنيه البريطاني بينما تشتهر السويد ببعض أعمالها الشهيرة مثل IKEA و H&M و Volvo و Saab وما إلى ذلك.

احتفظت السويد والدنمارك بعملاتهما الفردية بدلاً من الانضمام إلى اليورو لأنها تساعدهما على التحكم في سياساتهما النقدية دون الحاجة إلى اتباع توجيهات البنك المركزي الأوروبي (ECB)، على الرغم من أنه يجب أن تتماشى مع إرشادات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالدين العام وما إلى ذلك.

في هذه المقالة، سوف نشارك بعض الأفكار القيمة بخصوص الكرونا السويدية ونساعدك على توسيع عقلية التداول الخاصة بك.

الكرونا السويدية: عملة اقتصاد صغير ولكنه قوي

يبلغ عدد سكان السويد 10.4 مليون نسمة فقط، لكن اقتصادها يحتل المرتبة 25 على المستوى العالمي والمرتبة 11 في أوروبا. الاقتصاد السويدي هو اقتصاد متطور وموجه نحو التصدير، مدعومًا بالأخشاب والطاقة المائية وخام الحديد. تمتلك السويد واحدة من أكثر القوى العاملة تعليما وتدريبًا تقنيًا في القارة العجوز وقد اجتذبت العديد من الشركات المهمة من جميع أنحاء العالم التي أدرجتها في خططها الاستثمارية للاستفادة من إمكاناتها الهائلة.

الكرونا السويدية هي العملة الحادية عشر الأكثر تداولًا في العالم وفقًا لمسح البنك المركزي الذي يجري كل ثلاث سنوات لأسواق العملات الأجنبية والمشتقات خارج البورصة (OTC). حل الكرونا، الذي يعني التاج في السويدية، محل الريكسدالر في عام 1873. يعتمد سعر صرف الكرونا السويدية على السياسة النقدية التي ينفذها Riksbank، وهو أقدم بنك مركزي في العالم وثالث أقدم بنك تأسس في عام 1688. وتجدر الإشارة إلى أن Riksbank تم تأسيسها بواسطة Riksdag of the Estates وكانت مستقلة تمامًا عن سلطة الملك التي لعبت دورًا أساسيًا في إغلاق البنك السابق لبنك ريكسبانك بسبب الإفراط في طباعة الأوراق النقدية.

السياسة النقدية لـ Riksbankوالكرونا السويدية

بمراجعة مخططات أسعار صرف اليورو إلى الكرونا السويدية (SEK-kr) ، يمكننا أن نرى أن العملة السويدية سجلت أعلى مستوى لها في 4 سنوات مقابل العملة الموحدة في الأول من أكتوبر 2021، وتم تداولها بسعر 9.91 كرونة. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، اكتسب اليورو قوته وعكس خسائره، وتم تداوله عند 11.74 كرونة في 22 يونيو 2023.

المصور: Admirals MetaTrader 5 -الرسم البياني الشهري EUR SEK.

النطاق الزمني: 1 يناير 2018 - 22 يونيو 2023. تاريخ الالتقاط: 22 يونيو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.





يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي السويدي في 29 يونيو لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. يقترح بعض الاقتصاديين أن Riksbank سيسعى إلى تقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة من خلال المضي قدمًا برفع 25 نقطة أساس.

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - االرسم البياني اليومي EUR SEK.

النطاق الزمني: 22 مارس 2023 - 22 يونيو 2023. تاريخ الالتقاط: 22 يونيو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قرر في أبريل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بينما كشف محضر الاجتماع أن صانعي السياسة لن يترددوا في تشديد السياسة النقدية أكثر إذا كانت تقارير البيانات تبرر هذه الخطوة.

ING: من المحتمل أن تبقى الكرونا السويدية عرضة للخطر

أشار محللو العملات في ING في تقرير إلى أن تحركات Riksbank قد لا تكون كافية لدعم الكرونا. "يمكن القول إن الرسائل المتشددة كانت الأداة الأساسية لبنك ريكسبانك لدعم كرونة سويدية، ومن الصعب رؤية إعادة بناء هذه الرواية في يونيو، خاصة إذا استمر التضخم في التحرك في الاتجاه الصحيح. كما اعترف فلودن نفسه مؤخرًا، قد يرغب Riksbank في عملة أقوى، لكن ليس هناك الكثير مما يمكنه فعله حيال ذلك. قد يدفع المزيد من ضعف كرونة سويدية بنك ريكسبانك إلى التفكير في التدخل في سوق العملات الأجنبية، لكننا أكدنا عدة مرات كيف يبدو التدخل المهدد لنا أكثر احتمالية من نشر هذا في الواقع، نظرًا لانخفاض الذخيرة نسبيًا من حيث الاحتياطيات"، كما لاحظوا في تقرير صدر في 18 مايو.

وتعليقًا على اجتماع مجلس الإدارة القادم، قال الاقتصاديون في البنك الهولندي إن بيان ما بعد الاجتماع قد يترك الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة. "بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أبريل، من المرجح أن يعيد بنك ريكسبانك السويدي وتيرته إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس في 29 يونيو. مع التوقعات الجديدة المقرر إجراؤها في اجتماع هذا الشهر، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان صانعو السياسة يحاولون استدعاء القمة في دورة أسعار الفائدة الخاصة بهم أو الإشارة إلى المزيد من الارتفاعات في الخريف. في حين أننا نشك في أن البنك قد لا يكون صريحًا بشأن رفع الأسعار مرة أخرى في سبتمبر كما كان في أبريل، فمن المحتمل أن يبقي توقعات سعر الفائدة الصادرة حديثًا الباب مفتوحًا أمام تحرك آخر إذا لزم الأمر".

Swedbank: الكرونا يمكن أن تبدأ في التعزيز على المدى الطويل

في حديثه إلى موقع إي آر آر الإستوني الإخباري، قال كبير الاقتصاديين في سويدبانك، تينو ميرسينا، إنه على الرغم من انخفاض الكرونا إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو، إلا أنه يتوقع ارتفاعًا على المدى الطويل.

وقالت ميرسينا إن قيمة الكرونا مقابل منافسيها تعتمد على حالة الاقتصاد السويدي والطريقة التي سينفذ بها بنك ريكسبانك سياسته النقدية ، مضيفة أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد السويدي وأصبح المستثمرون حذرين. الكرونا السويدية.

الكرونا السويدية: قم بإدارة مخاطر التداول باستخدام الأدوات المناسبة

قد لا تكون الكرونا السويدية واحدة من أكثر العملات شيوعًا للتداول في الأسواق العالمية مثل الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني، ولكن قد يستخدمها بعض المتداولين كخيار تنويع للمحفظة. لا تحتل الكرونا السويدية عناوين الأخبار المالية، لذا سيتعين على المتداولين إجراء المزيد من البحث الشامل إذا كانوا يريدون تضمين العملة السويدية في استراتيجياتهم.

بغض النظر عن شعبية الكرونا السويدية، فإن تداول العملات الأجنبية والأدوات الأخرى ينطوي على مخاطر. قد لا يمتلك المتداولون المبتدئون المهارات أو الخبرة اللازمة لتشكيل استراتيجية من شأنها تقليل الخسائر إذا تحركت الأسواق ضدهم. لذلك، قد يكون المتداولون المبتدئون أكثر عرضة لخطر فقدان الأموال القيّمة في هذه العملية.

يمكن استخدام أدوات إدارة المخاطر لتقليل المخاطر والقلق والتوتر. يمكن للمتداولين المبتدئين الذين لم يعتادوا على استخدامها أن يتعلموا بطرق مختلفة. يقدم الوسطاء عبر الإنترنت ندوات تعليمية عبر الإنترنت ومقالات وكتب إلكترونية يمكن للمتداولين المبتدئين الوصول إليها والاستفادة منها في معرفة المهنيين ذوي الخبرة. يتيح استخدام أدوات إدارة المخاطر بالطريقة الصحيحة للمتداولين المبتدئين تصميم خطط التداول الخاصة بهم دون تعريض الأموال للخطر التي من شأنها تحويلهم عن تحقيق أهدافهم المالية.

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