تداول الفضة: الرياح المعاكسة أم الرياح الخلفية؟

شباط 04, 2023 04:40

الفضة هي واحدة من أكثر السلع شعبية في عالم التداول. تميل الفضة إلى الاحتفاظ بقيمتها طويلة الأجل، ومثلها مثل الذهب، من المرجح أن تستمد قوتها من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. بينما يبقى الذهب هو السلعة الأولى عندما يتعلق الأمر بتفضيلات المتداولين، يمكن أن تكون الفضة بديلاً للأشخاص الذين يرغبون في استكشاف عالم تداول السلع.

في هذه المدونة، سنطلعك على بعض المعلومات القيمة المتعلقة بتداول الفضة ونساعدك على تعزيز معرفتك بهذه السلعة.

بعض الحقائق الممتعة عن الفضة

قلة من المتداولين قد يعرفون أن العملة الأولى في العالم كانت مصنوعة من الفضة منذ أكثر من أربعين قرنًا. وفقًا للأرشيفات التي تم العثور عليها، وبفضل البحث الأثري، وصفه المصريون القدماء بأنه "معدن أبيض". يقترح بعض المؤرخين أن الفضة كانت أغلى من الذهب في عصر الدولة القديمة. ومع ذلك، هناك آراء مختلفة حول هذه المسألة، لذا لا ينبغي اعتبار تفوق أسعار الفضة على الذهب في ذلك الوقت أمرًا مفروغًا منه.

تم استخدام الفضة في سك العملات المعدنية والسبائك. ومع ذلك، يمكن استخدام الفضة في العديد من الأشياء، مثل تصنيع الألواح الشمسية وأشباه الموصلات وكذلك صنع المجوهرات والحلي، على سبيل المثال لا الحصر.

تم العثور على الفضة في الطبيعة مع معادن أخرى. يمكن العثور على أكبر مناجم الفضة في العالم في المكسيك والصين وبيرو. المكسيك هي أكبر دولة منتجة، حيث يتوقع الخبراء أن تكثف أنشطة التعدين في عام 2023، بينما تمتلك بيرو أكبر احتياطيات.

الأسعار والتقلبات الفورية للفضة

بشكل عام، أسعار الفضة للأونصة أقل بكثير من أسعار الذهب. في الأول من فبراير، كان سعر أونصة الفضة 23.56 دولارًا، بينما كان سعر أونصة الذهب 1929 دولارًا. على الرغم من أن الأسعار الفورية للذهب تجذب انتباه المستثمرين والمتداولين، يمكن أن تكون الفضة خيارًا بديلاً للأشخاص الذين يرغبون في تنويع محافظ التداول الخاصة بهم.

توضيح: الرسم البياني الشهري لـ Admirals MetaTrader 5 - XAG / USD تم التقاطه في 2 فبراير 2023. النطاق الزمني: 1 يوليو 2016 - 2 فبراير 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

شهدت أسعار الفضة الفورية تقلبات ملحوظة في السنوات الثلاث الماضية. بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين في الأول من مارس 2020، حيث ارتفعت الأسعار الفورية للفضة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات في بداية أغسطس 2020. على الرغم من أن الأسعار الفورية للفضة حصلت على دفعة خلال الربع الأول من عام 2022، فقد شهدت الأشهر القليلة التالية انخفض سعر المعدن النفيس من 25.61 دولارًا (10 أبريل) إلى 18.03 دولارًا (28 أغسطس) للأونصة.

توضيح: الرسم البياني اليومي لـ Admirals MetaTrader 5 - XAG / USD تم التقاطه في 2 فبراير 2023. النطاق الزمني: 20 سبتمبر 2022 - 2 فبراير 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

كان الربع الرابع من عام 2022 مفيدًا لأسعار الفضة الفورية حيث ارتفعت من 18.25 دولارًا (14 أكتوبر) إلى 28.89 دولارًا (29 ديسمبر). في الثاني من فبراير 2023، تم تداول الفضة بسعر 24.43 دولارًا للأونصة.

ماذا يتوقع محللو السوق فيما يتعلق بأسعار الفضة الفورية؟

مع استئناف الصناعات للعمليات بعد عصر الوباء، أصبحت مشكلة نقص المعروض من الفضة واضحة. في حديثهم إلى CNBC، اقترح محللو السلع أن الأسعار الفورية للفضة قد تصل إلى 30 دولارًا للأونصة في عام 2023 على خلفية نقص السلع. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة وصلت فيها الأسعار الفورية للفضة إلى 30 دولارًا للأوقية كانت في فبراير 2013.

قال تقرير CBNC أن الطلب على الفضة من المرجح أن ينمو بنسبة 15٪ في السنوات الخمس المقبلة حيث من المتوقع أن تزيد صناعات السيارات والإلكترونيات الإنتاج. أشار مسح قدمته مجموعة Silver Group التجارية إلى أن المعروض من الفضة من إنتاج المناجم في عام 2022 بلغ 843.2 مليون للأونصة، وهو أقل بكثير من ذروة العقد البالغة 900 مليون أونصة في عام 2016.

ومع ذلك، أعرب بعض المحللين عن مخاوفهم بشأن التوقعات الإيجابية. وأشاروا إلى أن نسبة كبيرة من الطلب على الفضة مرتبطة بالإنتاج الصناعي الذي يمكن أن يتأثر بمخاوف الركود. لذلك، يقترحون أن الأسعار الفورية للفضة قد تنخفض إلى 18 دولارًا للأونصة إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية وانخفض التضخم بشكل أسرع مما تتوقع السوق، خاصة إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى الركود.

إدارة المخاطر في التداول أمر حتمي

المعرفة قوة عندما يتعلق الأمر بالتداول. خسارة رأس المال ممكنة إذا انحرف سعر الأصل عن توقعاتك. عندما تدير مخاطرك بشكل صحيح، فإنك تتحكم في مقدار أموالك التي قد تفقدها في صفقة أو مجموعة من الصفقات عن طريق وضع سقف.

من أجل التخطيط لاستراتيجية تداول ناجحة، يجب أن تتعرف أولاً على السوق. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى معرفة موارد إدارة المخاطر التي يقدمها الوسيط الخاص بك ومعرفة كيفية استخدامها. حتى إذا أصبح السيناريو الأسوأ حقيقة، فلا يزال بإمكانك التخفيف من المخاطر إذا كان لديك خطة للتعامل معها.

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