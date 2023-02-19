التداول للمبتدأين: بعض الحقائق المهمة التي يجب معرفتها عن تداول النفط

شباط 19, 2023 21:39

يدعي بعض الناس أن النفط هو ما يحافظ على كل شيء يتحرك. حتى لو كنت تعتقد أننا نبالغ، لا يمكنك إنكار أن النفط ضروري لتوسع ونشاط الاقتصاد العالمي. على الرغم من وجود تحول إلى حلول الطاقة البيئية، يبدو أن شركات النفط والغاز تستعيد الأرض التي فقدتها خلال حقبة الوباء.

تهدف هذه المقالة إلى تزويدك ببعض المعلومات القيمة التي يمكن أن تساعدك على التنقل في سوق النفط في عام 2023 وبناء استراتيجياتك التي تتماشى مع أهدافك المالية.

بعض الحقائق المهمة عن النفط

يلعب كل من النفط الخام (البترول) ومكوناته المكررة، المعروفة باسم البتروكيماويات، أدوارًا مهمة في الاقتصادات الصناعية اليوم. استخدم الناس في بلاد ما بين النهرين القديمة النفط كملاط في البناء، بينما استخدمه آخرون لعزل قواربهم قبل أكثر من أربعة آلاف عام.

في الولايات المتحدة، استخدمت قبيلة الإيروكوا الأصلية الزيت لصنع طلاء الحرب وطارد البعوض. بعد عدة سنوات (1859)، قامت شركة سينيكا للنفط بحفر أول بئر نفط تجاري في أمريكا في ولاية بنسلفانيا. وفقًا للبيانات التي قدمتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فإن أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا.

ما الفرق بين نفط خام غرب تكساس الوسيط ونفط برنت الخام؟

ربما تكون قد صادفت زيوت خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وبرنت أثناء البحث في قائمة السلع. هذين المعيارين للنفط هما من بين الأكثر استخدامًا في العالم. دعونا نفحص الاختلافات.

ما هو نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI؟

يعتبر النفط الخام WTI من أفضل أنواع الزيوت في العالم وهو من أسهل أنواع الزيوت التي يتم تكريرها. يتم توفيره في الغالب من ولاية تكساس. تنقل خطوط الأنابيب النفط المكرر إلى الغرب الأوسط للولايات المتحدة إلى خليج المكسيك. تحدث معظم عمليات التبادل المادي وتسوية الأسعار لخام غرب تكساس الوسيط في كوشينج بولاية أوكلاهوما. يشار إلى كوشينغ على أنها "مفترق طرق خطوط الأنابيب في العالم" من قبل المتخصصين في سوق النفط.

توضيح: Admirals MetaTrader 5 - نفط خام غرب تكساس الوسيط (100 برميل)، الرسم البياني الشهري بالدولار الأمريكي الذي تم التقاطه في 16 فبراير 2023. النطاق الزمني: 1 مارس 2017 - 16 فبراير 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.





انخفض السعر الفوري للنفط الخام WTI في 9 ديسمبر 2022، حيث تم تداوله عند 71.63 دولارًا ووصل إلى أدنى مستوى له في عام واحد. على الرغم من أنها اكتسبت بعض الأرض منذ ذلك الحين، إلا أن السعر الفوري للنفط الخام WTI يتقلب بين 73 دولارًا و 81 دولارًا للبرميل في الأسابيع الستة الأولى من عام 2023.

ما هو خام برنت؟

نفط خام برنت هو معيار نفطي لأكثر من 65٪ من عقود النفط العالمية على أساس النفط المستخرج في الغالب في بحر الشمال. تم اكتشاف خام برنت في أوائل الستينيات، ويتم الحصول عليه الآن بشكل أساسي من المملكة المتحدة والنرويج والدنمارك وهولندا وألمانيا. النفط الخام برنت ليس خفيفًا مثل نظيره من خام غرب تكساس الوسيط ، لكنه أكثر شيوعًا.

بالنسبة لتكاليف نقل نفط خام برنت فهي تعتبر أقل بكثير من تكاليف نقل نفط خام غرب تكساس الوسيط حيث يتم إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في مناطق غير ساحلية. في السنوات الأخيرة، نظرًا للتقدم في تقنيات الحفر والتكسير في الولايات المتحدة، أصبح النفط الخام WTI أرخص من نفط خام برنت. قبل ذلك، كان خام برنت يميل إلى أن يكون أرخص من خام غرب تكساس الوسيط.

توضيح: Admirals MetaTrader 5 - نفط خام برنت (100 برميل)، الرسم البياني الشهري بالدولار الأمريكي الذي تم التقاطه في 16 فبراير 2023. النطاق الزمني: 1 مارس 2017 - 16 فبراير 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.





تماشيًا مع السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط، انخفض السعر الفوري لخام برنت إلى 76.82 دولارًا للبرميل في 8 ديسمبر 2022. بعد اكتساب بعض الأرض في منتصف يناير 2023، انخفض سعره مرة أخرى في الثالث من فبراير، ليتم تداوله عند 79.69 دولارًا للبرميل. منذ ذلك الحين، ارتفع سعره الفوري ليصل إلى 85.57 دولارًا في 16 فبراير.

هل ترتفع أسعار النفط في عام 2023 أم تنخفض؟

يتوقع الاقتصاديون في بنك Deutsche أن ينتهي السعر الفوري لخام برنت العام بالقرب من مستوى 80 دولارًا. في تقرير صدر في 14 فبراير، أشاروا إلى أننا "نرى برنت عند 75 دولارًا للبرميل في النصف الأول من عام 2023 قبل أن تتحسن الأرصدة في النصف الثاني من عام 2023 إلى 80 دولارًا للبرميل. نتوقع أن الركود سيحد من نمو الطلب، ولكن بما أن الصين غادرت صفر Covid في وقت أبكر مما كان متوقعًا، هناك مجال أقل لانتعاش "المقلاع" في الربع الثاني من عام 2023. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي بمقدار 1 مليون برميل في اليوم بحلول النهاية في النصف الثاني من عام 2019. حيث نرى زيادة في العرض تحافظ على الضغط السلبي للنصف الأول، مما يخلق توترًا مع تحيز سياسة أوبك، قبل أن يتعافى الطلب في النصف الثاني من عام 2023".

على العكس من ذلك، فإن محللي السوق في UBS أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بأسعار النفط في عام 2023. وقال تقرير UBS نُشر في 14 فبراير: "نعتقد أن ثلثي النمو في الطلب على النفط هذا العام سيأتي من آسيا الناشئة، بقيادة إعادة فتح الصين - وهو ما نعتقد أنه سيرفع الطلب العالمي على النفط إلى أكثر من 103 مليون برميل في اليوم في النصف الثاني من العام. نتوقع أن تقدم الدول غير الأعضاء في أوبك+ نموًا متواضعًا في المعروض هذا العام، مضيفة 1.3 مليون برميل يوميًا بشكل أساسي من إنتاج الولايات المتحدة من النفط، مع تراجع نمو الطلب على النفط البالغ 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام. نحافظ على نظرتنا الإيجابية للنفط حيث نستمر في توقع ارتفاع خام برنت إلى 110 دولارات وغرب تكساس الوسيط إلى 107 دولارات هذا العام".

تَوقُع أوبك بزيادة الطلب العالمي في عام 2023.

صرح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص خلال كلمة ألقاها في مؤتمر للطاقة في مصر أن المنظمة "تتوقع أن يقترب الطلب العالمي على النفط من مستويات ما قبل الوباء في عام 2023".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر أننا "نتوقع ارتفاع الطلب إلى 110 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2025"، مستشهداً باقتصاد الصين الذي أعيد فتحه والتوقعات الاقتصادية الأفضل للبلاد. عانى قطاع النفط من نقص مزمن في الاستثمار لسنوات عديدة. حتى عام 2045، سيتطلب قطاع النفط استثمارات سنوية تبلغ 500 مليار دولار أمريكي.

هل يعتبر تداول النفط أمر محفوف بالمخاطر؟

كما هو الحال مع جميع الأدوات المالية، فإن تداول النفط ينطوي على مخاطر. قد يؤدي تداول النفط دون معرفة أساسياته إلى ارتكاب أخطاء. قد تؤدي الأخطاء إلى خسارة الأموال المكتسبة بشق الأنفس. على الرغم من أن التداول قد يكون جزءًا من التخطيط المالي الخاص بك، فلا يوجد سبب لتعريض نفسك للخطر المالي، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو في التداول.

يجب على المتداولين المبتدئين الذين ليس لديهم الخبرة اللازمة أن يسعوا إلى تعزيز معرفتهم من أجل بناء استراتيجيات تتماشى مع توقعاتهم المالية. هناك طرق عديدة لتعلم بعض أسرار التداول ولتحسين قدرتك على اتخاذ القرار. يقدم بعض الوسطاء مواد تعليمية شاملة تتراوح من الندوات عبر الإنترنت والندوات إلى الكتب الإلكترونية والمقالات التي كتبها خبراء السوق.

المعرفة هي مفتاح النجاح. استفد من الوصول المجاني إلى المعلومات المتوفرة على الويب وتصفيتها لتظل مركزًا على أهدافك دون تعريض أهدافك للخطر.

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لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.