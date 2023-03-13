تداول الكاكاو: جيد أم سيئ في 2023؟

آذار 14, 2023 04:22

كم مرة قرأت عن تداول الكاكاو؟ الجواب ربما ليس كثيرا. تمثل السلع الزراعية جزءًا كبيرًا من نشاط التجارة العالمي. الكاكاو هو سلعة مهمة يتم تداولها في جميع أنحاء العالم لأنه أحد المكونات الأساسية لنظامنا الغذائي اليومي.

تؤثر العديد من العوامل على العرض والطلب على الكاكاو. في هذه المدونة، سنشارك المعلومات الضرورية التي يجب أن تكون تحت تصرف المتداولين المبتدئين فيما يتعلق بتداول الكاكاو.

تعّرف على أساسيات الكاكاو

أظهرت الأبحاث الأثرية أن شجرة الكاكاو قد تم تدجينها لأول مرة في المنطقة الاستوائية بأمريكا الجنوبية. يقترح علماء الآثار أن الأولمك في أمريكا الوسطى استهلك حبوب الكاكاو بين 1500 و 1400 قبل الميلاد. تم استخدام حبوب الكاكاو كعملة في الأنشطة التجارية بين القبائل في أمريكا الوسطى والجنوبية قبل أن يصل الغزاة الأسبان إلى اليابسة.

كان الغزاة الأسبان مبتهجين بحبوب الكاكاو وأعادوها إلى أوروبا، حيث أصبح المشروب شائعًا للغاية خلال القرن السابع عشر. بدأ الأسبان في إنشاء مزارع الكاكاو أثناء غزوهم للقبائل الأصلية من أجل تزويد أوروبا بالكاكاو وإطلاق مشروع تجاري مربح للغاية.

كوت ديفوار (ساحل العاج) وغانا وإندونيسيا هي البلدان التي تنتج معظم حبوب الكاكاو في العالم. بشكل عام ، تأتي حبوب الكاكاو من مناطق رطبة جدًا وهي قريبة جدًا من خط الاستواء. الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة هم المنتجون الرئيسيون للسلع القائمة على الكاكاو.

تداول الكاكاو: تقلبات الأسعار

كما ترى في الرسم البياني أدناه، كان 2018 عامًا مضطربًا لتداول الكاكاو. في الأول من أبريل 2018، تم تداول الكاكاو الأمريكي عند 2821 دولارًا أمريكيًا للطن المتري، وانخفض إلى 2،009 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في الأول من سبتمبر 2018. ومنذ ذلك الحين، كان هناك العديد من التقلبات اعتمادًا على العرض والطلب.

توضيح: Admirals MetaTrader 5 - الكاكاو الأمريكي (1 طن متري)، الرسم البياني الشهري بالدولار الأمريكي الذي تم التقاطه في 9 مارس 2023. النطاق الزمني: 1 مارس 2018 - 9 مارس 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

في 26 أكتوبر 2022، تم تداول الكاكاو الأمريكي عند 2،252 دولارًا للطن المتري. يبدو أن السلعة الزراعية تكتسب قوة في الأشهر القليلة الماضية، مسجلة أعلى مستوى لها في عدة أشهر في منتصف فبراير 2023.

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - الكاكاو الأمريكي (1 طن متري)، الرسم البياني اليومي بالدولار الأمريكي الذي تم التقاطه في 9 مارس 2023. النطاق الزمني: 7 أكتوبر 2022 - 9 مارس 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

يعتمد سعر الكاكاو على عدة عوامل. بعضها يتعلق بأحوال الطقس والمناخ، وعدم اليقين الجيوسياسي، وأمراض المحاصيل وقضايا العمل.

تضرر إنتاج الكاكاو من الأحوال الجوية؟ أعلنت البيانات التي نشرتها GEPEX، وهي مجموعة تضم 6 من أكبر مطاحن الكاكاو في العالم، أن الكاكاو المطحون في ساحل العاج ارتفع بنسبة 16٪ على أساس سنوي في فبراير 2023 إلى 58452 طنًا. بلغ إجمالي الطحن منذ بداية موسم 2022/23 في أكتوبر 292195 طنًا من الفاصوليا بنهاية فبراير، بزيادة قدرها 12٪ تقريبًا على أساس سنوي. ذكر تقرير من موقع Investing.com، نُشر في 15 فبراير، أن مسحوق الكاكاو في أمريكا الشمالية، وهو مقياس للطلب، انخفض بنسبة 8.13٪، على أساس سنوي، في الربع الرابع من عام 2022. وبناءً على هذه البيانات، يشير محللو السوق إلى أن أسعار الكاكاو قد تظل قائمة. مرتفعة لمدة 3 إلى 4 أشهر القادمة. ومع ذلك، يجب على المتداولين المبتدئين مراعاة أن سوق الكاكاو متقلب لأن العوامل الخارجية المختلفة، مثل الظروف الجوية على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر على العرض والطلب. كوت ديفوار تقيّد مشتريات حبوب الكاكاو كشف تقرير لرويترز نُشر في 23 فبراير أن هيئة تنظيم الكاكاو في ساحل العاج منعت 20 من كبار التجار، بما في ذلك كارجيل وباري كاليبو، من شراء الحبوب للتصدير بعد أن وصلت إلى حدود الشراء. تعد شركة Cargill Inc و Barry Callebaut أكبر مطاحن الكاكاو في البلاد وأكبر مشتري حبوب الكاكاو المنتجة في ساحل العاج. أعلنت الشركتان عن دخولهما في مفاوضات مع مجلس القهوة والكاكاو (CCC). وأشارت مصادر من رويترز إلى أن الإجراء قد لا يكون كافيا لأن هطول الأمطار دون المتوسط وسوء الأحوال الجوية في الأشهر القليلة الماضية أضر بالإنتاج. ومع ذلك، يبدو أن الأحوال الجوية قد تحسنت في فبراير، حيث ذكر تقرير من ساحل العاج أن "هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد في معظم مناطق زراعة الكاكاو في ساحل العاج الأسبوع الماضي سيساعد على تحسين حجم ونوعية محصول منتصف أبريل إلى سبتمبر. قم بتمكين تداولك من خلال التعليم على الرغم من أن السلع مثل المعادن والطاقات وغيرها قد تكون في بعض الأحيان أدوات تداول أقل تقلبًا مقارنة، على سبيل المثال، بأزواج العملات، يجب ألا تنسى أن التداول ينطوي على مخاطر. قد يستمتع المتداولون المبتدئون بإثارة التداول لأن التقلبات يمكن أن تعزز الأدرينالين. في كثير من الأحيان، يميل المتداولون المبتدئون إلى الانخراط في التداول وخسارة الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس بسبب الإعداد غير الكافي. لا ينبغي ربط تحقيق أهدافك المالية بالتداول المفرط، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو. كيف يمكن للمتداولين المبتدئين تحسين أدائهم؟ الجواب هو التعليم. يؤكد المتداولون المتمرسون ومحللو التداول على أهمية دراسة كيفية عمل التداول. هناك العديد من تقنيات التداول التي يجب على المتداولين المبتدئين معرفتها. والأهم من ذلك، أن هناك أدوات لإدارة المخاطر يمكن أن تقلل من احتمال حدوث خطأ في التداول وتساعدك على تحقيق أهدافك التجارية. هناك العديد من الموارد التي يمكنك استخدامها لترقية معرفتك بالتداول. يوفر الوسطاء الوصول إلى الندوات عبر الإنترنت والندوات والكتب الإلكترونية والدروس التعليمية التي أعدها الخبراء وأحيانًا دون أي تكلفة إضافية. إن تخصيص بعض الوقت لتحسين معرفتهم بالتداول سيكون طريقًا ممتازًا للمضي قدمًا للمتداولين المبتدئين.

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