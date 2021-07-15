خلال جلسة الأمس، أعلنت Blackstone و AIG أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن استحواذ الصندوق الأمريكي على 9.9٪ من أعمال التأمين والمعاشات التقاعدية.
هذا جزء من إستراتيجية AIG لتحويل قسم المعاشات التقاعدية إلى شركة مستقلة بحيث يمكن للشركة الأم التركيز على أنواع أخرى من التأمين. ووافقت بلاكستون على دفع 2200 مليون دولار أمريكي للاستحواذ.
تخطط AIG لتقديم نتائج الربع الثاني في 4 أغسطس. يجب أن نولي اهتماماً خاصاً لهذه الأشياء ، نظراً لوجود إشارات متضاربة في نتائجها لعامي 2020 والربع الأول من هذا العام، حيث كانت أرباح السهم أفضل من المتوقع بتوافق آراء المحللين ولكن مع عائدات أقل من المتوقع.
من الناحية الفنية، على الرغم من ارتفاع سعر سهم AIG خلال النصف الأول من العام بنسبة 25.73٪، منذ بداية يونيو، فإن سعر السهم في حالة تصحيح كامل. وقد أدى ذلك إلى خسارة السعر 12.17٪ من قيمته، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في مارس الماضي في نقطة التقاء نطاق الدعم الأحمر ومتوسط 200 جلسة.
قد يؤدي فقدان مستويات الدعم هذه إلى مزيد من التصحيح بحثاً عن مستويات الدعم التالية حول مستوى الـ 42.60 دولار و 41.50 دولار للسهم. قد يؤدي فقدان هذه المستويات إلى تعريض الاتجاه الصعودي للخطر من خلال خرق السعر لخط الاتجاه طويل المدى.
على العكس من ذلك، يبدو أن هذا الإعلان لقي استحساناً من قبل السوق، حيث أنه خلال فترة ما قبل افتتاح جلسة اليوم، يتم تداول الأسهم بارتفاع يقارب 5.6٪ إلى 49 دولار للسهم. من المهم معرفة ما إذا كان السعر قادراً على تجاوز مستوى الـ 48.90 دولار والمحافظة عليه بطريقة مستدامة لأنه إذا تمكن من القيام بذلك، فيمكننا العثور على زخم صعودي جديد حتى الارتفاعات السنوية.
المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط سهم AIG اليومي. النطاق الزمني: 27 فبراير 2020-15 يوليو 2021. تاريخ الالتقاط: 15 يوليو 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:
- 2020: -26.24٪
- 2019: 30.25٪
- 2018: -33.85٪
- 2017: -8.77٪
- 2016: 5.39٪
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