إذا تحدثنا عن الشركة التي تأسست في 5 يوليو 1994 باسم Cadabra، فقد لا يعرف الكثيرون ما نتحدث عنه، لكن إذا قلنا أن هذه الشركة قد أسسها Jeff Bezos وأنه بعد عام تم تغيير اسمها إلى Amazon، فإن الأمور تتغير.
اليوم وتحت ولاية مؤسسها، أمازون ليست فقط عملاقاً للتجارة الالكترونية، ولكنها تنوعت أيضاً في مجالات جديدة، مثل عالم الترفيه، من خلال Amazon Prime Video وشراء استوديو الأفلام المهم Metro Goldwyn Mayer مقابل 8450 مليون دولار في مايو الماضي.
في فبراير، أعلنت أمازون اقتراب موعد تقاعد مؤسسها، وبعد 27 عاماً في شغل هذا المنصب يبدو أن هذه اللحظة قد حانت. اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، سيكون الرئيس التنفيذي للشركة آندي جاسي، المسؤول حالياً عن مشروع Amazon Web Services.
على الرغم من حالة عدم اليقين الذي يمكن أن يولده هذا الموقف بين المستثمرين، فإن جيف بيزوس ليس أول رائد أعمال عظيم يترك شركته أو يتقاعد، حيث ترك أشخاص من مستوى بيل جيتس (مايكروسوفت) أو أمانسيو أورتيجا (إنديتكس) مناصبهم، مع ستيف بالمر وبابلو إيسلا كبديل عن كل منهما. ومع ذلك، ربما يكون أفضل مثال على ذلك هو شركة ابل Apple، حيث ارتفعت قيمة أسهم شركة التكنولوجيا بنسبة 1000٪ بعد وفاة ستيف جوبز في عام 2011 وصعود تيم كوك.
كما نرى من الرسم البياني اليومي، منذ سبتمبر الماضي، تحركت اسهم أمازون في قناة جانبية مهمة بين النطاقين الأحمر والأخضر والتي كانت بمثابة المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة, بعد الارتداد الأخير في النطاق السفلي لهذه القناة في مارس الماضي، كان السعر يميل على التوالي على خط اتجاهه الصاعد مما أعطى السعر الزخم للتغلب على مستوى المقاومة في في جلسة الأمس مسجلاً ارتفاعات تاريخية جديدة.
من المهم معرفة ما إذا كان السعر قادراً على الحفاظ على المستويات الحالية وسيتعين علينا الانتباه إلى التراجع المحتمل لتأكيد هذا الاختراق الصعودي، حيث قد يشير هذا إلى قوة الصعود في مواجهة البحث عن أعلى مستويات جديدة على الإطلاق.
المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني اليومي لـ سهم أمازون. نطاق البيانات: 20 فبراير 2020 إلى 7 يوليو 2021. تم الإعداد في 7 يوليو 2021 الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء المستقبلي.
تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:
- 2020: 76.26٪
- 2019: 23.03٪
- 2018: 28.43٪
- 2017: 55.96٪
- 2016: 10.95٪
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