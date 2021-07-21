تظهر نتائج Netflix ربع السنوية انخفاضاً في عدد المشتركين

تموز 21, 2021 15:17

مع استمرار التركيز الرئيسي على نتائج الأعمال الشركات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، خلال جلسة الأمس، تركز اهتمام السوق في الغالب على نتائج نتفلكس.

في أبريل، تم عرض هذه النتائج في ختام السوق حيث وجدنا تباطؤاً واضحاً في عدد المشتركين. من ناحية أخرى، تمكنا خلال هذا الربع الثاني من ملاحظة نتائج متباينة، حيث على الرغم من أن الإيرادات تجاوزت توقعات السوق، إلا أن ربحية السهم ظلت دون التوقعات.

على وجه التحديد، حققت نتفلكس أرباحاً للسهم الواحد بلغت 2.97 دولار أمريكي بإيرادات ربع سنوية قدرها 7340 مليون دولار أمريكي مقابل 3.18 دولار أمريكي للسهم الواحد وإيرادات متوقعة بـ 7.3 مليار دولار أمريكي.

يمكن تفسير الانخفاض في عدد المشتركين من خلال "استنفاد" المستخدمين، بسبب المنافسة القوية الموجودة في هذا القطاع وانتهاء القيود الوبائية التي تراوحت بين الحجز في المنزل وحظر التجول الليلي. على الرغم من هذا الانخفاض في عدد المشتركين، فقد حققت Netflix صافي ربح قدره 3.06 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.

من ناحية أخرى، أكدت Netflix توسعها في عالم ألعاب الفيديو، لذا فهي تأمل في زيادة قاعدة عملائها وإيراداتها من خلال هذا السوق، حيث يمكنها إنشاء ألعابها الخاصة بناءً على إنتاجاتها الخاصة.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تحرك السعر في نطاق جانبي واسع يبلغ حوالي 100 دولار بين النطاقين الأخضر والأحمر اللذين يعملان كمستويات المقاومة والدعم الرئيسية على التوالي. يقع السعر حالياً في المنطقة الوسطى من تلك القناة بعد أن تراجع إلى متوسطه المتحرك البالغ 18 جلسة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني اليومي لسهم Netflix. نطاق البيانات: 5 آذار (مارس) 2020 إلى 21 تموز (يوليو) 2021. تم إعداده في 21 تموز (يوليو) 2021 الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020: 67.11٪

2019: 20.89٪

2018: 39.44٪

2017: 55.06٪

2016: 8.24٪

إذا نظرنا إلى الرسم البياني للإطار الزمني لمدة ساعة، يمكننا أن نرى أن مستوى الدعم هذا على الرسم البياني اليومي يتوافق مع المنطقة المتزامنة بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ و 50٪ والمتوسط المتحرك 200 جلسة المرسوم في اللون الأحمر. يمكننا أن نؤكد أنها نقطة دعم مهمة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني على الإطار الزمني لمدة ساعة لسهم Netflix. نطاق البيانات: 1 مارس 2021 إلى 21 يوليو 2021. تم الإعداد في 21 يوليو 2021 الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

في النصف الأول من العام، خسر سهم نتفلكس 2.32٪ وفقدان مستوى الدعم هذا، قد يتسبب في مزيد من التصحيح بحثاً عن مستويات الدعم التالية حول مستوى الـ 510 دولار لكل سهم، ومتوسطها المتحرك 200 جلسة (الخط الأحمر) على الرسم البياني اليومي و 500 دولار لكل سهم.

على العكس من ذلك، إذا تمكن السعر من الحفاظ على مستوى الدعم هذا، فقد نجد أنفسنا مع زخم صعودي جديد، على الرغم من أن الرسم البياني اليومي، يظهر لنا كيف يتوجب على السعر أن يواجه عدة مستويات مقاومة قبل الوصول إلى النطاق العلوي للقناة الجانبية.

باستخدام حساب Admirals Trade.MT5، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) الخاصة بـ سهم نتفلكس وأكثر من 3000 سهم! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية. اضغط على اللافتة التالية لفتح حساب اليوم:

معلومات حول المواد التحليلية: