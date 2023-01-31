تفاؤل صندوق النقد الدولي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يجذبان الانتباه

شباط 01, 2023 02:55

رفع صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته للنمو العالمي هذا العام، مشيرًا إلى مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصادات حول العالم واعتماد لهجة أكثر إيجابية مما كانت عليه في تقاريره عن العام السابق. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو العالمي سيصل إلى 2.3٪، أعلى بنسبة 0.2٪ من توقعاته السابقة. يتوقع محللو صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة المتحدة هي اقتصاد مجموعة السبع الوحيد الذي يسقط في النمو السلبي في عام 2023.

يركز المستثمرون والمتداولون على قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ستكون البيانات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو وتقارير الأرباح من إكسون موبيل وفايزر وماكدونالدز في دائرة الضوء.

أرقام مبيعات التجزئة الألمانية مخيبة للآمال

خيبت أرقام مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر في ألمانيا آمال محللي السوق. انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 6.4٪ و 5.3٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي. حيث استطلعت رويترز آراء اقتصادين توقعوا زيادة 0.2 بالمئة على أساس شهري.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية القادمة من ألمانيا أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2٪، على أساس ربع سنوي، في الربع الأخير من عام 2022. وكتب محللو Commerzbank في تقريرهم أنه "خلافًا لتوجيهات المكتب الفدرالي للإحصاء (Destatis)، فإن انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الرابع إلى حد ما في الربع الثالث (-0.2٪). كان هذا بسبب الاستهلاك الخاص. ما زلنا نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.5٪ ".

من المتوقع اليوم صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأولي لمنطقة اليورو للربع الرابع من عام 2022

ستصدر يوروستات بيانات أولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لكتلة اليورو في الربع الأخير من عام 2022. ويتوقع الاقتصاديون أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموًا صفريًا على أساس ربع سنوي.

خلال الربع الثالث من عام 2022، نما اقتصاد كتلة اليورو بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي. يمكن أن يؤثر التقرير على قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.

ستنشر هيئة الإحصاء النيوزيلندية معدل البطالة النيوزيلندي للربع الرابع من عام 2022

من المتوقع أن تنشر هيئة الإحصاء النيوزيلندية تقريرها عن معدل البطالة للربع الرابع من عام 2022. يتوقع الاقتصاديون في بنك ANZ انخفاض المعدل إلى 3.2٪. يميل محللو Westpac إلى الاختلاف، مشيرين إلى أن معدل البطالة في البلاد ظل دون تغيير عند 3.3٪.

كما أشاروا إلى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سيحد من ارتفاع سعر الفائدة المرجعي المتوقع إلى 50 نقطة أساس. ذكرت توقعات سوق العمل لبنك الاحتياطي النيوزيلندي والتي نشرت في نوفمبر أن معدل البطالة سيرتفع بثبات إلى 5٪ بحلول مارس من العام المقبل.

من المرجح أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لـ Caixin لشهر يناير 2023

تنشر IHS Markit مؤشر Caixin Manufacturing PMI حيث يستند إلى مجموعات من البيانات المقدمة من مديري المشتريات في شركات قطاع التصنيع. يقترح محللو السوق أن يأتي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin عند 49.5، وهو أعلى قليلاً من رقم ديسمبر (49.0). بقي المؤشر دون مستوى 50 نقطة لمدة خمسة أشهر متتالية.

أشار استطلاع أجراه ستاندرد تشارترد إلى أن "الثقة بين الشركات الصغيرة كانت أفضل في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، حيث شهدت أنشطة العقارات والنقل والإقامة والمطاعم انتعاشًا حادًا".

تقارير الأرباح

إنه موسم تقرير الأرباح، لذا ستصدر شركات Exxon و Pfizer و McDonald’s و AMD اليوم مجموعات بياناتها للربع الأخير من عام 2022.

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