بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي السيئة من الصين، تنتظر الأسواق نتائج إيرادات الشركات

تشرين الأول 20, 2021 02:08

خلال جلسة تداول الأمس، تم الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث. من خلال هذه البيانات، يمكننا أن نتأكد مرة أخرى من أن الاقتصاد العالمي يعاني من التباطؤ - والناجم عن عدة عوامل من بينها الوباء وعززته أزمة الطاقة.

كما هو الحال مع أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين، كان الناتج المحلي الإجمالي أسوأ من المتوقع وأقل من النتيجة السابقة للمرة الثالثة على التوالي. على وجه التحديد، جاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث عند مستوى 0.2٪، مما رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 4.9٪ مقارنة مع النمو المسجل في نهاية النصف الأول من العام عند مستوى 7.9٪.

المصدر: Investing.com

لذلك، سيتعين علينا أن نراقب عن كثب تطور بيانات الاقتصاد الكلي، وقبل كل شيء أسعار الطاقة. إذا استمرت منتجات الطاقة في الاتجاه الصاعد الحالي، فقد تستمر المشكلات أيضاً في التفاقم، مما قد يتسبب في إغلاق العديد من المصانع بشكل مؤقت وهو ما سوف يُؤثر على الاقتصاد بشكل أكبر.

في أخبار أخرى، يستمر إصدار النتائج الفصلية للشركات. علقنا الأسبوع الماضي على النتائج الإيجابية التي جاءت من القطاع المصرفي. اليوم، جاء دور الشركات العملاقة مثل J&J و Procter & Gamble و Netflix، رغم المنافسة الكبيرة تتوقع الأسواق نمواً كبيراً في إيرادات شركة نتفلكس، حيث من المتوقع أن يدر النجاح الأخير مع مسلسل "Squid Game" الكوري الجنوبي إلى ما يصل إلى 900 مليون دولار.

لاعب رئيسي آخر في جلسة أمس كان بلا شك هو أبل Apple، بعد أن أعلنت الشركة عن حدث عالمي ثانٍ بعد شهر واحد فقط من الحدث السنوي الذي طال انتظاره في سبتمبر.

في هذه المرة، كشفت شركة آبل النقاب عن نسختين جديدتين من جهاز MacBook الشهير، ونسخة مجددة من AirPods وخدمة بث موسيقى جديدة بسعر 5 دولار شهرياً.

على الرغم من النتائج الإيجابية التي تم تقديمها في الأشهر الأخيرة، وصل سعر سهم ابل إلى مستويات قياسية في 7 يوليو 2021 عند مستوى 157.17 دولار للسهم، بدأ سعر سهم ابل في تصحيح حاد أدى به إلى تكوين قاع مزدوج بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ لآخر صعود.

يمكن تفسير هذه الإنخفاضات بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن أزمة الرقائق الإلكترونية وإرتفاع تكاليف الطاقة والتي تسببت بحصول مشاكل في عمليات التصنيع. ومع ذلك، من المتوقع أن يعوض سهم ابل من خسائره مع أي أخبار إيجابية حول أزمة الرقائق. ورغم هذا يتعين علينا أن نولي اهتماماً وثيقاً لنتائجهم الفصلية، والتي من المقرر تقديمها في 28 أكتوبر.

سيتعين علينا أيضاً أن نكون منتبهين جداً لتطور السعر خلال الأسابيع القادمة. إذا استطاع السعر من تجاوز مستوى الـ 150 دولار مرة أخرى، فيمكننا أن نشهد زخماً صعودياً بحثاً عن المستويات القياسية. طالما يُحافظ السعر على مستوى الدعم الحالي عند النطاق الأحمر، ستظل المشاعر صعودية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - Apple - الرسم البياني اليومي. النطاق الزمني: 28 أغسطس 2020 - 19 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 19 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 80.75٪

2019: 86.13٪

2018: -6.78٪

2017: 46.15٪

2016: 9.99٪

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