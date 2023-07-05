صانعو السياسة والمستثمرون في الاحتياطي الفيدرالي ينتظرون تقرير الوظائف غير الزراعية

تموز 06, 2023 00:03

يعد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، المقرر إصداره يوم الجمعة، أحد أهم البيانات الصادرة هذا الأسبوع. ستظهر أرقام NFP مدى ضيق سوق العمل، في حين يجب ملاحظة أنه، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، كانت تميل إلى تجاوز التوقعات. يتم فحص تقرير NFP من قبل المحللين حيث يتم أخذه في الاعتبار من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عند التخطيط لسياسته النقدية.

أثناء انتظار بيانات NFP، ستتاح للمحللين الفرصة لمراجعة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، بحثًا عن أدلة حول تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي التالية.

في أوروبا، أظهر تقرير نشرته S&P Global وبنك هامبورغ التجاري (HCOB) أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي لكتلة اليورو جاء عند 52.0 في يونيو، وهو أقل قليلاً من الرقم الأولي عند 52.4 ووصل إلى أدنى مستوى في 5 أشهر. وأظهر نفس التقرير أن مؤشر مديري المشتريات المركب المعدل للكتلة جاء عند 49.9.

انخفاض أرقام الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في يونيو؟

سينشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو يوم الجمعة. يتوقع الاقتصاديون انخفاضًا في أرقام الوظائف غير الزراعية إلى 223000 من 339000 المسجلة في مايو. إصدار بيانات يوم الجمعة، إلى جانب تقرير التضخم القادم، سيؤثران على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم أم لا.

يقترح محللو Wells Fargo أن الرقم قد يصل إلى 245000. "نتوقع نمو الرواتب غير الزراعية بشكل معتدل في يونيو. يستمر الطلب على العمال في التراجع، مع ارتفاع مطالبات البطالة الأولية بين أسابيع المسح ومتوسط أربعة أسابيع بنسبة 20٪ تقريبًا خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، استمرت إعلانات الوظائف في شهر يونيو في الانخفاض"، كما أشاروا في تقريرهم مضيفين أن" البرودة في سوق الوظائف لا تزال تدريجية وليست مفاجئة".

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في مايو

سيصدر Eurostat بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر مايو يوم الخميس. يشير محللو السوق إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي. إذا تم تأكيد التوقعات، فسيكون هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تنخفض فيه مبيعات التجزئة في كتلة اليورو. تعاني منطقة اليورو من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة. نتيجة لذلك، يضطر المستهلكون إلى تعديل إنفاقهم في الميزانية.

تباطؤ نشاط الخدمات الصينية في يونيو

تراجع مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات Caixin / S&P إلى 53.9 في يونيو من 57.1 في مايو، وهي أدنى قراءة مسجلة في الأشهر الخمسة الماضية. الرقم فوق علامة 50 نقطة يظهر التوسع، بينما الرقم أقل من 50 يعكس الانكماش في النشاط.

قال الاقتصاديون في مجموعة Caixin Insight Group أن "التوظيف تقلص، وتزايد الضغط الانكماشي، وتضاءل التفاؤل في قطاع التصنيع. وفي الوقت نفسه، واصل قطاع الخدمات انتعاشه بعد COVID، لكن الانتعاش كان يفقد قوته".

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