تصل أرقام التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2٪

آب 18, 2021 16:00

كما ناقشنا في تحليل الأمس، لم يقدم جيروم باول الكثير من القرائن فيما يتعلق بالبدء المحتمل حول تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمشتريات الاصول، أشار الاحتياطي الفيدرالي في تصريح عن البديل دلتا لفيروس كورونا أنه لن يكون له تأثير كبير على الانتعاش الاقتصادي. كما أعلنت "وول ستريت جورنال"، يمكن أن تبدأ نهاية برنامج الأصول في الأشهر المقبلة، وللحصول على المزيد من القرائن والدلائل، يجب أن نكون منتبهين لنشر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي يتم نشرها بعد ظهر اليوم، من غير المحتمل أن نجد أي إشارات واضحة قبل ندوة جاكسون هول أو اجتماع سبتمبر المقبل.

خلال جلسة اليوم، تعرفنا أيضاً على رقم التضخم المهم في منطقة اليورو، حيث تمكنا من ملاحظة ارتفاع نتائح مؤشر أسعار المستهلكين السنوي قد جاء عند مستوى الـ 2.2٪ مقارنة مع الشهر السابق الذي كان عند مستوى الـ 1.9٪. كما هو الحال في الولايات المتحدة، يتركّز نمو التضخم في منطقة اليورو على الأسواق، وقد يؤدي ارتفاع التضخم هذا إلى دفع البنك المركزي الآوروبي لتخفيض الحزم التحفيزية بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة.

من ناحية أخرى، تتزايد الشائعات والتوقعات قبل طرح هاتف iPhone 13 في سبتمبر المقبل حيث يمكن لشركة ابل الإعلان عن ما يصل إلى أربعة إصدارات من هذا الجهاز الجديد. اظهرت شركة ابل نتائج قوية جداً وفاقت توقعات السوق في كلٍ من النتائج التي تم قدمتها في أبريل الماضي والنتائج التي تم قدمتها في يوليو الماضي.

في الأسابيع الأخيرة، رأينا أن سعر سهم ابل قد شهد انتعاشاً قوياً بعد التغلب على الاتجاه الصعودي في منتصف يونيو على خط الاتجاه الهبوطي المتوسط ​​المدى الذي بدأ بالتشكّل من أعلى المستويات القياسية السابقة. تسببت هذه الحركة في كسر السعر صعوداً إلى أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق، معززاً بذلك السعر نفسه في قناة جانبية صغيرة ممثلة بالخطوط الحمراء والخضراء.

قد يتسبب اختراق هذه القناة في زخم صعودي جديد قد يأخذ السعر إلى منطقة قريبة من مستوى الـ 160 دولار للسهم.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني اليومي لسهم ابل. من 3 أبريل 2020 إلى 18 أغسطس 2021. تم الإعداد في 18 أغسطس 2021 الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020: 80.75٪

2019: 86.13٪

2018: -6.78٪

2017: 46.15٪

2016: 9.99٪

باستخدام حساب Admirals Trade.MT5، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) الخاصة بـ سهم ابل وأكثر من 3000 سهم! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية. اضغط على اللافتة التالية لفتح حساب اليوم:

معلومات حول المواد التحليلية: