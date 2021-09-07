تنخفض ثقة المستثمر الألماني من جديد

أيلول 07, 2021 15:53

بينما تركز الاسواق بشكل أساسي على اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم ليوم الخميس، شهد اليوم صدور بيانات اقتصادية كلية مهمة لكل من ألمانيا ومنطقة اليورو ككل.

وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية لمنطقة اليورو، نما الاقتصاد خلال الربع الثاني أكثر من المتوقع، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2٪ - مقابل 2٪ المتوقع. جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي عند 14.3٪ مقابل 13.6٪ المتوقع.

في ألمانيا، تم نشر بيانات الإنتاج الصناعي والثقة من قبل مؤشر ZEW الألماني. البيانات الإيجابية الوحيدة في التقرير تتعلق بالإنتاج الصناعي في يوليو، والذي ارتفع بنسبة 1٪ مقابل 0.9٪ المتوقع.

على الرغم من ذلك، فإن البيانات التي تهمنا أكثر، والتي يمكن أن يكون لها أكبر تأثير في المستقبل، هي البيانات المتعلقة بثقة المستثمر. التي أظهرت للشهر الرابع على التوالي انخفاض ثقة المستثمر الألماني عن الشهر السابق وكانت أيضاً أسوأ من المتوقع بإجماع المحللين.

المصدر: Investing.com

كان مؤشر ZEW الحالي للثقة سلبياً أيضاً للشهر الثاني على التوالي. لذلك، على الرغم من أن الاتجاه العام لا يزال إيجابياً، كما أوضحنا في التحليلات السابقة، يُظهر الاقتصاد الألماني علامات تباطؤ.

المصدر: Investing.com

تظهر هذه البيانات، مرة أخرى، أن الثقة في مستقبل الاقتصاد آخذة في التدهور. يتم الحفاظ على نمو الاقتصاد حالياً من خلال الإجراءات التي تنفذها البنوك المركزية، لذا فإن البدء المحتمل في التناقص التدريجي لبرنامج مشتريات الاصول في الولايات المتحدة أو أوروبا قد يتسبب في مشاكل في الاسواق المالية ويؤثر على انتعاشها. لذلك، سيتعين علينا مراقبة نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي ليوم الخميس القادم، على الرغم من عدم وجود احتمالات حول اتخاذ أي إجراء الوقت الحالي وإنما تشير التوقعات أن يحدو البنك الاوروبي نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي.

إذا ركزنا على مؤشر الداكس 30 الألماني، يمكننا أن نرى خلال الأشهر القليلة الماضية، كيف حافظ السعر على اتجاه صعودي واضح أدى به إلى تسجيل قمم تاريخية جديدة في منتصف أغسطس. تم تسجيل هذه القمم بعد أن تغلب السعر على الحركة الجانبية التي كان يتبعها منذ يونيو، بعد الاختراق مرتين فوق خط الاتجاه الصعودي والذي يمكننا أن نراه في المناطق المحددة بالدوائر على الرسم البياني اليومي أدناه.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لـ مؤشر DAX30. النطاق الزمني: 28 يوليو 2020 - 7 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 7 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

حالياً، يمكننا أن نلاحظ كيف يمر سعر مؤشر الداكس في تشكيل توطيد مثلث - حيث يكافح السعر للحفاظ على المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة المرسوم بالنطاق الأبيض ومستوى الدعم والمقاومة الذي يمثله النطاق البرتقالي، وذلك بعد فقدان اتجاهه الصعودي الطويل المدى.

قد تؤدي الخسارة النهائية لمستويات الدعم هذه! إلى فتح الباب أمام تراجع أكبر والتي يمكن أن تدفع السعر إلى استهدف أدنى مستويات النطاق الجانبي في النطاق الأحمر - وهو ما يمكننا رؤيته في مخطط الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات أدناه.

عدى ذلك، إذا تمكن السعر من الاحتفاظ بمستويات الدعم، واستطاع أيضاً اختراق هذا النموذج المثلث في الجانب العلوي، فيمكننا أن نرى اندفاعًاً صعودياً جديداً يمكن أن يؤدي إلى دفع السعر لتحقيق مستويات قياسية جديدة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات لمؤشر الـ DAX30. النطاق الزمني: 26 أبريل 2021 - 7 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 7 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.