إداراج اسهم Robinhood في بورصة ناسداك

تموز 30, 2021 15:23

شهد يوم الخميس ظهور Robinhood الذي طال انتظاره في سوق الأسهم في بورصة ناسداك. لكنها لم تسير كما هو مخطط لها.

في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:30 بتوقيت جرينتش)، بدأت الأسهم بالتداول عند 38 دولار، وهو أدنى سعر لها مقارنة مع نطاق تداول السهم بين 38 دولار و 42 دولار. بحلول الساعة 12:35، انخفض سعر السهم بنسبة 9٪.

تعافى سعر السهم بعد انخفاضه الفوري، ولكن بحلول الوقت الذي رن جرس الإغلاق فيه عند الساعة 16:00، انخفضت أسهم Robinhood بأكثر من 8٪. وأغلق السعر عند مستوى الـ 34.82 دولاراً وهو مايمنح Robinhood قيمة سوقية تبلغ 29 مليار دولار.

على الرغم من الاداء المخيب للآمال في اليوم الأول، كانت أسهم Robinhood واحدة من أكثر الأسهم تداولا في الولايات المتحدة يوم الخميس، حيث تم شراء وبيع أكثر من 100 مليون سهم. وبحسب ما ورد باعت الشركة نفسها 52.4 مليون سهم، وجمعت ما يقرب من 2 مليار دولار في هذه العملية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني لإطار الزمني لمدة دقيقة لسهم Robinhood. تم الإعداد: 29 يوليو 2012. تاريخ الإعداد: 30 يوليو 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

اكتسبت شركة Robinhood، التي يسعى نشاطها التجاري إلى "دمقرطة الاستثمار" من خلال إزالة الحد الأدنى للحساب وعمولات السماسرة، واصبح لها شعبية كبيرة منذ بداية الوباء، حيث انضم العديد من المتداولين الشباب إلى هذا الوسيط.

على عكس بعض الاكتتابات العامة العامة التكنولوجية الأخيرة، تمتعت Robinhood بسنة مربحة في عام 2020، مع صافي دخل قدره 7.45 مليون دولار وصافي إيرادات 959 مليون دولار.

ومع ذلك، على الرغم من هذه العوامل الإيجابية، ظل العديد من المستثمرين حذرين بشأن أسهم الشركة وسط مخاوف من تقييمها البالغ 31.8 مليار دولار والمشكلات المستمرة مع المنظمين الأمريكيين.

في الشهر الماضي، فرضت هيئة تنظيم الصناعة المالية غرامة قدرها 70 مليون دولار على شركة Robinhood لإصدارها اتصالات "كاذبة ومضللة" لعملائها. كما تم تغريمهم بـ 65 مليون دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في عام 2020 لتضليل العملاء.

علاوة على ذلك، يأتي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة من الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في الدفع مقابل تدفق الطلبات، والتي تتمثل أساساً في بيع صفقات عملائها إلى صناع السوق. هناك مخاوف من أن هذه الممارسة ستستهدف من قبل المنظمين بعد أن أعرب Gary Gensler رئيس منظمة SEC عن انتقادات لها .

لا تزال الأسئلة مطروحة أيضاً حول ما إذا كان بإمكان Robinhood الحفاظ على مستويات نموها العالية في عالم ما بعد الجائحة. يمكن أن يُعزى الكثير من نجاحه Robinhood الأخير إلى حقيقة أن عمليات الإغلاق التي يسببها فيروس Covid-19 قد أبقت الكثير منا في المنزل، بحثاً عن طرق جديدة لتمضية الوقت. بمجرد أن ينفتح العالم مرة أخرى، هل سيحافظ جمهوره Robinhood المستهدف من الشباب على اهتمامه بعالم الاستثمار؟

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