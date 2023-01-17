نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني أقل بكثير من الهدف في عام 2022

كانون الثاني 18, 2023 02:13

في صباح يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ حيث أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3٪ في عام 2022، مسجلاً أحد أبطأ معدلات النمو في الولايات المتحدة. العقود الأخيرة.

وتعليقًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، أشار محللو بنك جولدمان ساكس إلى أن إعادة الانفتاح السريع للاقتصاد قد وضعت ضغطًا على توسعها. وأشاروا في تقريرهم إلى أن "موجة الخروج" المستمرة على خلفية إعادة فتح الصين بشكل أسرع من المتوقع قد ألحقت خسائر فادحة بالنشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الإصابات ونقص العمالة المؤقت واضطرابات سلسلة التوريد ".

تجاوزت مبيعات التجزئة الصينية لشهر ديسمبر توقعات الاقتصاديين، حيث انخفضت بنسبة 1.8٪ فقط على أساس سنوي. وكان الرقم أفضل بكثير من التراجع الذي كان متوقعًا بنسبة 8.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

اجتماع مجلس ادارة بنك اليابان لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة

سيجتمع مجلس إدارة بنك اليابان (BoJ) لمناقشة سياسة سعر الفائدة يوم الأربعاء. يتوقع محللو السوق أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة القياسي دون تغيير. يشير الاقتصاديون في Bank of America Global Research إلى أنه يمكن إلغاء سياسة التحكم في منحنى العائد، مضيفين أنه "في سيناريو المخاطر الرئيسي لدينا حيث يقوم بنك اليابان بإلغاء التحكم في منحنى العائد (YCC)، نعتقد أن TOPIX يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 3٪ على المدى القريب، حيث من المحتمل أن تتفوق القطاعات الرئيسية الحساسة لسعر الفائدة، مثل البنوك ".

سيكون أحد أهم إصدارات البيانات المالية يوم الثلاثاء هو تقرير مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI) لشهر ديسمبر. يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي السنوي إلى 6.3٪ من 6.8٪ المسجل في نوفمبر.

قام بنك كندا (BoC) بتشديد سياسته النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪. يقترح بعض الاقتصاديين أن مجلس إدارة بنك كندا سيواصل رفع أسعار الفائدة، حيث يتوقع 60٪ منهم رفع 25 نقطة أساس في إعلان السياسة القادم يوم الأربعاء 25 يناير.

في الثاني عشر من كانون الثاني (يناير)، سجّل الدولار الكندي أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وتراجع التضخم في الولايات المتحدة.

هل تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في ديسمبر؟

نظرًا لأن الاقتصاد البريطاني هو أحد أقوى الاقتصادات في القارة الأوروبية، فمن المؤكد أن بيانات التضخم الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين المقرر إصدارها في وقت مبكر يوم الأربعاء 18 يناير ستجذب الانتباه. من المتوقع أن ينشر مكتب الإحصاء الوطني (ONS) تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر. يتوقع محللو السوق أن يأتي معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 10.6٪، وهو أقل قليلاً من رقم 10.7٪ المسجل في نوفمبر.

يبدو أن المشاركين في السوق يرحبون بتباطؤ التضخم بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.1٪ في نوفمبر. تشير التقارير التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني إلى أن تضخم أسعار المنتجين في المملكة المتحدة (PPI) ينحسر أيضًا.

على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن يظل في منطقة من رقمين. من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية، قام بنك إنجلترا (BoE) برفع أسعار الفائدة المعيارية. أشارت الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا كاثرين مان إلى أن البنك المركزي ليس في مرحلة دورة رفع أسعار الفائدة حيث يحتاج إلى القلق بشأن مخاطر الإفراط في التشديد.

يبدأ المنتدى الاقتصادي العالمي

عودة المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، الذي يُعقد في دافوس، سويسرا، للمرة الأولى بعد 3 سنوات. سيحضر أكثر من 2700 من قادة العالم من 130 دولة، بما في ذلك 52 رئيس دولة وحكومة، الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

أظهر استطلاع أجري بين الاقتصاديين أن غالبية 22 من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يعتقدون أن الركود العالمي مرجح في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، يشير معظمهم إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ستشهدان نموًا اقتصاديًا ضعيفًا أو ضعيفًا للغاية هذا العام.

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