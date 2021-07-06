بيانات مختلطة لمؤشر ZEW الألماني

تموز 06, 2021 17:04

أشرنا في يونيو على البيانات الإيجابية لمؤشر IFO الألماني، خلال جلسة اليوم، فقد عرفنا البيانات المهمة المقابلة لمؤشر ZEW الألماني، فيما يتعلق بثقة المستثمرين وفيما يتعلق بالوضع الحالي.

تم نشر هذه البيانات من قبل المركز الأوروبي للبحوث الاقتصادية حيث يتم تحديد معنويات المستثمرين المؤسسيين الألمان من خلال دراسة استقصائية لحوالي 350 مؤسسة مالية ومحلل فيما يتعلق بتوقعاتهم للأشهر الستة المقبلة والتصور الحالي للوضع.

تفسير هذا المؤشر المهم بسيط للغاية، لأنه إذا تم تعيين القيمة فوق الصفر، فسيتم تفسيرها على أنها تفاؤل وتحت الصفر على أنها تشاؤم.

بعد نشر هذه البيانات يمكننا أن نرى تبايناً واضحاً بين الوضع الحالي وثقة المستثمر، حيث يمكننا أن نلاحظ أن مؤشر ZEW لثقة المستثمرين فيما يتعلق بالوضع الحالي لم ينجح فقط في الانتقال إلى المنطقة الإيجابية بعد عامين، ولكنه كان أيضاً أعلى بكثير مما كان متوقعاً من خلال إجماع السوق واستقر عند 21.9 نقطة مقارنة بـ 5 نقاط المتوقعة.

في المقابل، تراجعت ثقة المستثمرين أكثر من المتوقع بعد أن وصلت إلى مستوى 63.3 نقطة مقابل 75.2 نقطة المتوقعة مقارنة مع الشهر السابق والتي سجلت 79.8 نقطة.

تُظهر البيانات أعلاه، جنباً إلى جنب مع البيانات الإيجابية الصادرة عن IFO فيما يتعلق بتوقعات الأعمال وثقة الأعمال التي ناقشناها في التحليل المذكور أعلاه، أن المستثمرين واثقون من التعافي المستدام للاقتصاد الألماني، وبالتالي فإن القاطرة الأوروبية ستستمر في تطور إيجابي خلال الأشهر المقبلة.

على الرغم من هذه البيانات الكلية الإيجابية، إذا نظرنا إلى مخطط الإطار الزمني لأربع ساعات لمؤشر الداكس الألماني، يمكننا أن نرى كيف كان سعر المؤشر خلال الجلسات القليلة الماضية يتداول بشكل عرضي تقريباً مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.10٪ حتى الآن هذا الشهر.

من الناحية الفنية، بعد تسجيل سعر المؤشر أعلى المستويات التاريخية في 14 يونيو, يمكننا أن نرى كيف يتقاطع مؤشر الداكس مع متوسط ​​هبوطي للإطار الزمني لأربع ساعات ويفقد مؤقتاً متوسطه البالغ 200 جلسة في المنطقة الحمراء على الرغم من أنه تمكن أخيراً من الارتداد نحو الأعلى.

حالياً، يحتوي مؤشر الداكس 30 على مستويين هامين من المقاومة، يمثلهما خط الاتجاه الهبوطي قصير المدى باللون الأحمر ومستوى المقاومة حول مستوى الـ 15700 نقطة. قد يفتح كسر هذه المستويات الباب أمام زخم صعودي جديد بحثاً عن أعلى مستوياته على الإطلاق. بالمقابل، إذا فقد السعر متوسطه البالغ 200 جلسة، فيمكننا أن نجد تصحيحاً إضافياً حتى مستوى الدعم التالي في النطاق الأحمر السفلي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الإطار الزمني لأربع ساعات لمؤشر الداكس 30، نطاق البيانات: 14 مايو 2021 إلى 6 يوليو 2021. تم إعداده في 6 يوليو 2021 الساعة 13:05 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق لا يضمن حصول نفس الاداء في المستقبل.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: 3.6٪

2019: 25.48٪

2018: -18.26٪

2017: 12.51٪

2016: 6.87٪

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