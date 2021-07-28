صدرت يوم الأمس النتائج الفصلية لشركة Apple، والتي تمكنت مرة أخرى من تجاوز توقعات السوق، مما يعكس مرة أخرى الفترة الممتازة التي تعيشها الشركة في الوقت الحالي.
حققت الشركة إيرادات ربع سنوية بلغت 81.434 مليار دولار، بزيادة 10٪ عن توقعات السوق.
تعد هذه السنة المالية الثالثة الأفضل للشركة في تاريخها، مع زيادة بنسبة 36٪ في الإيرادات خلال فترة الثلاث سنوات هذه.
تتنوع إيرادات الشركة لعدة اقسام:
- آيفون: 39.57 مليار دولار.
- Mac: 8.235 مليار دولار.
- iPad: 7.368 مليار دولار.
- الأجهزة القابلة للارتداء والمنزلية والإكسسوارات: 8.775 مليار دولار.
- الخدمات: 17.486 مليار دولار.
في هذه النتائج، تبرز الزيادة الطفيفة في مبيعات هواتف iPhone، وذلك بفضل هاتفها الجديد iPhone 12. كما أن الشركة تسلط الضوء على التطور الجيد لقطاع الخدمات الرقمية.
المصدر: Admirals MetaTrader 5،AAPL، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 26 مارس 2021 إلى 28 يوليو 2021، تم إجراؤه في 28 يوليو 2021 الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
توضح الصورة أعلاه التطور اليومي لسعر سهم ابل، من 26 مارس إلى اليوم. في هذه الصورة يمكنك أن ترى بوضوح أنه منذ الأول من يونيو، تحرك السهم بشكل جانبي في قناة صعودية بسعة تقارب 4 دولارات. نجحت الوتيرة الصعودية الأخيرة للسعر في 6 يوليو في كسر مقاومة الرئيسية الأخيرة ويبدو أن التجار كانوا مع الاتجاه الصاعد و الأكثر وضوحاً لسهم آبل.
ولكن بعد أسبوع فقدت هذه الحركة زخمها واتجهت الحركة إلى قاع القناة.
انتعش السهم بالأمس بعد أن لامس دعم هذه القناة الواقع بالقرب من مستوى الـ 145.50 دولار.
ربما تدعم نتائج الإيرادات بدفع السعر للعودة إلى الاتجاه الصاعد بالقرب من مستوى المقاومة النفسي البالغ 150 دولار حيث من المتوقع حدوث زيادة في حجم التداول.
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