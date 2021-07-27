تقدم تسلا نتائج أرباحها وتستمر في تحطيم الأرقام القياسية

تموز 27, 2021 13:20

أصدرت تسلا، أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم، نتائج ارباحها للربع الثاني أمس، متجاوزة توقعات جميع المحللين.

ضاعفت الشركة المصنعة تقريباً إيراداتها ربع السنوية مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 11.958 دولار.

هذا الرقم يزيد بنحو 500 مليون دولار عن توقعات المحللين.

كان للزيادة في الإيرادات والتحسن في الهوامش تأثير كبير على أرباح شركة تسلا لكل سهم (BPA)، والتي ارتفعت إلى 1.45 دولار مقابل التوقعات البالغة 0.93 دولار، بزيادة تزيد عن 50٪.

في هذا الربع، حطمت الشركة بعض الأرقام القياسية التاريخية، حيث أنتجت وسلمت أكثر من 200.000 سيارة، وحافظت على متوسط هدف النمو البالغ 50٪ لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أن لديها خطط توسعية وسيولة كافية لتمويل زيادة طاقتها الإنتاجية على المدى الطويل.

استجاب السوق للإعلان بارتفاع بنسبة 1.43٪، لذلك يتم تداول سهم تسلا في فترة ما قبل الافتتاح اليوم عند 667 دولار.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،TSLA، الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات - نطاق البيانات: من 11 ديسمبر 2021 إلى 27 يوليو 2021، تم إجراؤه في 27 يوليو 2021 الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى تطور سعر سهم تسلا منذ 11 ديسمبر، على الإطار الزمني لـ 4 ساعات.

يمكنك أن ترى فيه تشكيل المثلث الهابط، والذي بدأ في التكون في منتصف شهر يناير وتم توحيده في أوائل شهر مارس.

منذ ذلك الحين، تم تداول سهم تسلا بشكل عرضي داخل هذا المثلث، مع بعض من التذبذبات الصغيرة حيث وصل سعر السهم إلى منطقة ذروة الشراء، كما يتضح من مؤشر RSI، وهي لحظة يستخدمها المتداولون لجني الأرباح.

كان السعر يدور حول مقاومة هذا المثلث الهابط لعدة أيام، وحالياً، يظهر السعر ما قبل الافتتاح أعلى من هذا المستوى الرئيسي.

هذا بالتأكيد إجراء رئيسي يجب مراقبته من قبل المتداولين، حيث قد يؤدي اختراق هذا الرقم إلى تقدم حاد في الأسعار وبداية دورة صعودية جديدة.

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