بينما يرتفع سعر سهم شركة تسلا إلى أكثر من 1000 دولار، فإن أرباح شركة فيسبوك لا تشير إلى نتائج إيجابية تماماً

تشرين الأول 27, 2021 02:05

بالأمس، كان هناك بلا شك بطلين لفتا انتباه الأسواق لأسباب مختلفة: النتائج الفصلية لفيسبوك وسعر سهم تسلا المرتفع.

في بداية شهر أكتوبر، كانت معظم الاخبار تتحدث عن شركة فيسبوك وخدماتها، وبالأمس، ظهر العملاق التكنولوجي برئاسة مارك زوكربيرج مرة أخرى في دائرة الضوء بسبب نشر نتائج الأرباح. ورغم كل الجدل الذي تورطت فيه شركة فيسبوك في الأسابيع الأخيرة, إذا نظرنا إلى هذه النتائج، يمكننا أن نرى كيف شهدت شركة فيسبوك زيادة في عدد المستخدمين وزيادة في أرباحها الفصلية ولكنها لم تكن عند توقعات الأسواق.

على وجه التحديد، حصل شركة فيسبوك على ربحية السهم (EPS) البالغة 3.22 دولار وعائدات 29.010 مليون دولار مقارنة بـ 3.19 دولار للسهم و 29.580 مليون دولار متوقعة على التوالي حسب إجماع الأسواق، وبالتالي انخفضت الإيرادات بمقدار 570 مليون دولار.

تلقى المستثمرون هذه النتائج في الوقت الحالي بشكل إيجابي، إرتفعت أسهم فيسبوك خلال فترة ما قبل الافتتاح بما يقارب 2.4٪ وذلك عن مستوى إغلاق جلسة تداول الأمس والذي سجلت فيها إرتفاع بنسبة 1.26٪.

كما نرى في الرسم البياني اليومي، بعد الاختراق الهبوطي الذي قام به السعر للقناة الصاعدة المهمة التي تتبعها السعر خلال معظم تداولات هذا العام، يعاني السعر من ارتداد قوي نقله إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ الذي يتقاطع مع المتوسط المتحرك لإغلاق 200 جلسة (الشريط الأحمر)، والذي يمثل مستوى الدعم الرئيسي. سيؤدي فقدان مستوى الدعم هذا إلى فتح الباب أمام مزيد من تصحيح الأسعار بحثاً عن مستوى الـ 300 دولار لكل سهم.

على العكس من ذلك، إذا كان السعر قادراً على تكوين أرضية صلبة عند مستوى الدعم هذا، فقد تشكل هذه الأرضية نقطة انطلاق جيدة لارتداد صعودي محتمل. وكي يتحقق هذا السيناريو، يجب أن يواجه السعر العديد من مستويات المقاومة والمشاكل القانونية المحتملة التي قد تنشأ من الخلافات الأخيرة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - Facebook الرسم البياني اليومي . النطاق الزمني: 1 سبتمبر 2020 - 26 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد : 26 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 33.09٪

2019: 56.57٪

2018: -25.71٪

2017: 53.38٪

2016: 9.93٪

بطل الرواية الثاني لجلسة أمس كان بلا شك تسلا. تمكنت الشركة، برئاسة ايلون ماسك، من تجاوز المستوى النفسي البالغ 1000 دولار للسهم، وبذلك انضمت إلى النادي المختار الذي يضم شركات مثل شركة ابل و شركة امازون وشركة مايكروسوفت وشركة جوجل.

ساعدت الأخبار الإيجابية و النتائج الفصلية الإيجابية التي صدرت الأسبوع الفائت في دفع اسهم تسلا للارتفاع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 12.66٪ لتصل إلى مستوى 1.024.86 دولار للسهم. ويرجع هذا الارتفاع إلى الزخم القوي الذي شوهد خلال الأسابيع الماضية في سوق الأسهم وبيانات المبيعات والطلبات القوية حول سيارات تسلا الكهربائية. كما علمنا مؤخراً، أعلنت شركة تأجير السيارات الشهيرة Hertz عن شراء 100،000 سيارة تسلا لتجديد أسطولها المؤجر في عملية ستكلف حوالي 4.2 مليار دولار.

كل هذه العوامل دفعت شركات مثل مورجان ستانلي إلى زيادة السعر المستهدف لسهم تسلا إلى 1200 دولار للسهم، لذلك لا يزال من الممكن أن يكون لدى هذا السهم إمكانات صعودية. إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى كيف شكّل السعر قناة صعودية مهمة بعد تكوين قاع مزدوج عند النطاق الأحمر السفلي، تداول السعر في هذه القناة لبضعة أشهر وفي 15 أوكتوبر 2021 إخترق السعر هذه القناة وبدأ في اتجاه صعودي قوي.

منذ بداية سبتمبر، إرتفع سعر سهم تسلا بنسبة 39.30٪، وتجدر الإشارة إلى أن السعر قد ارتفع بنسبة 25.24٪ في الـ 10 أيام السابقة فقط.

إذا نظرنا إلى المؤشرات الفنية، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قوياً. ومع ذلك، يتم تداول السعر بعيداً عن متوسطاته المتحركة ومستويات دعمه الرئيسية، لذلك من الممكن أن نرى تصحيحاً بسبب جني الأرباح لمواصلة اتجاهه الصعودي. طالما كان السعر قادراً على الحفاظ على مستوى 900 دولار للسهم، فإن المعنويات العامة سوف تستمر في الاتجاه الصعودي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - Tesla الرسم البياني اليومي . النطاق الزمني: 1 سبتمبر 2020 - 26 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد : 26 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 743.40٪

2019: 25.71٪

2018: 6.89٪

2017: 45.69٪

2016: -10.96٪

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