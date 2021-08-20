تقدم شركة Estee Lauder نتائج أرباح وإيرادات جيدة

آب 20, 2021 15:43

على عكس معظم الشركات، أنهت Estee Lauder سنتها المالية في 30 يونيو، لذلك بعد تقديم نتائج مختلطة في مايو الماضي الموافق للربع المالي الثالث، قدمت Estee Lauder أمس نتائج إيجابية للربع الرابع.

كما علقنا في تحليلنا في مايو الماضي بعد أن قدمت Estee Lauder نتائجها، فإن التقدم في عملية التطعيم والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع ترك استخدام الأقنعة جانباً, قد عززت المبيعات مرة أخرى بفضل زيادة الطلب على كلٍ من مستحضرات التجميل ومنتجات حماية الجلد من الشمس على الرغم من أن اسهمها لا تزال بعيدة عن المستويات التي كانت عليها قبل الوباء.

في الوقت الحالي، إن القطاعات التي حققت أعلى إيرادات في الشركة هي تلك المتعلقة بالعناية بالبشرة من خلال الأمصال وكريمات الوجه وتلك المتعلقة بعالم العطور.

على وجه التحديد، في النتائج المقدمة، حققت Estee Lauder أرباحاً للسهم الواحد بلغت 0.78 دولار أمريكي إلى جانب عائدات قدرها 3.94 مليار دولار أمريكي مقابل ربحية السهم ودخل متوقع قدره 0.50 دولار أمريكي و 3.74 مليار دولار أمريكي على التوالي.

في العام الماضي، اتبع سهم Estee Lauder اتجاهاً صعودياً قوياً كما نرى في الرسم البياني اليومي مدفوعاً بالارتفاعات القوية في أسواق الأسهم الأمريكية. بعد تسجيل السعر أدنى مستوياته في 18 مارس 2020 عند مستوى الـ 136.11 دولار، بدأ السعر في ارتفاع صعودي مذهل وسجل أعلى مستوى قياسي له عند مستوى الـ 336 دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 دولار للسهم في ما يزيد قليلاً عن مدة سنة واحدة.

في الوقت الحالي، يمر السعر بتصحيح بسيط بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق والتي أدت به إلى الارتداد بقوة خلال جلسة الأمس بعد عرض نتائجه عند مستوى الدعم في المنطقة الحمراء.

قد تعطي هذه النتائج الإيجابية دفعة جديدة لسعر السهم على الرغم من أننا لا نستطيع استبعاد استمرار هذا التصحيح بمرور الوقت مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية فيما يتعلق بالزيادة في الحالات الناجمة حول متغير دلتا لفيروس كورونا والتدابير المحتملة التي تتخذها البنوك المركزية. قد يؤدي فقدان مستوى الدعم الحالي إلى فتح الباب لمزيد من التصحيح إلى مستوى الـ 297 دولار للسهم الواحد.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - Estee Lauder. الرسم البياني اليومي. نطاق البيانات: 2 أبريل 2020 إلى 20 أغسطس 2021. تم إعداده في 20 أغسطس 2021 الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020: 28.88٪

2019: 58.75٪

2018: 2.25٪

2017: 66.35٪

2016: -13.14٪

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