أسبوع حافل بالنتائج الفصلية الإيجابية، وتطور أسعار النفط يلفت الأنظار!

تشرين الأول 29, 2021 01:52

نستمر في موسم النتائج الفصلية حيث تظهر معظم النتائج بشكل عام أفضل مما كان متوقعاً. ومع ذلك، فإن التوقعات الخاصة بالفترة الأخيرة من العام تتدهور بسبب المشاكل المختلفة التي يواجهها السوق. وتشمل هذه المشاكل: أزمة الطاقة والرقائق الدقيقة، والتضخم المرتفع، وبالطبع تطور الوباء ووصول فصل الشتاء إلى نصف الكرة الشمالي.

ومع ذلك، فإن النتائج إيجابية للغاية في الوقت الحالي. اليوم، ستكون شركة ابل هي البطل الرئيسي لهذه الجلسة, سوف تقوم شركة آبل بتقديم نتائجها مع إغلاق الأسواق. بالإضافة إلى نتائج شركة فيسبوك التي ناقشناها في يوم الثلاثاء الماضي، دعنا نسلط الضوء على النتائج التي تم نشرها على مدار هذا الأسبوع:

في يوم الثلاثاء، قدمت مايكروسوفت نتائجها للربع الثالث من العام الذي حصلت فيه مرة أخرى على نتيجة أفضل مما كان متوقعاً بإجماع السوق. وبهذه النتائج تكون الشركة التي أسسها بيل جيتس قد حققت أرباحاً للسهم الواحد (EPS) 2.27 دولار وإيرادات 45.320 مليون دولار.

كما قدمت شركة الفابيت، الشركة الأم لشركة جوجل، نتائجها للربع الثالث في يوم الثلاثاء. تجاوزت نتائج الفابيت جميع توقعات السوق بنشرها ربحية سهم بقيمة 27.99 دولار أمريكي مقارنة بـ 23.75 دولار أمريكي كانت متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الإيرادات أيضاً أعلى بكثير من المتوقع عند 65.12 مليار دولار.

في يوم الثلاثاء، أظهرت شركة فيزا مرة أخرى قوتها من خلال تقديم نتائج ربع سنوية إيجابية. حيث أبلغت شركة فيزا عن ربحية سهم بقيمة 1.62 دولار وإيرادات 6.56 مليار دولار، مقارنة بـ 1.55 دولار لربحية السهم و 6.52 مليار دولار كإيرادات متوقعة.

بالأمس جاء دور شركة كوكاكولا. حيث كانت نتائجها أفضل من المتوقع إذ أبلغت شركة كوكاكولا عن ربحية سهم بقيمة 0.65 دولار أمريكي وإيرادات 10.04 مليار دولار مقارنة بـ 0.57 دولار أمريكي لربحية السهم و 9.78 مليار دولار أمريكي كإيرادات متوقعة.

أخيراً، يجب أن نسلط الضوء أيضاً على النتائج التي قدمتها شركة ماكدونالدز، حيث قدمت نتائج إيجابية، وحققت ربحية السهم 2.76 دولار وإيرادات 6.2 مليار دولار.

خلال جلسة اليوم، تم نشر نتائج شركة Repsol، والتي تعززت بشكل كبير من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز. وقد ساعد ذلك شركة ريبسول على تحقيق صافي ربح قدره 623 مليون يورو، وهي أفضل نتيجة ربع سنوية للشركة منذ نهاية عام 2018. وقد دفعت هذه النتائج الإيجابية الشركة إلى الإعلان عن زيادة في برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم خلال الأشهر المقبلة.

خلال هذا الأسبوع، يبدو أن سعر النفط الخام أخذ قسطاً من الراحة. انخفض السعر بما يزيد قليلاً عن 2٪ منذ يوم الاثنين، بعد أن شهد صعوداً قوياً في الأسابيع الأخيرة, حيث وصل سعر برميل برنت إلى مستويات لم نشهدها منذ سبتمبر 2018 عند حوالي 87 دولار.

كما نرى في الرسم البياني الأسبوعي أدناه، بعد الارتفاعات القوية في الأسابيع القليلة الماضية، يبدو أن السعر قد وجد مقاومة هذا الأسبوع عند أعلى مستويات عام 2018. على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن سعر برميل خام برنت قد يتجاوز 100 دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في الوقت الحالي لا يمكننا استبعاد أن يقوم السعر بتصحيح طفيف للتخفيف من مستويات التشبع الشرائي المتراكمة، ومع ذلك، فإن المعنويات ستظل إيجابية.

ولا يمكننا أيضاً أن نتوقع حصول زخم صعودي قوي ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة الحالي الذي يمثله النطاق الأخضر.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط برنت الأسبوعي. النطاق الزمني: 10 أبريل 2016 - 28 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 28 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السنوات الخمس الماضية:

2020: -21.52٪

2019: 22.68٪

2018: -19.55٪

2017: 17.69٪

2016: 52.41٪

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