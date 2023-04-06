إصلاح Alibaba الشامل: ما يجب معرفته

نيسان 06, 2023 20:22

تصدرت Alibaba عناوين الأخبار المالية هذا الأسبوع، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Alibaba، دانيال تشانغ، عن إصلاح شامل للأعمال. فاجأ القرار محللي السوق، بعد يوم واحد فقط من ظهور مؤسس علي بابا، جاك ما، لأول مرة على الأراضي الصينية في الأشهر الـ 12 الماضية.

ستشارك مدونتنا معك بعض التفاصيل المتعلقة بخطط إعادة التنظيم في Alibaba وما يمكن أن تعنيه هذه للمستثمرين.

من هي Alibaba؟

علي بابا (Alibaba Group Holding Ltd.) هي شركة تكنولوجيا صينية متعددة الجنسيات تستخدم خبرتها في التجارة الإلكترونية لربط الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم. قاد جاك ما، مدرس اللغة الإنجليزية السابق، فريق الأشخاص الذين أسسوا Alibaba في 1999 كموقع إلكتروني لسوق التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B).

ومع ذلك، فقد تغيرت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين، مع توسع Alibaba ليشمل خدمات الدفع من المستهلك إلى المستهلك والدفع الإلكتروني، ومحركات البحث عن التسوق عبر الإنترنت، والحوسبة السحابية وما إلى ذلك وفقًا لموقع Alibaba على الويب، "تتمثل رؤيتنا للسنة المالية 2036 في خدمة 2 مليار مستهلك عالمي، وتمكين 10 ملايين شركة من تحقيق أرباح وخلق 100 مليون فرصة عمل".

إصلاح Alibaba: ما هي الخطة؟

في 28 مارس، أعلنت إدارة علي بابا قرارها بتقسيم الشركة إلى 6 مجموعات تجارية. وبحسب الإعلان، سيرأس كل مجموعة أعمال مجلسها التنفيذي الخاص. ستكون كل شركة قادرة على جمع الأموال ومتابعة الاكتتاب العام الأولي (IPO) عندما تكون ظروف السوق مواتية.

وأشار أعضاء مجلس الإدارة في بيان إلى أنها "خطوة مصممة لإطلاق العنان لقيمة المساهمين وتعزيز القدرة التنافسية في السوق". ارتفعت أسهم علي بابا مباشرة بعد إعلان الإصلاح، حيث ارتفعت 14٪ في وول ستريت.

كيف سيتم تقسيم إمبراطورية Alibaba البالغة 220 مليار دولار؟

وفقًا لبيان الشركة، ستكون مجموعات الأعمال الست الجديدة كما يلي:

مجموعة Cloud Intelligence: ستشمل خدمات Alibaba السحابية والذكاء الاصطناعي.

مجموعة Taobao Tmall Commerce: ستشمل أنشطة التجارة الصينية مثل الأسواق الرقمية Taobao و Tmall، منصة القيمة مقابل المال Taobao Deals، أعمال السوق المجتمعية Taocaicai، سوق الجملة 1688.com وغيرها من الأعمال التجارية.

مجموعة الخدمات المحلية: ستشمل منصة الملاحة Amap وخدمة التوصيل Ele.me وغيرها من الشركات.

Cainiao Smart Logistics: ستشمل الخدمات اللوجستية للشركة.

مجموعة التجارة الرقمية العالمية: ستضم شركات التجارة الدولية Lazada و AliExpress و Trendyol و Daraz و Alibaba.com.

مجموعة الوسائط الرقمية والترفيه: ستشمل أعمال البث والأفلام التابعة لشركة علي بابا.

الرئيس التنفيذي لشركة Alibaba: الشركات لتصبح أكثر مرونة

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Alibaba إلى أن "هذا التحول سيمكن جميع أعمالنا من أن تصبح أكثر مرونة، ويعزز عملية صنع القرار، ويمكّن من الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق". أخبر دانيال زانج المستثمرين، "لقد ركزنا على فكرة خفة الحركة وكوننا منظمة أكثر ذكاءً ورشاقة منذ عدة سنوات حتى الآن. ستكون مجموعة علي بابا في طبيعة شركة قابضة هي المساهم المسيطر في شركات مجموعة الأعمال. بصفته المساهم المسيطر، سيستمر مجلس إدارة Alibaba في السيطرة على مجالس إدارة هذه الشركات الجديدة".

ماذا تعني خطة Alibaba للمستثمرين والمتداولين؟

لا يخفى على أحد أن قيمة الشركة قد انخفضت بمقدار 600 مليار دولار منذ ذروتها في أكتوبر 2020. ويشير بعض محللي السوق إلى أن حملة الحكومة الصينية على شركات التكنولوجيا لعبت دورًا رئيسيًا.

يرى الاقتصاديون أن إعلان الإصلاح الشامل بمثابة علامة على التغيير فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا الصينية، مشيرين إلى أنه يمكن تكرار هذه الخطوة من قبل لاعبين رئيسيين آخرين في السوق. بعد قضاء عدة أشهر في الخارج، قد يُنظر إلى عودة جاك ما إلى الصين على أنها غصن زيتون حيث ترغب الحكومة الصينية في تعزيز الاقتصاد.

قال المدير المالي لشركة علي بابا، توبي شو، للمساهمين إن الشركة ستواصل تقييم أهمية كل شركة و "تقرر ما إذا كانت ستواصل الاحتفاظ بالسيطرة أم لا". كما كرر أن إعادة تنظيم علي بابا لن يؤثر على خطة إعادة شراء حصتها.

هل هناك هدنة أم مجرد صراع من أجل البقاء؟

قال مديرو الأصول الذين تحدثوا لرويترز إن "شركات الإنترنت هذه لن تكتفي بالجلوس هناك وترك التنظيم يقضي على نموها وأرباحها. تقوم الشركات بما في ذلك Tencent و Alibaba و JD و Didi و ByteDance بإجراء تغييرات من أسفل إلى أعلى للتخفيف من المخاطر التنظيمية، وخفض التكاليف (تسريح العمال)، وتحسين كفاءة التشغيل، وتصفية الشركات غير الأساسية". وفقًا لتقرير رويترز نفسه، "قالت وكالتا التصنيف S&P و Moody's هذا الأسبوع إن إعادة هيكلة Alibaba كانت إيجابية ائتمانية".

وتعليقًا على خطة الإصلاح الشامل على بابا، قال مديرو المحافظ لمراسلي سي إن بي سي إن إعادة هيكلة علي بابا يمكن أن تكون علامة على ارتياح المستثمرين لأن "الرياح التنظيمية المعاكسة التي شهدناها في العامين الماضيين ... أصبحت الآن من رياح معاكسة إلى رياح خلفية. لديك نعمة من القيادة العليا لإطلاق القيمة، وبالنسبة لي، هذا مؤشر رائع حيث نتحرك الآن بشكل أساسي من اللوائح التنظيمية وليس كونها القضية التي كانت عليها".

في مذكرتهم للمستثمرين، قارن محللو JP Morgan إعادة هيكلة Alibaba مع تحول Google / Alphabet. "من منظور تأثير معنويات المستثمرين، نشبه إعادة تنظيم Alibaba بتحول Google إلى Alphabet، وهو معزز واضح للمشاعر من شأنه أن يدفع أسعار الأسهم على المدى القريب. ومع ذلك، نعتقد أن إعادة تنظيم Alibaba يمكن أن تحدث آثارًا أكثر أهمية على أساسيات الأعمال وسعر السهم على المدى المتوسط إلى المدى الطويل"، كما كتبوا في تقريرهم.

لاحظ الاقتصاديون في UBS أن "فصل الوحدات قد يساعد التكتلات على تقليل المخاطر التنظيمية المحتملة، وفتح القيم المحاصرة على مستوى التكتل، وتقليل تكتلات خصم المخاطر التنظيمية التي واجهتها."

كيف يمكنك تخفيف المخاطر عند التداول؟

يُظهر الانخفاض الكبير في قيمة Alibaba في العامين الماضيين أن هناك دائمًا مخاطر عند الاستثمار والتداول. التداول ليس سهلاً إذا كنت مبتدئًا. يتطلب التداول السرعة والتفكير الهادئ والبحث الشامل. من المرجح أن يرتكب المتداولون المبتدئون أخطاء لأنهم يفتقرون إلى الخبرة والصبر اللازمين وقد ينخرطون في بعض الأحيان في تداول عاطفي. كما أن بناء إستراتيجية تداول ليس بالأمر السهل حيث يمكن للعديد من العوامل أن تلعب دورًا في نجاحها أو فشلها في نهاية المطاف.

أفضل طريقة لتحقيق أهدافك المالية من خلال التداول هي تعزيز معرفتك بالتداول. يبدو صعبا؟ لا، ليست هناك مجموعة كبيرة من المواد التعليمية التي يقدمها السماسرة ويتم إعدادها من قبل خبراء السوق المختلفين. تعلم كيفية استخدام أدوات إدارة المخاطر عندما يكون التداول أمرًا ضروريًا. يمكن أن تساعدك الندوات عبر الإنترنت والمقالات والمدونات التي يقدمها المتداولون المتمرسون في فهم كيفية دمجها في استراتيجيتك وتخفيف المخاطر.

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