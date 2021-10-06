مرة أخرى تتجاوز البيتكوين مستوى 50.000 دولار

تشرين الأول 07, 2021 04:04

خلال الجلسات القليلة الماضية، شهدنا انتعاشاً قوياً مرة أخرى في قطاع العملات الرقمية. تجاوزت عملة البيتكوين مرة أخرى المستوى النفسي 50.000 دولار بعد تأكيد الارتداد عند مستوى الدعم المهم، كما ناقشنا في تحليلنا في 24 سبتمبر.

تسبب ارتداد عملة البيتكوين هذا أيضاً في تشكّل زخم صعودي في عملة الاثيريوم، التي استعادت مستوى 3500 دولار، واستعادت مستوياتها في سبتمبر الماضي. على الرغم من أن هذا الارتداد في الوقت الحالي لا يحدث في العملات الرقمية الأخرى مثل عملة لايتكوين أو عملة الريبل، لذلك يجب أن نكون منتبهين للغاية في الجلسات القادمة، حيث يمكن أن تشهد هذه العملات انتعاش قوي إذا تمكنت البيتكوين من الحفاظ على هذا الزخم الجديد.

تحافظ الريبل على قوتها رغم خلافها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ورغم المعركة الطويلة التي تخوضها الريبل في المحكمة لكنها قد تخرج منتصرة من هذا الموقف. ومع ذلك، يجب أن نكون منتبهين جداً لتطور هذا الوضع، حيث يمكن أن يتسبب كل من القرار الإيجابي النهائي والحكم ضدها في مزيد من التقلبات في هذه الأداة المالية.

بعد ثلاث سنوات صعبة للغاية، وتشكل حركة جانبية كبيرة بدءاً من الانخفاضات الحادة منذ عام 2018 والعديد من المشاكل القانونية المذكورة أعلاه - هذا العام استعادت عملة الريبل XRPUSD أهميتها بشكل تدريجي بين المستثمرين. حتى الآن في هذا العام كانت الريبل تشهد ارتفاعات قوية نقلت السعر من مستوى 0.20 دولار أمريكي لتسجل أعلى المستويات السنوية في 14 أبريل عند حوالي مستوى 1.96 دولار كما نرى في الرسم البياني الأسبوعي. حيث حققت الريبل إرتفاع بنسبة 367٪ على أساس سنوي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني الأسبوعي لعملة الريبل XRPUSD. النطاق الزمني: 2 أكتوبر 2016 - 6 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد : 6 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

إذا ركزنا على الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى كيف بدأ السعر في اتجاه هابط قوي قاده مرة أخرى إلى اختراق العديد من مستويات الدعم بعد أن سجل أعلى مستوى سنوي له، واستطاع السعر أن يقوم في تشكيل أرضية مهمة عند النطاق الأحمر السفلي حول مستوى 0.50 دولار أمريكي. حيث بدأ الزخم الصعودي الجديد من هذه المستويات, وتجاوز السعر المتوسط المتحرك لـ ​​200 جلسة، واختراق خط الترند الهابط المتوسط المدى الذي يمثله الخط المتقطع.

حالياً، يعد المتوسط المتحرك لـ ​​200 جلسة المتمثل بالنطاق الأحمر هو مستوى الدعم الرئيسي, وبعد قيام السعر بتشكيل موجة جديدة صاعدة عند هذا المستوى، يكافح السعر للتغلب على مستوى الدعم والمقاومة المهم الذي يمثله النطاق البرتقالي. لذلك، يجب أن نكون منتبهين جداً لتطور السعر.

إذا كان السعر قادراً على التغلب على هذا المستوى، فيمكننا أن نرى زخماً صعودياً جديداً قد يقود السعر للبحث عن خط الاتجاه الهبوطي المهم. إن تحقيق مزيداً من الاختراقات فوق هذا المستوى سيفتح الباب لحركة صعودية قد تستهدف القمة السنوية، ولتحقيق هذا سيتعين على السعر أولاً مواجهة عدة مستويات مقاومة.

على العكس من ذلك، فإن الفشل في هذه المحاولة يمكن أن يدفع السعر إلى تحقيق المزيد من التصحيحات بحثاً عن متوسط ​​200 جلسة. قد يؤدي فقدان هذا المستوى إلى إعادة السعر إلى أدنى مستوياته السنوية المتمثل بالنطاق الأحمر السفلي.

كما ذكرنا سابقاً، قد يكون تطور الوضع الحالي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات أمراً أساسياً في الأشهر المقبلة، لذلك سيتعين علينا أن نولي اهتماماً وثيقاً بنتائجه.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لعملة الريبل XRPUSD. النطاق الزمني: 20 ديسمبر 2020-6 أكتوبر 2021. تاريخ الالتقاط: 6 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 13.64٪

2019: -45.03٪

2018: -83.27٪

2017: 30310.07٪

2016: 25.01٪

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