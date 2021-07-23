في جلسة يوم الخميس البارحة تم عرض النتائج الفصلية للربع الثاني للعديد من الشركات. من بين نتائج هذه الشركات، تضمنت أبرزها نتائج ايرادات شركات Intel و Twitter و AT&T.
قبل أيام قليلة فقط، علقنا على أن أن شركة Intel قد تكون مهتمة بالاستحواذ على GlobalFoundries كما أشارت بعض الشائعات والمنافذ الإعلامية وأن النتائج الفصلية يمكن أن تعطي دفعة لهذا الإجراء. على وجه التحديد، أعلنت إنتل يوم أمس عن نتائج إيجابية بلغت فيها ربحية السهم 1.22 دولار إلى جانب إيرادات بلغت 18.53 مليار دولار مقابل 1.07 دولار للسهم وإيرادات بقمية 17.8 مليار دولار حسب توقعات السوق.
كما أعلن تويتر أيضاً عن نتائج ربع سنوية إيجابية بعد أن بلغت أرباح السهم 0.20 دولار أمريكي وعائدات قدرها 1.19 مليار دولار أمريكي مقابل 0.072 دولار أمريكي للسهم وعائدات قدرها 1.06 مليار دولار أمريكي متوقعة. تم الترحيب بهذه النتائج من قبل السوق، حيث ارتفع السعر في الوقت الحالي خلال فترة ما قبل الافتتاح بأكثر من 5 ٪.
من جانبها، قدمت شركة الاتصالات العملاقة AT&T أيضاً نتائج إيجابية من شأنها جذب انتباه المستثمرين، بعد توقيع اتفاقها مع Discovery لدمجها مع WarnerMedia. في هذه النتائج، يمكننا أن نرى أنه بفضل HBO Max وخدمات البث، بالإضافة إلى 2.8 مليون مشترك حصلت عليها WarnerMedia، حصلت الشركة على 798000 مشترك وهو ما يتجاوز بكثير توقعات السوق.
على وجه التحديد، حققت AT&T أرباحاً للسهم الواحد قدرها 0.89 دولار أمريكي وعائدات قدرها 44.05 مليار دولار أمريكي مقابل 0.79 دولار أمريكي للسهم وإيرادات متوقعة قدرها 42.66 مليار دولار أمريكي.
من ناحية أخرى، خلال بداية جلسة اليوم، اطلعنا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والتصنيع لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ككل. بينما تجاوزت ألمانيا ومنطقة اليورو توقعات السوق، كان البيانات من المملكة المتحدة وفرنسا أسوأ من المتوقع.
المصدر: التقويم الاقتصادي المقدم من Admirals
كيف يتم تفسير هذه البيانات؟
يجب أن نتذكر أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي هو مؤشر مصمم لتوفير معلومات عن النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع حيث تشير النتيجة فوق 50 إلى توسع ونمو هذه الصناعة.
من جهته، يقيس مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات النشاط الاقتصادي من خلال عمليات الشراء التي تتم في هذا القطاع. كما هو الحال في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، تعتبر القراءة فوق 50 إيجابية مما يدل على آفاق مستقبلية جيدة، بينما تعتبر القراءة دون 50 سلبية.
هذه البيانات الاقتصاية الإيجابية لألمانيا، يمكن أن تعطي دفعة لمؤشر داكس 30، لأنه إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي يمكننا أن نرى ارتداد السعر من منطقة الدعم المهمة بالتزامن مع النطاق السفلي للقناة الجانبية وخط الاتجاه الصعودي الذي يمثله الخط الأحمر بشكل دائري، اكتسب السعر زخماً صعودياً جديداً أدى به إلى تجاوز متوسطاته المتحركة 18 و 40 جلسة نحو الأعلى.
المصدر: Admirals MetaTrader 5. نطاق بيانات الرسم البياني اليومي لمؤشر Dax30: من 23 مارس 2020 إلى 23 يوليو 2021. تم إعداده في 23 يوليو 2021 الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:
- 2020: 3،6٪
- 2019: 25،48٪
- 2018: -18،26٪
- 2017: 12.51٪
- 2016: 6،87٪
على مخطط الاطار الزمني لأربع ساعات، يمكننا أن نرى أن منطقة المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة (الخط الأبيض) على الرسم البياني اليومي تتوافق مع المتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني لأربع ساعات (اللون الأحمر) وأن السعر قد تجاوز بشدة مستوى المقاومة المهم هذا بعد الارتداد من الدعم المشار إليه أعلاه.
إذا نظرنا إلى مؤشر ستوكاستيك في هذا الإطار الزمني، يمكننا أن نرى أنه حالياً عند مستويات ذروة الشراء، لذلك فليس هناك احتمال أن يصحح السعر دعمه الحالي عند المتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني لأربع ساعات (والذي يتوافق مع المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة على الرسم البياني اليومي).
في مثل هذه الحالة، سيكون من المهم دراسة سلوك السعر عند هذا المستوى، لأنه إذا تمكن من الحفاظ عليه، فيمكننا العثور على دافع صعودي لمنطقة القناة الجانبية العلوية جوار الخط الأخضر.
وطالما يحافظ السعر على مستوى الدعم الرئيسي ضمن الرسم البياني اليومي الذي تمثله الدائرة الحمراء، فإن المعنويات ستظل صاعدة. إن فقدان هذا المستوى سيفتح الباب أمام مزيد من التصحيح.
المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الاطار الزمني لأربع ساعات لمؤشر الداكس، نطاق البيانات: 6 مايو 2021 إلى 23 يوليو 2021. تم إعداده في 23 يوليو 2021 الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
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