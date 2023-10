Poročilo o inflaciji CPI v ZDA je v središču pozornosti

Analitiki Mednarodnega denarnega sklada (IMF) so v poročilu zapisali, da bi lahko ameriško gospodarstvo leta 2023 zraslo za 2,1 % in leta 2024 za 1,5 %, pri čemer sta obe številki višji od napovedi IMF, objavljene julija. V istem poročilu je bilo navedeno, da bo morala Banka Anglije (BoE) obdržati visoke obrestne mere do leta 2024, saj se Združeno kraljestvo poskuša boriti proti visoki inflaciji v kombinaciji z anemično gospodarsko rastjo.

Septembrsko poročilo o inflaciji CPI v ZDA

Ameriški urad za statistiko dela ( BLS ) naj bi v četrtek objavil podatke o inflaciji CPI v ZDA za mesec september. Številke v poročilu naj bi osvetlile prihodnje načrte Feda glede zaostrovanja denarne politike, saj sta skupna in osnovna inflacija pomembna pokazatelja stanja gospodarstva.

Ekonomisti napovedujejo, da bo skupna inflacija znašala 3,6 % na letni ravni in 0,3 % na mesečni ravni, pri čemer sta obe številki nižji od avgustovskih. Poročilo Financial Timesa, ki navaja analitike Barclaysa, pravi, da bo "rahlo ohlajanje v veliki meri posledica počasnejšega zvišanja cen energije." Ekonomisti banke so tudi opozorili, da bi "pričakovana pospešitev superosnovnih meritev CPI v septembru, gledano skupaj z močnimi podatki o dejavnosti in še vedno zaostrenimi razmerami na trgu dela, nakazovala, da je treba storiti več za vzdržno znižanje inflacije proti 2-odstotni cilj."

Septembrsko poročilo o inflaciji CPI na Kitajskem

Državni statistični urad (NBS) bo v petek objavil podatke o kitajski septembrski inflaciji. Tržni analitiki predvidevajo, da bo skupna inflacija znašala 0,2 % na medletni ravni in 0,3 % na mesečni ravni. Nobena skrivnost ni, da ima kitajsko gospodarstvo težave pri zagotavljanju pozitivnih, omembe vrednih rezultatov, odkar so v začetku leta odpravili ukrepe za pandemijo koronavirusa.

Ekonomisti pri ING menijo, da bi odčitek potrošniške inflacije lahko presegel pričakovanja z odčitkom 0,4 %, saj imajo vlogo višje cene nafte in se zdi, da so vladni načrti za spodbujanje gospodarske rasti uspešni.

Avgustovsko poročilo o BDP Združenega kraljestva

Urad za državno statistiko ( ONS ) bo v četrtek objavil avgustovsko poročilo o BDP. Tržni analitiki pričakujejo, da bo stopnja rasti BDP na mesečni ravni znašala 0,2 %. Gospodarstvo Združenega kraljestva se je v zadnjih nekaj mesecih spopadalo z inflacijo, ki je dosegla večdesetletne rekorde, medtem ko je Banko of England obljubil, da jo bo nadzoroval z zaostrovanjem svoje monetarne politike.

Poročilo, ki ga je objavil IMF, je pokazalo, da bo Združeno kraljestvo naslednje leto najpočasneje rastoča članica G7. Najnovejši svetovni gospodarski obeti IMF napovedujejo, da bo gospodarstvo Združenega kraljestva leta 2024 zraslo za 0,6 %, kar je 0,4 % manj od prejšnje napovedi. Tako bi Velika Britanija zaostajala za ZDA, območjem evra, Japonsko in Kanado. Pričakuje se, da se bo BDP Združenega kraljestva letos povečal za 0,5 %, kar je precejšnja upočasnitev v primerjavi s 4,1-odstotno rastjo leta 2022.

