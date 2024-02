Poročilo CPI na Kitajskem: Na poti je več deflacije?

Februar 08, 2024 14:42

Kitajsko poročilo o inflaciji CPI za mesec januar je objava finančnih podatkov, ki izstopa iz množice do konca tega tedna. Čeprav se zdi, da kitajske oblasti občasno posredujejo, da bi podprle borze v državi, bodo ekonomisti natančno preučili poročilo, saj je gospodarstvo države zašlo v deflacijsko spiralo.

Kitajski CPI januar 2024

Državni statistični urad (NBS) bo v četrtek objavil poročilo o januarski inflaciji. Tržni analitiki kažejo, da se je inflacija CPI v prvem mesecu leta znižala za 0,5 % na letni ravni.

Kitajski oblikovalci politik so obljubili, da bodo okrepili fiskalno in monetarno podporo, da bi spodbudili gospodarstvo, ki se spopada z nepremičninsko krizo, visoko brezposelnostjo mladih in padajočim zaupanjem potrošnikov. Kitajska borza trguje blizu večletnih najnižjih vrednosti, medtem ko se zdi, da finančne oblasti posredujejo, da bi okrepile juan v primerjavi z ameriškim dolarjem, kot so nakazali ekonomisti, se je to zgodilo večkrat v zadnjem mesecu.

Schnabel iz ECB: Za obrestne mere ECB je ključna potrpežljivost

Članica izvršnega odbora ECB, Isabel Schnabel, je novinarjem Financial Timesa povedala, da bi moral biti upravni odbor previden glede kakršnih koli prilagoditev politike , pri čemer je poudarila potrpežljivost, ki bi lahko ublažila tveganje morebitnega izbruha inflacije. V svojih pripombah je omenila, da je ECB dosegla velik napredek pri inflaciji, vendar še vedno ni dosegla zastavljenega cilja.

Schnabel, ki velja za enega od "jastrebov" sveta ECB, je poudaril, da so bile v storitvenem sektorju zabeležene lepljive številke inflacije, medtem ko je bil trg dela v evroobmočju kljub zaostrovanju denarne politike precej odporen. Ko je komentirala gospodarske napovedi, je dejala, da je opazila rahljanje finančnih pogojev, saj so trgi agresivno določali cene pri znižanju obrestnih mer.

Anketa Reuters napoveduje šibek odboj valut nastajajočih trgov

Večina ekonomistov , ki jih je anketiral Reuters, napoveduje, da naj bi "skoraj vse valute nastajajočih trgov čez šest mesecev komaj pokrile izgube iz prejšnjega leta." Medtem ko je večina valut nastajajočih trgov lansko leto končala z rastjo, se je ameriški dolar ponovno okrepil na podlagi pričakovanj o znižanju obrestnih mer.

Valutni strategi pri Societe Generale so novinarjem Reutersa povedali, da se je »zvitek, ki smo ga pričakovali, zlasti glede valut in tečajev, že uresničil. Cene valut nastajajočih trgov so razmeroma zelo ugodne ... in ne pričakujemo, da bodo veliko cenile. Znižanje obrestnih mer Feda je že dobro ocenjeno in posledice izjemnosti ZDA se še vedno pojavljajo, kar bo imelo pozitivne posledice za dolarski indeks in negativne posledice za valute EM."

Analitiki Commerzbank trenutno poudarjajo moč ameriškega dolarja

Ekonomisti pri Commerzbank so v poročilu zapisali, da evro nima veliko za ponuditi proti ameriškemu dolarju, saj ameriška valuta konsolidira svoje dobičke v zadnjih nekaj tednih. Vendar pa nakazujejo, da se je skok dolarja morda približal vrhuncu.

V svojem zapisu omenjajo, da je »vprašanje, kdaj bo dolarju zmanjkalo? Verjetno ne bo minilo dolgo, preden se bo oblikovalo dno. Jasno je tudi nekaj: mesečne stopnje gibanja inflacije so že nekaj mesecev na ravni, ki je skladna z dvoodstotnim ciljem. Zato ne bi smelo trajati preveč mesecev dobrih podatkov, preden bo Fed začel zniževati obrestne mere, ne glede na to, kako previdni uradniki trenutno zvenijo. To ne pomeni, da bomo v bližnji prihodnosti videli bistveno višje ravni EUR/USD.”

Trgujte na demo računu brez tveganja

Vas zanima trgovanje, ne da bi tvegali svoja sredstva? Admiralsov demo trgovalni račun vam omogoča prav to, medtem ko trgujete v realnih tržnih razmerah. Kliknite spodnjo pasico, da odprete demo račun še danes:

Brez tveganja Demo račun Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo ODPRITE DEMO RAČUN

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.