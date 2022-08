Hoe risico's beheren bij Forex Trading

Augustus 11, 2022 16:04

Elke handelsdag wordt gekenmerkt door een breed en zelfs verbijsterend scala aan financiële gebeurtenissen, waardoor het een prioriteit is voor beginnende Forex traders om consequent in contact te blijven met betrouwbare nieuwsbronnen en consensusadviezen van experts.

Het lezen van het financiële nieuws helpt onder andere om de richting van een economie en nationale valuta te begrijpen. Ook beursbeleggers kunnen de ontwikkelingen in beursgenoteerde bedrijven bijhouden. Degenen die voorstander zijn van dit soort fundamentele analyses, kunnen hun handels- en investeringsbeslissingen vaak gedeeltelijk baseren op nieuwe ontwikkelingen, en het is belangrijk om evenveel aandacht te besteden aan risicobeheer.

Risicomanagement is een uitstekende manier om uzelf aan te passen aan steeds veranderende marktomstandigheden waarin er niet zoiets bestaat als een zekerheid. Als u dit vanaf het begin begrijpt, zal het helpen de stress te verminderen die gepaard kan gaan met trading en investeren in wat in wezen een toekomstig resultaat is. Ja, er zijn historische gegevens die activabewegingen transparanter maken en grafiektechnieken die statistieken gebruiken om de potentiële richting die een prijs kan nemen te voorspellen en te modelleren, maar wat gebeurt er als de uitkomst onverwacht is?

Verwacht het onverwachte

Het geheim van risicomanagement is om het onverwachte te verwachten.

Om dit in meer detail te illustreren, laten we een scenario nemen waarin het Verenigd Koninkrijk op het punt staat zijn nieuwste kwartaalresultaten van het bruto binnenlands product (bbp) te rapporteren. Bij het onderzoeken van de mogelijke uitkomst kunt u verschillende marktconsensusen tegenkomen van ratingbureaus zoals Moody's, of consensussen van analisten verzameld door persbureaus zoals Reuters en Dow Jones News. Daarnaast geven overheidsinstanties jaarlijkse groeiprognoses af die als basis worden gebruikt voor de berekeningen van analisten. Voorbeelden van marktconsensus zijn te zien op onze Forex kalender die beschikbaar is op de Admirals website.

Zoals u kunt zien, is er geen tekort aan marktadviezen om uw beslissingen over het handelen in Britse pond te baseren tijdens de economische groeiresultaten van het VK. Hoewel er veel expertise gaat naar de verwachtingen van de markt en de resultaten nauwkeurig kunnen zijn, is er altijd de kans op een afwijking van de verwachtingen.

Als de marktconsensus was dat de Britse economie in het tweede kwartaal met 2 procent was gegroeid en het werkelijke resultaat 1,95 procent was, is dit voldoende afwijking om zorgen te veroorzaken over de waarde van het GBP in de Forex-handelsgemeenschap. Er kan een uitverkoop van de valuta zijn, wat betekent dat hoewel u een groei van 2 procent verwachtte en een positie opende voor het GBP om dienovereenkomstig te stijgen, de valuta daalde omdat het werkelijke resultaat lager was dan verwacht.

Stop loss niveaus instellen

Het lijdt weinig twijfel dat de oplossing voor dit soort scenario's waar we het hierboven over hebben gehad, is om altijd een stop loss in te stellen, zodat u niet wordt betrapt als er een uitverkoop is terwijl u het tegenovergestelde verwachtte. Net zoals er veel meningen zijn over de uitkomst van een handels- of beleggingsevenement, zijn er evenveel meningen over waar u uw stop loss niveaus kunt instellen.

Een denkrichting stelt dat de meest effectieve techniek is om een stop loss in te stellen dat niet te ver van uw instappositie ligt in het geval van iets onverwachts, met het idee om de trade zo snel mogelijk te verlaten. Een andere benadering is om de stop loss in te stellen op basis van een specifiek percentage dat uw risicobereidheid weerspiegelt. Een derde benadering is om het laatste ondersteuningsniveau voor het instrument te controleren en de stop loss in hetzelfde gebied in te stellen.

Uw positie afdekken

Het principe van hedging houdt in dat je een transactie van verschillende kanten bekijkt. Stel dat de aankondiging van Non-Farm Payrolls (NFP) morgen is en de marktverwachting is dat het rapport een sterke groei op de Amerikaanse arbeidsmarkt laat zien. Het is een eerlijke veronderstelling dat als de werkelijke resultaten in lijn zijn met de verwachtingen van de markt, de USD zou kunnen stijgen.

Aan de andere kant van de medaille is de mogelijkheid dat de resultaten achterblijven bij de verwachtingen.

Goud en de USD zijn omgekeerd gecorreleerd, wat betekent dat als de USD stijgt, de spotgoudprijzen vaak dalen omdat deze activa worden gezien als safe havens en worden gebruikt als internationale reserves. De USD heeft de voorkeur wanneer de Amerikaanse economie tekenen van groei vertoont, zoals in een sterke arbeidsmarkt. In deze situatie kan een trader besluiten om zijn USD-handel af te dekken door een positie op goud in te nemen met behulp van een CFD in zijn Admirals-handelsaccount.

In dit scenario zou een hedge zijn om een long positie (of kooppositie) in te nemen voor goud en de USD om te stijgen en een stop loss op beide onderliggende activa op te nemen. Als de NFP-cijfers lager zijn dan verwacht, kan de USD dalen en zou de handel op de stop-losspositie eindigen. Ondertussen kan het goudinstrument stijgen als traders hun risicobereidheid voor safe havens overschakelen naar het edelmetaal en de trade zou kunnen presteren zoals verwacht.

Zoals u kunt zien aan de hand van de bovenstaande voorbeelden, vereist trading onderzoek en knowhow en bij Admirals hebben we een infrastructuur met de educatieve middelen, webinars en marktanalyses die u nodig hebt om aan de slag te gaan.

