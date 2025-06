Escalerende spanningen in het Midden-Oosten vertroebelen de vooruitzichten

Juni 17, 2025 17:32

Een week die begon met enig optimisme rondom de handelsbetrekkingen tussen de VS en China eindigde met het uitbreken van vijandelijkheden in het Midden-Oosten. Laten we de gebeurtenissen van vorige week in meer detail samenvatten en kijken naar wat we kunnen verwachten van de komende week.

VS-China handelswapenstilstand hersteld

Vorige week begon met onderhandelingen tussen de VS en China in Londen gericht op het herstellen van een handelswapenstilstand.

De oorspronkelijke wapenstilstand was een maand eerder overeengekomen in Genève, waarbij beide partijen beloofden de torenhoge tarieven op elkaars export terug te draaien. Het akkoord viel echter uiteen toen zowel Washington als Peking de ander ervan beschuldigde hun deel van de afspraak niet na te komen.

De gesprekken in Londen, die twee dagen duurden, eindigden ermee dat vertegenwoordigers van beide landen naar verluidt een manier vonden om opnieuw akkoord te gaan met de voorwaarden waarover zij een maand eerder overeenstemming hadden bereikt. VS-president Donald Trump verklaarde woensdag op sociale media dat de "deal met China rond is".

Hoewel de volledige details van wat werd overeengekomen niet zijn vrijgegeven, merkte president Trump op dat China de export van zeldzame aardmetalen zal hervatten, en de VS Chinese studenten zullen blijven toestaan te studeren aan Amerikaanse colleges en universiteiten.

Deze aankondiging werd donderdag gevolgd door beter dan verwachte inflatiecijfers in de VS. De jaarlijkse algemene inflatie steeg tot 2,4% in mei, tegen 2,3% in de vorige maand, maar bleef onder de 2,5% die door analisten was voorspeld.

Conflict in het Midden-Oosten

Op vrijdag werden de markten echter geschokt door het uitbreken van conflict in het Midden-Oosten, toen Iran en Israël militaire aanvallen uitwisselden.

De S&P 500, Nasdaq Composite en Dow Jones daalden met respectievelijk 1,13%, 1,30% en 1,79%. Goud daarentegen steeg met 1,48%, omdat beleggers hun toevlucht zochten tot deze veilige haven.

Zorgen dat een conflict de mondiale energievoorziening zou kunnen verstoren, dreven de olieprijzen omhoog. Mondiale benchmark Brent-ruwe olie sloot meer dan 7% hoger, na een stijging van meer dan 13% tijdens de handelssessie.

De zorgen van beleggers leken echter maandag af te nemen te midden van de hoop dat een staakt-het-vuren in het verschiet lag.

De S&P 500, Nasdaq en Dow Jones stegen respectievelijk met 0,95%, 1,52% en 0,75%. Ondertussen daalden de goudprijzen met 0,87% en Brent-ruwe olie, die scherp hoger was geopend, sloot maandag 1,35% lager dan de slotkoers van vrijdag.

Desondanks handelen VS-aandelenindexfutures dinsdagochtend lager, en stegen de olieprijzen opnieuw nadat president Trump op sociale media aankondigde dat "iedereen onmiddellijk Teheran moet evacueren".

Waar deze week op te letten

Vooruitkijkend zijn er deze week een aantal belangrijke economische aankondigingen waar handelaren en beleggers rekening mee moeten houden.

Inflatiegegevens

Op woensdag publiceren zowel het Verenigd Koninkrijk als de eurozone de inflatiecijfers voor mei.

De jaarlijkse kerninflatie in het VK zal naar verwachting dalen tot 3,3%, een afname ten opzichte van 3,5% in april. In de eurozone wordt verwacht dat de jaarlijkse kerninflatie ongewijzigd blijft op 1,9%, gelijk aan de vorige maand.

Rentebeslissingen

Op woensdag maakt de Federal Reserve haar nieuwste rentebeslissing bekend, terwijl de Bank of England (BoE) donderdag een vergelijkbare aankondiging doet.

Van beide centrale banken wordt verwacht dat zij de rentes ongewijzigd laten te midden van de aanhoudende onzekerheid rond het conflict in het Midden-Oosten en president Trumps handelsoorlog.

Oefen met handelen op een risicovrije demo-account

Bent u geïnteresseerd in het oefenen van handelen zonder uw middelen te riskeren? Een demo-handelsaccount van Admiral Markets stelt u in staat precies dat te doen, terwijl u handelt onder realistische marktomstandigheden. Klik op de banner hieronder om een demo-account te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

INFORMATIE BETREFFENDE ANALYTISCH MATERIAAL:

De verstrekte gegevens bieden aanvullende informatie betreffende alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktoverzichten, weekuitkijken of andere vergelijkbare beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admiral Markets' beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets"). Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u zorgvuldig aandacht te besteden aan het volgende: