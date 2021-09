Savaitės rinkų apžvalga: visų dėmesys infliacijos rodikliams

Šią savaitę svarbiausi ekonomikos naujienų pranešimai susiję su infliacijos rodikliais. JAV CPI (vartotojų kainų infliacijos) duomenys turi būti pateikti rugsėjo 14 d., antradienį, 13.30 val. (BST), JK CPI reikšmės – rugsėjo 15 d., trečiadienį, 07.00 val. (BST), o po to Kanados CPI – 13.30 val. (BST).

Centriniai bankai įgalioti išlaikyti infliaciją maždaug ties tam tikru lygiu ir tai turi įtakos jų sprendimams dėl pinigų politikos. Visame pasaulyje didėjant infliacijai dėl ekonomikų atsivėrimo ir tiekimo sutrikimų, prekiautojai svarsto, kuris centrinis bankas pirmiausia imsis priemonių, kad neprarastų infliacijos kontrolės.

Be to prekiautojai stebės Australijos darbo rinkos informaciją ketvirtadienį, rugsėjo 16 d., taip pat JAV mažmeninės prekybos skaičius kiek vėliau tą dieną – 01.30 val. (BST). Belaukiant tokių svarbių duomenų, susijusių su JAV doleriu, šią savaitę tai bus ta valiuta, kurią būtina stebėti.

Apie skirtingas rinkų prekybos bei investavimo galimybes skaitykite šiuose naujuose mūsų straipsniuose:

„Forex“ savaitės kalendorius

Šaltinis: „Admirals" ekonominių naujienų kalendorius.

Prekiautojo radaras – JAV infliacija

Rugsėjo 14 d., antradienį, Darbo statistikos biuras skelbs naujausią CPI ataskaitą. Infliacija laikoma vienu iš svarbiausių rodiklių, susijusių su valiutų srautais, nes dėl didesnių kainų centrinis bankas gali padidinti palūkanų normas.

Dėl „Covid-19“ sutrikus pasiūlai visame pasaulyje, kai kuriuose regionuose kilo įvairių sektorių kainos. Naujausi PMI duomenys taip pat rodo, kad tiekimo grandinė silpnėja, o siuntimo sąnaudos yra beveik rekordinės.

Šį mėnesį rinka nusivylė, kai FED nepaskelbė mažinimo planų (apkarpyti skatinimo priemones, skirtas atgaivinti ekonomiką dėl koronaviruso). Šios savaitės informacija gali būti priežastis FED pakeisti taktą ir paskelbti galimą mažinimą lapkričio mėnesį, o tai gali būti bulių sąlygos JAV doleriui.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USDX 2013 m. liepos 1 d. – 2021 m. rugsėjo 10 d. mėnesinis grafikas. 2021 m. rugsėjo 10 d. 07.00 val. (GMT), duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pateiktas JAV dolerio indekso kainų mėnesinis grafikas išryškina ilgalaikį prekybos intervalą tarp viršutinės pasipriešinimo ir apatinės palaikymo horizontalių linijų. Nors kaina neseniai atšoko nuo apatinio palaikymo lygio, bet augimą į viršų apribojo mažėjanti pasipriešinimo linija, kaip parodyta pateiktame grafike.

Per pastaruosius kelis mėnesius kaina judėjo šoniniu kanalu, nes prekiautojai sulaukdavo tiek gerų, tiek ir blogų JAV ekonominių duomenų. Priklausomai nuo šios savaitės duomenų, kaina gali pradėti judėti kryptingai ir suformuoti ilgalaikę tendenciją.

Akcijų prekybos atnaujinimai ir akcijų indeksai

Nors akcijų rinkoje prekyba buvo sutelkta į TINA (angl. There Is No Alternative) prekybą, investuotojai dabar pradeda dejuoti dėl aukštų JAV akcijų rinkos vertinimų, ypač technologijų sektoriuje.

Europos akcijų rinkos indeksai pastaruosius kelis mėnesius judėjo skirtingai, investuotojai labiau domėjosi JAV akcijų rinka. Tačiau praėjusi savaitė baigėsi raudonais JAV akcijų indeksais, o tai gali būti labai uždelstos korekcijos pradžia.

S&P 500 akcijų rinkos indekso slankieji vidurkiai patvirtina bendrą S&P 500 akcijų rinkos indekso kilimą. Pirkėjai dažnai atidaro pozicijas maždaug ties 50 periodų eksponentiniu slankiuoju vidurkiu. Šiuo metu kaina kaip tik koreguojasi ir atsitraukia link šio slankiojo vidurkio.

Bus įdomu stebėti kainų judėjimą ties šiuo lygiu ir tai, ar pirkėjai vis dar domisi „pirkimu žemai“, kai vyrauja meškų sezonas. JAV dolerio kryptis ir šios savaitės naujienos gali turėti didelį poveikį.

