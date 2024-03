Rast BDP-a Ujedinjenog Kraljevstva u siječnju, CPI inflacija u SAD-u ostaje visoka

Ožujak 13, 2024 17:00

Čini se da se gospodarstvo Ujedinjenog Kraljevstva vraća na stazu rasta jer je izvješće Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) pokazalo da se ono povećalo u siječnju.

U SAD-u, brojka CPI inflacije u veljači bila je viša od očekivane podupirući narativ kreatora politike Fed-a o tome da moraju vidjeti jake naznake usporavanja gospodarstva prije nego što krenu naprijed sa smanjenjem kamatnih stopa.

Rast BDP-a Ujedinjenog Kraljevstva u siječnju

Izvješće ONS-a otkrilo je da je britansko gospodarstvo poraslo za 0,2% u siječnju potaknuto sektorima usluga i građevinarstva. Brojka rasta BDP-a bila je u skladu s očekivanjima analitičara.

Barclay'sovi ekonomisti rekli su novinarima CNBC-a da podaci o BDP-u "nisu baš pozitivna slika, ali su ispred onoga što smo bili krajem prošle godine . Industrija i proizvodnja bili su slabi u posljednjih nekoliko ispisa, očekivali biste da će se to na kraju vratiti. Ovo je dobro vidjeti, ali morat ćemo to gledati dulje vrijeme kako bismo znali da je to nešto održivo.”

Komentirajući očitanja BDP-a Ujedinjenog Kraljevstva, ekonomisti ING-a napomenuli su da „zbog toga ne bismo trebali precijeniti vrijednosti BDP-a za jedan mjesec, ali mislimo da je to u skladu s postupnim oporavkom aktivnosti koji očekujemo tijekom sljedećih mjeseci. Mislimo da se pad ukupnog BDP-a u četvrtom tromjesečju, koji je označio drugi uzastopni kvartal negativnog rasta i stoga tehničke recesije, vjerojatno neće ponoviti u prvom kvartalu 2024. godine.”

Američki CPI raste u veljači

Indeks potrošačkih cijena u SAD-u, mjera troškova robe i usluga, porastao je 0,4% na mjesečnoj i 3,2% na godišnjoj razini, prema Uredu za statistiku rada Ministarstva rada. Ukupna godišnja inflacija premašila je očekivanja što je navelo analitičare da povjeruju da bi Federalne rezerve mogle odgoditi smanjenje kamatnih stopa.

Američki dolar porastao je u odnosu na svoje konkurente odmah nakon objave podataka o inflaciji. Analitičari Commerzbanka rekli su da se “pad inflacije u SAD-u zaustavlja. U veljači su potrošačke cijene porasle za snažnih 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, kako ukupno tako i bez energije i hrane. Osobito su porasle cijene usluga, odražavajući sve veće troškove plaća. Visoka stopa inflacije u siječnju stoga nije izuzetak. Podaci podupiru naše mišljenje da tržište precjenjuje potencijal za smanjenje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi.”

Članovi odbora ECB-a govore o kamatnim stopama

Kreator politike Europske središnje banke (ECB), Francois Villeroy de Galhau, rekao je da središnja banka pobjeđuje u borbi protiv inflacije, ali je i dalje na oprezu na tom planu. Što se tiče smanjenja stopa, spomenuo je da bi "posljedice koje bismo mi, u Europskoj središnjoj banci trebali povući, vjerojatno smanjili stope u proljeće i podsjećam vas da je u Francuskoj i Europi ovo sezona koja traje od travnja do 21. lipnja."

Član odbora ECB-a, Peter Kazimir, sugerirao je da treba započeti rasprave o smanjenju kamatnih stopa, ali je naglasio da odbor treba više čvrstih dokaza o izgledima za inflaciju. Kazimir je napomenuo da bi ECB trebala pričekati do lipnja da prilagodi kamatne stope i dodao da žurba s tim potezom ne bi bila pametna niti korisna.

OPEC: Snažan rast globalne potražnje za naftom 2024. i 2025

OPEC je ostao pri svojoj prognozi relativno snažnog rasta globalne potražnje za naftom u 2024. i 2025. godini , navodi se u njegovom najnovijem izvješću objavljenom 12. ožujka. "Iako i dalje postoje neki rizici pada, nastavak očekivanog zamaha s početka godine mogao bi rezultirati dodatnim potencijalom rasta za globalni gospodarski rast 2024. godine. Putanja rasta Indije, Kine, kao i Sjedinjenih Država za 2024. i 2025. mogao nadmašiti sadašnja očekivanja”, navedeno je u izvješću OPEC-a.

