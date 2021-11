DAX Wochenausblick: Kurzfristig belasten die Corona-Sorgen den DAX

November 21, 2021 17:00

In der neuen Handelswoche sind neue Allzeithochs wieder unwahrscheinlicher, aber die zurückliegende Woche hat diese neuen Höchststände ja mehrfach neu gebracht. Kurzfristig verdüstert sich das Bild durch die neuen Corona-Sorgen.

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (15.11.2021 - 19.11.2021)

Der DAX40 ging am Montagmorgen bei 16.087 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 67 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 4 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Es ging mit der Xetra-Eröffnung am Montagmorgen zunächst etwas in Richtung Süden. Bereits bei 16.070 Punkten konnte sich der Index stabilisieren und wieder in Richtung Norden laufen. Es ging im Zuge dessen bis in den Bereich der 15.150 Punkte und von hier aus am Dienstag weiter nach Norden an die 16.266 Punkte, wo ein neues Allzeithoch im DAX formatiert wurde. Im Frühhandel zu Mittwoch gaben die Notierungen etwas nach; die Bullen schafften es mit Aufnahme des Xetra-Handels dann erneut ein neues Allzeitoch bei 16.284 Punkte zu formatieren. Von hier aus ging es in einer sehr engen Box seitwärts. Das nächste All-time-high wurde am Donnerstagmorgen markiert. Von hier aus ging es wieder an und knapp unter die 16.200 Punkte. Die Bullen schafften es zwar den Index wieder an und über die 16.250 Punkte zu bringen, allerdings gab der DAX40 mit Aufnahme des Xetra-Handels am Freitag deutlich und im weiteren Handelsverlauf dynamisch nach. Stabilisieren konnte sich der DAX erst im Bereich der 16.130/090 Punkte. Dieses Level hat dann bis zum Wochenschluss gehalten.

Der DAX konnte in dieser Handelswoche mehrmals neue Allzeithochs formatieren. Das Wochenhoch liegt über dem Level der Vorwoche, das Wochentief ebenso. Das Wochentief ist das höchste in der Geschichte des DAX - noch nie hat der Index ein Wochentief über der 16.000 Punkte-Marke formatiert. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche, lag aber deutlich unter dem Jahresdurchschnitt. Auch in dieser Woche konnte ein kleiner Wochengewinn ausgewiesen werden, der vierte in Folge. Es ist auch der dritte Wochenschluss hintereinander über der 16.000 Punkte-Marke.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.283/85 Punkte Marke erwartet, dass der DAX an unser nächstes Anlaufziel bei 16.297/99 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde ganz knapp verfehlt. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 16.079/77 Punkte-Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 16.065/63 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände

16.170

16.222/31/43/52/66/78/89

16.338/76

16.445

Dax Unterstützungen

16.146/33/17

16.096/86/52/16

15.978/76/47/26

15.861

15.714

15.632

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.274 und 16.016

Tagesschlussmarken 16.443 und 15.894

Break1 Bull (Wochen-Schluss) (13.979)

Break2 Bull (Monats-Schluss) (12.803)

Boxbereich 16.230 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 17.127 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX40 hat sich verbindlich über der SMA20 (aktuell bei 15.978 Punkten) etablieren können. Es ging, und das ist im Chart gut erkennbar, in den letzten Handelstagen, nach einer längeren Konsolidierungsphase, etwas aufwärts. Am Freitag wurde dann eine lange rote Tageskerze formatiert. Der Verlust ist der höchste in den letzten drei Handelswochen. Das Chartbild ist auf daily trotz des Rücksetzers nach wie vor bullisch zu interpretieren. Der Index befindet sich nach wie vor in seinem Aufwärtskanal und notiert über der SMA20.

Solange der DAX über der SMA20 notiert, hat der Index nach wie vor die Möglichkeit weiter zu steigen. Übergeordnet könnte es jetzt in den Bereich der 16.420/40 und dann bis an die 16.500 Punkte gehen. Voraussetzung für dieses Szenario ist, dass der DAX sich über der SMA20 halten kann.

Rücksetzer könnten bis an die SMA20 gehen. Rutscht der DAX40 wieder unter diese Durchschnittslinie und etabliert er sich darunter, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 15.632 Punkten) gehen könnten. Unter der SMA50 könnte die SMA200 (aktuell bei 15.394 Punkten) noch Halt bieten.

Einordnung langfristiges Chartbild, Prognose (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX40 am Freitag unter die SMA20 (aktuell bei 16.231 Punkten) gefallen ist und das vergleichsweise dynamisch. Es ging im Zuge dieses Rücksetzers bis an die SMA50 (aktuell bei 16.146 Punkten). Der DAX konnte sich am Nachmittag in diesem Bereich stabilisieren, aber nicht wirklich erholen. Der Wochenschluss wurde einen Punkt über der SMA50 formatiert. Die SMA50 wurde das letzte Mal vor drei Handelswochen angelaufen. Von Anfang November an ging es dann praktisch immer nur aufwärts, wenn auch nur in kleinen Impulsen.

Die Bullen müssen zu Wochenbeginn versuchen, den DAX möglichst schnell von der SMA50 zurück an und über die SMA20 zu schieben. Gelingt dies und kann sich der Index über der SMA20 etablieren, so könnte es weiter aufwärts an neue Hochs gehen. Voraussetzung für neue Allzeithochs ist aber, dass sich der DAX wieder über der SMA20 etablieren kann.

Rutscht der Aktienindex aber unter die SMA50 und etabliert er sich unter dieser Durchschnittslinie, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die das Potential haben könnten, bis an die SMA200 (aktuell bei 15.714 Punkten) zu laufen. Darunter würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Kurzfristig, dies hat sich am Freitag angedeutet, belasten neue Corona-Sorgen und Lockdown-Aussichten den DAX. Der Index muss zurück über die SMA20 im 4h Chart, um die Perspektive auf neue Hochs zu haben. Kommt es zu einem Tagesschluss unter der 15.970 Punkte-Marke und wird dieser am Folgetag bestätigt, so könnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die dann bis in den Bereich der 15.710/700 bzw. bis an die 15.650/30 Punkte gehen könnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

DAX Rahmenbedingungen:

Die Erzeugerpreise in Deutschland (das ist NICHT die Inflationsrate) sind im Oktober 2021 so stark wie seit 70 Jahren nicht mehr gestiegen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Preistreiber sind aktuell die Energiekosten, aber auch Stahl und Holz sind stark gestiegen. Die Inflation lag in der Eurozone im Oktober bei 4,1% - wir gehen davon aus, dass sie im November weiter ansteigen und über die 5% liegen könnten. Für die EZB ist dies immer noch kein Anlass zum Handel. Sie definiert die Preissteigerung als vorübergehend und wahrscheinlich wird diese Mitte des kommenden Jahres wieder abflachen. Die Zentralbank hat klar gemacht, dass sie bei der aktuellen Geld- und Zinspolitik bleiben wird. Für die Sparer in Europa bedeutet dies eine massive Geldentwertung bzw. eine Enteignung. Gewinner in dieser Situation sind in der Regel die Börsen und der Immobilienmarkt. Solange die Zinsen dort bleiben, wo sie aktuell sind, dürften die Exzesse an den Märkten weiter gehen.

Die Zentralbank hat nicht nur die Sparer im Auge, sondern in den letzten Jahren auch immer mehr die Staatshaushalte, insbesondere in den Südländer. Eine Zinserhöhung würde die Refinanzierungskosten dieser Länder nachhaltig erhöhen - immer mehr Steuergeld würde für Zinszahlungen ausgegeben werden müssen. Fakt ist aber auch, je länger die EZB mit Reaktionen wartet, desto nachhaltiger sind die Konsequenzen.

Deutschland befindet sich mit Ansage in der vierten Corona-Welle. Einige Bundesländer erwägen einen neuen Lockdown für Nichtgeimpfte, aber auch für Geimpfte. Diese Entwicklung war für Fachleute vorhersehbar. In Bayern werden Intensivpatienten bereits verlegt, weil die Krankenhäuser voll sind. Weitere Bundesländer stoßen an die Kapazitätsgrenzen. Ein erneuter Lockdown für alle ist in unseren Augen sehr wahrscheinlich und nur eine Frage der Zeit.

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX40 über der 16.140 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 16.145/47, bei 16.158/60, bei 16.172/74, bei 16.185/87 und dann bei 16.194/96 Punkten zu finden. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 16.202/04, die 16.210/12, die 16.222/24, bzw. die 16.230/32 Punkte. Kann sich der DAX über die 16.230/32 Punkte schieben, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.246/48, bei 16.258/60, bei 16.271/73, bei 16.283/85, bei 16.297/99 und dann bei 16.305/07 bzw. bei 16.316/18 Punkte gehen. Sollte es in den kommenden fünf Handelstagen über die 16.316/18 Punkte gehen, so könnte der DAX40 unsere nächsten Anlaufmarken bei 16.327/29, bei 16.340/42, bei 16.351/53, bei 16.363/65, bei 16.374/76, bei 16.382/84 und dann bei 16.395/97 Punkten erreichen.

Short Setups: Kann sich der DAX40 nicht über der 16.140 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere nächsten Anlaufziele bei 16.128/26, bei 16.115/13, bei 16.102/00, bei 16.089/87, bei 16.079/77 und dann bei 16.065/63 Punkten erreichen könnten. Unter der 16.065/63 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.049/47, bei 16.040/38, bei 16.035/33, bei 16.025/23, bei 16.009/07, bei 15.989/87 und dann bei 15.981/79 Punkten zu finden. Kommt es im Bereich der 15.981/79 Punkten zu keinen Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 15.960/58, die 15.948/46, die 15.939/37, die 15.926/24, die 15.910/08 und dann die 15.893/91 Punkte. Unter der 15.893/91 Punkte-Marke könnte der Index unsere Anlaufmarken bei 15.880/78, bei 15.865/63, bei 15.852/50, bei 15.838/36, bei 15.825/23, bei 15.813/11 und dann bei 15.808/06 Punkten erreichen. Sollte es hier zu keinen Erholungen kommen, so wären die 15.790/88, die 15.775/73, die 15.759/57, die 15.743/41, die 15.729/27, die 15.716/13 und dann die 15.702/00 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 47 / 2021:

seitwärts / abwärts

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

