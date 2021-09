Unsere Tageseinschätzung zum Dax 21.09.2021 - Zeitpunkt des Updates 08:19 Uhr

Rückblick:

Würzburg/Stadtlohn (www.day-trading-live.de) - Der Dax ging gestern morgen bei 15.364 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index formatierte mit Aufnahme des vorbörslichen Handels gleich das TH. Von hier aus ging es dann in dynamischen Impulsen in Richtung Süden. Der Abgabedruck von Freitag setzte sich gestern weiter fort. Gegen Mittag wurde die 15.100 Punkte Marke erreicht - hier kam es zu einer Stabilisierung. Am Nachmittag wurde das Tief von Juli noch unterschritten. Der Index drehte erst kurz vor der 15.000 Punkte Marke. Es stellten sich dann zwar Erholungen ein, die wurden aber im nachbörslichen Handel wieder abverkauft. Im Rahmen des Frühhandels gelang es dem Dax aber eine deutlichere Erholung abzubilden. Der Index ging bei 15.123 Punkten aus dem Tageshandel.

Es ging gestern nicht wesentlich über die 15.360 Punkte Marke, unsere Anlaufziele auf der Oberseite wurden damit nicht angelaufen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.178/76 Punkte Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.167/65 Punkten. Damit hat das Setup gestern nicht optimal gegriffen.

20.09 . 17.09 . Range 20.09. erwartet Ist Tageshoch 15.364 15.792 Tageshoch 15.389 15.364 Tagestief 15.018 15.432 Tagestief 15.190 15.018 Xetra Schluss 15.132 15.490 Range 346 360

Anmerkung: Farben dokumentieren jeweils die Veränderung zum Vortag / rot=Verlust - grün= Gewinn

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Der Dax hat gestern seine Talfahrt weiter fortgesetzt. Es ging im Zuge dessen bis fast an die 15.000 Punkte Marke. Es muss sich jetzt zeigen, ob die Bullen es schaffen, den weiter in Richtung Norden zu schieben. Sollte sich der Dax über die 15.262 Punkte Marke schieben und etablieren können, so könnte dies ein Hinweis sein, dass es weiter in Richtung der 15.300 Punkte Marke gehen könnte. Erholungen könnten heute theoretisch bis in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 15.454 Punkten) gehen.

Solange der Dax aber unter der 15.262 Punkte Marke bzw. unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die erneut an das TT von gestern und dann weiter bis an die 14.800 Punkte gehen könnten.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4

Einschätzung kurzfristiges 4h Chartbild: bärisch

Betrachtung im Daily:

Der Dax ist erkennbar, dass der Dax nicht nur unter die Aufwärtslinie gefallen ist, sondern auch unter die SMA50 (aktuell bei 15.683 Punkten). Am Freitag ging es dann aber deutlich in Richtung Süden. Im Chart ist erkennbar, dass wir ein vergleichbares Kursmuster im Juli gesehen haben. Es stellt sich jetzt die Frage, ob die Bullen das gleiche Reversal schaffen, wie im Juli. Dazu müssen sie den Dax wieder an die SMA50 bzw. an die SMA20 (aktuell bei 15.681 Punkten) schieben. Da beide Linien vergleichsweise eng zusammenliegen, ist ein Überwinden nicht einfach. Beide Linien hatten in den vergangenen Handelswochen immer eine Anziehungskraft, sodass wir aktuell ein theoretisches Erholungspotential bis in den Bereich dieser Linien sehen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 14.936 Punkten) einstellen.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bärisch

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute morgen bei 15.173 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 191 Punkte über dem Niveau der ersten vorbörslichen Notierung am Freitag morgen und 50 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

Kann sich der Dax über der 15.180 Punkte Marke etablieren, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.199/201, bei 15.215/17, bei 15.233/353, bei 15.242/44, bei 15.253/55 und dann bei 15.262/64 Punkten gehen. Kommt es bei 15.262/64 Punkten zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 15.275/77, bei 15.282/84, bei 15.295/97, bei 15.303/05, bei 15.313/15, bei 15.327/29, bei 15.340/42, bei 15.354/56 und dann bei 15.364/66 Punkten zu finden. Über der 15.364/66 Punkte Marke könnte sich die Erholung weiter fortsetzen. Unser nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.374/76, bei 15.387/89, bei 15.404/06, bei 15.421/23, bei 15.440/42 bzw. bei 15.453/55 Punkten zu finde. Kann sich der Index über die 15.453/55 Punkte schieben, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann die 15.465/67, die 15.474/76, die 15.482/84, die 15.497/99, die 15.505/07, die 15.515/17, die 15.528/30 und dann die 15.541/43 Punkte.

Rutscht der Dax unter die 15.180 Punkte, so könnte er zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 15.167/65, bei 15.152/50, bei 15.138/36, bei 15.124/22, bei 15.110/08 und dann bei 15.096/94 Punkten erreichen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären bei 15.080/78, bei 15.066/64, bei 15.050/48, bei 15.038/36, bei 15.020/18, bei 15.011/09, bei 14.995/93, bei 14.981/79, bei 14.967/65 und dann bei 14.954/52 Punkten zu finden.

Dax Widerstände 15.222/52/62/79 15.313/64/81 15.427/54/70 15.520/83 15.681/83 Dax Unterstützungen 15.151 15.099/48 14.971/45

Wir rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setup: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setup: 45 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

15.262 / 15.404 bis 15.096 / 15.011 ist die heute von uns erwartete Tagesrange.