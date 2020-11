EUR/USD Tages Updates

Unsere Tageseinschätzung zum Währungspaar EUR/USD 18.11.2020 - Zeitpunkt des Updates 08:28 Uhr

Rückblick:

Der EUR notierte gestern morgen bei 1,1845. Das Währungspaar formatierte am Morgen zunächst das TT. Von hier aus ging es dann in dynamischen Impulsen in Richtung Norden, wobei das TH am Nachmittag markiert wurde. Von hier aus ging es einen Teil der Aufwärtsstrecke zurück, allerdings konnte sich der EUR im Bereich der 1,1860 stabilisieren und im Rahmen des Frühhandels deutlicher erholen.

Wir hatten auf der Oberseite damit gerechnet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,1880/82 weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 1,1889/91 laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und leicht überschritten. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1,1855 an und unter unsere nächste Anlaufmarke bei 1,1848/46. Damit hat das Setup gestern nicht gepasst.

TH: 1,1894 (Vortag: 1,1869) TT: 1,1842 (Vortag: 1,1814) Range: 52 Pips (Vortag: 55 Pips)

Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,1882 / 1,1894 Tief: 1,1848 / 1,1842

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

In der letzen Handelswoche ist der EUR wieder über die SMA20 (aktuell bei 1,1848) gelaufen und konnte sich mittlerweile auch über dieser Durchschnittslinie etablieren. Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Das Währungspaar hat damit die Möglichkeit weiter bis in den Bereich 1,1900/10 und übergeordnet weiter bis in den Bereich der 1,1950/60 steigen.

Rücksetzer könnten zunächst bis an die SMA20 bzw. an die SMA50 (aktuell bei 1,1833) gehen. Da beide Durchschnittslinien vergleichsweise nahe zusammen liegen, ist der EUR hier vergleichsweise gut unterstützt. Sollte es dennoch unter diese beiden Linien gehen, könnte die SMA200 (aktuell bei 1,1777) ein weiter denkbarer übergeordnete Anlaufbereich sein.

Betrachtung im Daily Chart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der EUR mit Dynamik und mit Momentum über die SMA50 (aktuell bei 1,1774) und über die SMA20 (aktuell bei 1,1786) gelaufen ist. Mittlerweile hat er sich über diesen beiden Linien etabliert. Damit hat sich auch das übergeordnete Chartbild aufgehellt. Der EUR hat damit weiter die Chance zu steigen. Eintrüben würde sich das Chartbild erst wieder, wenn es zu einem Tagesschluss unter der SMA50/20 kommt.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Ausblick für heute:

Der EUR notiert heute morgen im Bereich der 1,1880 und damit gut 25 Pips über dem Niveau gestern Morgen.

Kann sich der EUR heute über der 1,1880 etablieren, so könnte er versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 1,1889/91, bei 1,18999/1,1901, bei 1,1908/10, bei 1,1918/20 und dann bei 1,1927/29 zu erreichen. Kann er sich über die 1,1927/29 schieben, so könnte es dann weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1,1935/37, bei 1,1945/47, bei 1,1952/54, bei 1,1961/63, bei 1,1970/72 und dann bei 1,1981/83 gehen.

Kann sich der EUR nicht über der 1,1880 halten, so könnten Abgaben erfolgen, die unsere nächsten Anlaufziele bei 1,1872/70, bei 1,1863/61, bei 1,1850/48, bei 1,1844/42 und dann bei 1,1835/33 erreichen könnten. Im Bereich der 1,1844/33 hätte das Währungspaar vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, so könnte es weiter abwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dan bei 1,1828/26, bei 1,1819/17, bei 1,1808/06 bzw. bei 1,1801/1,1799 zu finden. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte es weiter abwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 1,1794/92, bei 1,1882/80, bei 1,1777/76 und dann bei 1,1772/70 zu finden. Setzt der EUR bis an die 1,1777/70 zurück, so hätte er hier gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, so könnte es weiter abwärts zu unseren nächsten Anlaufzielen bei 1,1763/61, bei 1,1755/53, bei 1,1747/45, bei 1,1739/37, bei 1,1734/32 und dann bei 1,1728/26 gehen.

Euro-WS: 1,1867/77/86....1,1915/43....1,2095.....1,2180...1,2272

Euro US: 1,1791/34/15....1,1643....1,1581/66.....1,1467/13.....1,1331.....1,1183.....1,1090/51

Wir rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

1,1910 (1,1937) bis 1,1861 (1,1843) ist die heute von uns erwartete Tagesrange.