Unsere Tageseinschätzung zu Gold 10.12.2021

Rückblick:

Würzburg/Stadtlohn (www.day-trading-live.de) - Gold notierte gestern Morgen im Bereich der 1.786,4 US-Dollar. Das Edelmetall formatierte bereits am Morgen das TH. Vin hier aus ging zunächst in kleineren, dann in dynamischen Impulsen abwärts. Erst im Bereich der 1.774 US-Dollar gelang die Stabilisierung und die Erholung, die auch einen dynamischen Charakter hatte. Am späten Nachmittag setzten dann erneute Abgaben ein. Diese führten Gold bis an die 1.773,3 US-Dollar. Im Rahmen des Frühhandels gelang eine kleinere Erholung, die aber am Morgen wieder abverkauft wurde.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 1.786 US-Dollar Marke dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 1.788,2 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1.774,9 US-Dollar Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 1.772,1 US-Dollar.

09.12. 08.12. Range 09.12. erwartet Ist Tageshoch 1.787,6 $ 1.793,0 $ Hoch 1.792,5 $ 1.787,6 $ Tagestief 1.773,3 $ 1.779,6 $ Tief 1.776,7 $ 1.773,3 $ Range 14,3 $ 13,4 $

Anmerkung: Farben dokumentieren jeweils die Veränderung zum Vortag / rot=Verlust - grün= Gewinn / Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart

Gold hat in den letzten Handelstagen mehrfach versucht, die SMA200 (aktuell bei 1.780,8 US-Dollar) zu überwinden, ist aber immer wieder gescheitert. Es ging, das ist im Chart gut erkennbar, mehrmals an diese Linie, diese konnte dann vorgestern überqueren werden. Das Edelmetall konnte sich gestern morgen sowohl über die SMA20 (aktuell bei 1.776,5 US-Dollar) als auch über die SMA50 (aktuell bei 1.781,7 US-Dollar) schieben, sich dort aber nicht festsetzen. Was folgte waren Abgaben, die das Edelmetall wieder unter alle Durchschnittslinien führte.

Im Rahmen des Frühhandels versuchte sich Gold über die SMA20 zu schieben, scheiterte aber. Solange Gold sich per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange besteht das Risiko, dass zu weiteren Abgaben kommen könnte, die auch unter die 1.760 US-Dollar Marke gehen könnten.

Sollte es Gold schaffen, sich per Stundenschluss über die SMA20 zu schieben und diesen Stundenschluss mit der Folgekerze zu bestätigen, so könnte es weiter aufwärts an die SMA200 bzw. die SMA50 gehen.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4

Einschätzung kurzfristiges 1h Chartbild, Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart:

Gold ist vor einigen Handelstagen wieder unter die SMA200 (aktuell bei 1.807,9 US-Dollar) gefallen, nachdem es vor einigen Handelswochen geschafft hat, diese wichtige Durchschnittslinie zu überwinden. Dies ist im Chart gut erkennbar. Gold konnte im Nachgang dessen die SMA200 zweimal anlaufen, sich aber nicht darüber etablieren. Somit kommt dieser Linie im Rahmen von Aufwärtsbewegungen aktuell eine wichtige Bedeutung zu.

In den letzten Handelstagen konnte sich das Edelmetall wieder an die SMA50 (aktuell bei 1.780,5 US-Dollar) schieben und diese Linie zu überwinden. Es ging aber nicht wesentlich weiter als knapp über die 1.790 US-Dollar. Von hier aus setzten dann wieder Abgaben ein. Gold konnte sich zwar eine ganze Zeit lang über der SMA20 / SMA50 halten, es ging gestern dann aber unter diese beiden Durchschnittslinien. Damit hat sich das Chartbild wieder eingetrübt.

Solange Gold unter diesen beiden Linien notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die auch unter die 1.760 US-Dollar gehen könnten.

Sollte es wieder über die SMA20 / SMA50 gehen, so hätte Gold wieder die Perspektive in Richtung der 1.795/1.800 US-Dollar zu laufen.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bärisch

Ausblick für heute:

Gold notiert heute Morgen im Bereich der 1.771,3 US-Dollar. Es notiert damit gut 15 US-Dollar unter dem Niveau gestern Morgen.

Kann sich Gold über der 1.771 US-Dollar Marke halten, so könnten weiter Erholungen einstellen, die unsere nächsten Anlaufziele bei 1.773,2, bei 1.775,4, bei 1.776,5 und dann bei 1.780,5 US-Dollar erreichen könnten. Über der 1.780,5 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufmarken die 1.781,5 und dann die 1.781,6 US-Dollar. Kann sich das Edelmetall über die 1.781,6 US-Dollar schieben, so könnte es weiter aufwärts an gehen. Unser nächsten Anlaufziele wären dann bei 1.783,8, bei 1.786,8, bei 1.789,5, bei 1.791,1, bei 1.793,2 und dann bei 1.796,2 US-Dollar zu finden.

Rutscht Gold unter die 1.771 US-Dollar, so könnte es dann wieder abwärts an unsere nächsten Anlaufziele die 1.770,6, die 1.767,5, die 1.764,5 und dann die 1.761,9 US-Dollar. Unter der 1.761,9 US-Dollar Marke könnte es dann weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.758,9, bei 1.757,2, bei 1.755,1, bei 1.753,2, bei 1.749,8 und dann bei 1.747,5 US-Dollar gehen.

Gold Widerstände 1.776,5 1.780,5 1.780,8 1.781,6 1.795,3 1.801,5 1.801,6 1,807,9

Gold Unterstützungen 1.771,2 1.759,8 1.747,2 1.732,8 1.725,1 1.719,7

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader4

Wir rechnen heute mit einem seitwärts /abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups : 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups : 55 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

1.780,5 $ / 1.786,8 $ bis 1.761,9 $ / 1.753,2 $ ist die heute von uns erwartete Tagesrange.