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Ваш ключ к торговле на мировых рынках

Торгуйте более чем 8000 финансовыми инструментами из 6 классов активов на передовых торговых платформах MetaTrader 4 и 5!

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Торговля CFD сопряжена с риском. Вы можете потерять весь инвестированный капитал.

Ваш ключ к торговле на мировых рынках

Торгуйте и инвестируйте в более чем 8000 инструментов уже сегодня

Форекс
Форекс

80 CFD на валютные пары

Форекс
Индексы
Индексы

20 CFD на индексы, включая фьючерсы на индексы

Индексы
Акции
Акции

Больше, чем 3000 CFD на акции, а также возможность инвестировать в тысячи акций

Акции
Сырьевые товары
Сырьевые товары

CFD на металлы, энергоносители и сельхозтовары

Сырьевые товары
Облигации
Облигации

Казначейские облигации США и CFD на Germany Bund

Облигации
ETF
ETF

370 + CFD на ETF, плюс сотни ETF, доступных на счете Invest.MT5

ETF

Лучшие торговые условия

Торгуйте на лучших условиях. Спреды от 0 пунктов!

  • Маржинальная торговля с использованием кредитного плеча
  • Типичный спред для Форекс – от 0,6 пунктов (EURUSD), торговля микролотами и дробными акциями
  • Бесплатный доступ к новостям рынка, аналитике и графикам в реальном времени
  • Более 4000 CFD на валюты, энергоносители, металлы, сельское хозяйство, индексы, облигации, ETF и акции.
  • Более 4500 акций и ETF

ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО НА ДЕМО-СЧЕТЕ

Почему Admiral Markets?

Поддержка на расстоянии вытянутой руки

Поддержка на расстоянии вытянутой руки

Получите персональную поддержку с многоязычной помощью по телефону, электронной почте и в чате.

Средства защищены

Средства защищены

Все клиентские депозиты хранятся отдельно от наших собственных операционных фондов. Деньги клиентов хранятся на специальных клиентских банковских счетах, что обеспечивает их защиту и отделение от наших собственных средств.

Торгуйте с депозитом от €1

Торгуйте с депозитом от €1

Вы можете инвестировать в акции с 1 евро, начать торговать – с 250 евро

Инвестировать
Поддержка на расстоянии вытянутой руки

Поддержка на расстоянии вытянутой руки

Получите персональную поддержку с многоязычной помощью по телефону, электронной почте и в чате.
Средства защищены

Средства защищены

Все клиентские депозиты хранятся отдельно от наших собственных операционных фондов. Деньги клиентов хранятся на специальных клиентских банковских счетах, что обеспечивает их защиту и отделение от наших собственных средств.
Торгуйте с депозитом от €1

Торгуйте с депозитом от €1

Вы можете инвестировать в акции с 1 евро, начать торговать – с 250 евро

Инвестировать

Попробуйте демо-трейдинг

Не знаете, с чего начать? Мы подскажем! Начните практиковаться в торговле с виртуальными средствами на демо-счете Admiral Markets.

ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО НА ДЕМО-СЧЕТЕ
Без стресса

Без стресса

Без депозита

Без депозита

Без кредитной карты

Без кредитной карты

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