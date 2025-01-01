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Больше, чем 3000 CFD на акции, а также возможность инвестировать в тысячи акций
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Торгуйте в мобильном приложении Admiral Markets
Торгуйте когда и где угодно благодаря мобильному приложению Admiral Markets! Благодаря ему вы можете следить за рынками, открывать и закрывать сделки с вашего телефона или планшета, а также пользоваться множеством других функций. Доступно для iOS и Android.
Торговая платформа MetaTrader WebTrader
Торгуйте где угодно и когда угодно, без необходимости загружать программное обеспечение. Независимо от того, используете ли вы Mac или PC, вы можете легко и быстро заходить на рынки через ваш браузер с помощью торговой платформы WebTrader.
MetaTrader: Инструмент №1 для трейдеров и инвесторов по всему миру
Торгуйте или инвестируйте в 8000+ торговых инструментов, включая валютные пары, CFD на индексы, товары, акции, ETF и облигации, а также покупайте акции или биржевые фонды. Доступно на Windows и Mac.
Торгуйте в мобильном приложении Admiral Markets
Торгуйте когда и где угодно благодаря мобильному приложению Admiral Markets! Благодаря ему вы можете следить за рынками, открывать и закрывать сделки с вашего телефона или планшета, а также пользоваться множеством других функций. Доступно для iOS и Android.
Торговая платформа MetaTrader WebTrader
Торгуйте где угодно и когда угодно, без необходимости загружать программное обеспечение. Независимо от того, используете ли вы Mac или PC, вы можете легко и быстро заходить на рынки через ваш браузер с помощью торговой платформы WebTrader.
Лучшие торговые условия
Торгуйте на лучших условиях. Спреды от 0 пунктов!
- Маржинальная торговля с использованием кредитного плеча
- Типичный спред для Форекс – от 0,6 пунктов (EURUSD), торговля микролотами и дробными акциями
- Бесплатный доступ к новостям рынка, аналитике и графикам в реальном времени
- Более 4000 CFD на валюты, энергоносители, металлы, сельское хозяйство, индексы, облигации, ETF и акции.
- Более 4500 акций и ETF
Почему Admiral Markets?
Поддержка на расстоянии вытянутой руки
Получите персональную поддержку с многоязычной помощью по телефону, электронной почте и в чате.
Средства защищены
Все клиентские депозиты хранятся отдельно от наших собственных операционных фондов. Деньги клиентов хранятся на специальных клиентских банковских счетах, что обеспечивает их защиту и отделение от наших собственных средств.
Торгуйте с депозитом от €1
Вы можете инвестировать в акции с 1 евро, начать торговать – с 250 евро
Поддержка на расстоянии вытянутой руки
Получите персональную поддержку с многоязычной помощью по телефону, электронной почте и в чате.
Средства защищены
Все клиентские депозиты хранятся отдельно от наших собственных операционных фондов. Деньги клиентов хранятся на специальных клиентских банковских счетах, что обеспечивает их защиту и отделение от наших собственных средств.
Торгуйте с депозитом от €1
Вы можете инвестировать в акции с 1 евро, начать торговать – с 250 евро
Попробуйте демо-трейдинг
Не знаете, с чего начать? Мы подскажем! Начните практиковаться в торговле с виртуальными средствами на демо-счете Admiral Markets.
Без стресса
Без депозита
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