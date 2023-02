Minimaler Spread - der kleinste Wert des variablen Spreads. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe.

Typischer Spread - der typische Wert des gleitenden Spreads unter normalen Marktbedingungen (für Cash Index CFDs - der typische Spread-Wert während der Hauptsession des zugrundliegenden Index). Pip - Einheit, in der die Preisänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe.

