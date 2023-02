Parameters Data Min. Margin, % 1 (Retail - 10) Min. Margin - der notwendiger Betrag für die Eröffnung einer 1-Lot Position bei minimalen Marginanforderungen. Kommission, USD 0 Kommission - Die Kosten für die Ausführung einer Transaktion pro Seite, d. h. die Eröffnung oder Schließung einer Position in einem Instrument. Symbol CRUDOIL Symbol - Bezeichnung des Instruments in der Handelsplattform Min. Spread, USD 0.03 Minimaler Spread - der kleinste Wert des variablen Spreads. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe. Typischer Spread, USD 0.03 Typischer Spread - der typische Wert des gleitenden Spreads unter normalen Marktbedingungen (für Cash Index CFDs - der typische Spread-Wert während der Hauptsession des zugrundliegenden Index). Pip - Einheit, in der die Preisänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe. Limit / Stop Levels, USD 0.03 Limit / Stop Levels - min. Abstand vom aktuellen Kurs für die Platzierung einer Pending Order unter normalen Marktbedingungen. SWAP Wert (Long), Interest Rate -0.055 SWAP Wert (Long) - Betrag, der Ihnen gutgeschrieben wird bzw. Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie eine Buy Position über Nacht halten werden. SWAP Wert (Short), Interest Rate -0.01736 SWAP Wert (Short) - Betrag, der Ihnen gutgeschrieben wird bzw. Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie eine Sell Position über Nacht halten werden. 3-Tage-SWAP Friday 3-Tage-SWAP - Tag, an dem der SWAP dreifach berechnet wird. Gilt als Ausgleich für die Haltung am Wochenende. Tick Größe 0.01 Tick Größe - minimale Kursänderung Lot Größe, Barrels 100 Lot Größe - die Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten in einem standardisierten Lot. Min. Kontraktgröße in Lots 0.1 Min. Kontraktgröße - min. Größe für die Eröffnung einer Position. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Max. Kontraktgröße, Lots 100 Max. Kontraktgröße - min. Größe für die Eröffnung einer Position. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Kontrakt Schritt, Lots 0.1 Kontraktschritt - min. Änderung der Kontraktgröße, angefangen ab der min. Kontraktgröße. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Pip Wert für min. Kontrakt, USD 1 Pip Wert für min. Kontrakt - Wert der min. Kursänderung einer Position mit min. verfügbarer Kontraktgröße. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Für andere Instrumente entspricht 1 Pip der Tick Größe. Min. Hedged Margin, % 0.5 (Retail - 5) Min. Hedged Margin - Betrag für die Eröffnung und Haltung zweier entgegengesetzter 1-Lot Positionen (Buy & Sell) bei minimalen Marginanforderungen. Trading status Full access Trading status shows whether the instrument is generally available for trading and if any restrictions apply. Handelsplattform Metatrader 5 Handelsplattform - eine Software, die Sie für den Handel mit diesem Instrument benötigen Handelszeiten, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri EET - Handelszeiten in osteuropäischer Zeit (GMT+2)

NB! The combined initial value of all your open positions in all spot and futures-based CFDs on crude oil, including this instrument, cannot exceed 100,000 EUR, or the equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).



Parameters Data Min. Margin, % 1 (Retail - 10) Min. Margin - der notwendiger Betrag für die Eröffnung einer 1-Lot Position bei minimalen Marginanforderungen. Kommission, USD 0 Kommission - Die Kosten für die Ausführung einer Transaktion pro Seite, d. h. die Eröffnung oder Schließung einer Position in einem Instrument. Symbol CRUDOIL Symbol - Bezeichnung des Instruments in der Handelsplattform Min. Spread, USD 0.03 Minimaler Spread - der kleinste Wert des variablen Spreads. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe. Typischer Spread, USD 0.03 Typischer Spread - der typische Wert des gleitenden Spreads unter normalen Marktbedingungen (für Cash Index CFDs - der typische Spread-Wert während der Hauptsession des zugrundliegenden Index). Pip - Einheit, in der die Preisänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe. Limit / Stop Levels, USD 0.03 Limit / Stop Levels - min. Abstand vom aktuellen Kurs für die Platzierung einer Pending Order unter normalen Marktbedingungen. SWAP Wert (Long), Interest Rate -0.055 SWAP Wert (Long) - Betrag, der Ihnen gutgeschrieben wird bzw. Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie eine Buy Position über Nacht halten werden. SWAP Wert (Short), Interest Rate -0.01736 SWAP Wert (Short) - Betrag, der Ihnen gutgeschrieben wird bzw. Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie eine Sell Position über Nacht halten werden. 3-Tage-SWAP Friday 3-Tage-SWAP - Tag, an dem der SWAP dreifach berechnet wird. Gilt als Ausgleich für die Haltung am Wochenende. Tick Größe 0.01 Tick Größe - minimale Kursänderung Lot Größe, Barrels 100 Lot Größe - die Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten in einem standardisierten Lot. Min. Kontraktgröße in Lots 0.1 Min. Kontraktgröße - min. Größe für die Eröffnung einer Position. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Max. Kontraktgröße, Lots 100 Max. Kontraktgröße - min. Größe für die Eröffnung einer Position. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Kontrakt Schritt, Lots 0.1 Kontraktschritt - min. Änderung der Kontraktgröße, angefangen ab der min. Kontraktgröße. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Pip Wert für min. Kontrakt, USD 1 Pip Wert für min. Kontrakt - Wert der min. Kursänderung einer Position mit min. verfügbarer Kontraktgröße. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Für andere Instrumente entspricht 1 Pip der Tick Größe. Min. Hedged Margin, % 0.5 (Retail - 5) Min. Hedged Margin - Betrag für die Eröffnung und Haltung zweier entgegengesetzter 1-Lot Positionen (Buy & Sell) bei minimalen Marginanforderungen. Trading status Full access Trading status shows whether the instrument is generally available for trading and if any restrictions apply. Handelsplattform Metatrader 4 Handelsplattform - eine Software, die Sie für den Handel mit diesem Instrument benötigen Handelszeiten, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri EET - Handelszeiten in osteuropäischer Zeit (GMT+2)

NB! The combined initial value of all your open positions in all spot and futures-based CFDs on crude oil, including this instrument, cannot exceed 100,000 EUR, or the equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).



Parameters Data Min. Margin, % 1 (Retail - 10) Min. Margin - der notwendiger Betrag für die Eröffnung einer 1-Lot Position bei minimalen Marginanforderungen. Kommission, USD per lot (single side) 1 Kommission - Die Kosten für die Ausführung einer Transaktion pro Seite, d. h. die Eröffnung oder Schließung einer Position in einem Instrument. Symbol CRUDOIL-Z Symbol - Bezeichnung des Instruments in der Handelsplattform Min. Spread, USD 0.01 Minimaler Spread - der kleinste Wert des variablen Spreads. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe. Typischer Spread, USD 0.01 Typischer Spread - der typische Wert des gleitenden Spreads unter normalen Marktbedingungen (für Cash Index CFDs - der typische Spread-Wert während der Hauptsession des zugrundliegenden Index). Pip - Einheit, in der die Preisänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe. Limit / Stop Levels, USD 0.01 Limit / Stop Levels - min. Abstand vom aktuellen Kurs für die Platzierung einer Pending Order unter normalen Marktbedingungen. SWAP Wert (Long), Interest Rate -0.055 SWAP Wert (Long) - Betrag, der Ihnen gutgeschrieben wird bzw. Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie eine Buy Position über Nacht halten werden. SWAP Wert (Short), Interest Rate -0.01736 SWAP Wert (Short) - Betrag, der Ihnen gutgeschrieben wird bzw. Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie eine Sell Position über Nacht halten werden. 3-Tage-SWAP Friday 3-Tage-SWAP - Tag, an dem der SWAP dreifach berechnet wird. Gilt als Ausgleich für die Haltung am Wochenende. Tick Größe 0.01 Tick Größe - minimale Kursänderung Lot Größe, Barrels 100 Lot Größe - die Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten in einem standardisierten Lot. Min. Kontraktgröße in Lots 0.1 Min. Kontraktgröße - min. Größe für die Eröffnung einer Position. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Max. Kontraktgröße, Lots 100 Max. Kontraktgröße - min. Größe für die Eröffnung einer Position. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Kontrakt Schritt, Lots 0.1 Kontraktschritt - min. Änderung der Kontraktgröße, angefangen ab der min. Kontraktgröße. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Pip Wert für min. Kontrakt, USD 1 Pip Wert für min. Kontrakt - Wert der min. Kursänderung einer Position mit min. verfügbarer Kontraktgröße. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Für andere Instrumente entspricht 1 Pip der Tick Größe. Min. Hedged Margin, % 0.5 (Retail - 5) Min. Hedged Margin - Betrag für die Eröffnung und Haltung zweier entgegengesetzter 1-Lot Positionen (Buy & Sell) bei minimalen Marginanforderungen. Trading status Full access Trading status shows whether the instrument is generally available for trading and if any restrictions apply. Handelsplattform MetaTrader 5 Handelsplattform - eine Software, die Sie für den Handel mit diesem Instrument benötigen Handelszeiten, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri EET - Handelszeiten in osteuropäischer Zeit (GMT+2)

NB! The combined initial value of all your open positions in all spot and futures-based CFDs on crude oil, including this instrument, cannot exceed 100,000 EUR, or the equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).