Unsere Tageseinschätzung zum Dow Jones für heute 18.11.2020 - Zeitpunkt des Updates 09:10 Uhr

Rückblick:

Der Dow Jones notierte gestern morgen bei 29.850 Punkten. Der Dow Jones bildete am Morgen zunächst sein TH aus. Von hier aus ging es dann in zunächst kleineren Abwärtsimpulsen, am Nachmittag dann dynamischer bis an die 29.520 Punkten. Hier griffen die Bullen dan ein und schoben den Index dann genauso dynamisch zurück in den Bereich der 29.800 Punkte. Im Rahmen des Frühhandels wurde aber Teile dieser Aufwärtsbewegung vom Abend wieder abverkauft.

Wir hatten auf der Oberseite damit gerechnet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 29.905/07 Punkte Marke weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 29.919/21 Punkten gehen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde ganz knapp überschritten, das Setup hat damit vergleichsweise gut gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 29.538/36 Punkte unter unser nächstes Anlaufziel bei 29.525/23 Punkten.

TH: 29.922 Punkte (Vortag: 30.073 Punkte) TT: 29.520 Punkte (Vortag: 29.687 Punkte) Range: 402 Punkte (Vortag 386 Punkte)

Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 29.993 / 29.922 Tief: 29.593 / 29.520

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Der Dow Jones ist wieder über die SMA20 (aktuell bei 29.657 Punkten) gestiegen, und das mit Momentum und Dynamik. Er konnte sich zwar über dieser Durchschnittslinie etablieren, wesentlich von der Linie weggekommen ist er aber nicht. Die Aufwärtsdynamik hat zwar abgenommen, der Aufwärtstrend ist aber intakt. Somit könnte es heute einen erneuten Versuch geben, die 30.000 Punkte auch während des offiziellen Handels anzulaufen. Solange der Index über der SMA20 notiert, ist dies ein denkbares Anlaufziel

Sollte der Dow Jones unter die SMA20 fallen, wäre die SMA50 (aktuell bei 29.221 Punkten) eine weitere übergeordnete Anlaufmarke.

DAILY:

Im Daily liegen die SMA20 (aktuell bei 28.301 Punkten) und die SMA50 (aktuell bei 28.083 Punkten) auf der Oberseite vergleichsweise eng zusammen. Der Dow Jones ist in der letzten Handelswoche mit Dynamik und mit Momentum über diese beiden Linien gelaufen und hat auch einen Tagesschluss darüber formatiert. Solange sich der Dow Jones per Tagesschluss über diesen beiden Durchschnittslinien halten kann, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Rücksetzer könnten bis in den Bereich der SMA50/20 gehen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Unser Ausblick für den heutigen Handelstag:

Der Dow Jones notiert aktuell im Bereich der 29.700 Punkte. Damit notiert er ca. 150 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Sollten sich die Bullen durchsetzen können, so könnten sie versuchen zunächst unsere Anlaufziele bei 29.715/17, bei 29.730/32, bei 29.744/46, bei 29.756/58, bei 29.770/72, bei 29.785/87 und dann bei 29.795/97 Punkten zu erreichen. Geht es über die 29.795/97 Punkte, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 29.810/12, bei 29.828/30, bei 29.841/43, bei 29.853/55, bei 29.865/67, bei 29.880/82 und dann bei 29.895/97 Punkten zu finden. Geht es über die 29.895/97 Punkte, so könnte es dann zu unseren nächsten Anlaufziele bei 29.905/07, bei 29.919/21, bei 29.932/34, bei 29.944/46, bei 29.960/62, bei 29.978/80, bei 29.993/95 und dann bei 30.009/11 Punkten gehen. Überder 30.009/11 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 30.022/24, die 30.030/32, die 30.048/50, die 30.062/64, die 30.075/77, die 30.090/92 und dann die 30.105/07 Punkte.

Setzen sich die Bären durch und geht es unter die 29.700 Punkte Marke, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 29.688/86, bei 29.671/69, bei 29.651/49, bei 29.638/36, bei 29.624/22, bei 29.616/14 und dann bei 29.610/08 Punkten erreichen. Unter der 29.610/08 Punkte wären unsere nächsten Anlaufziele die 29.595/93, die 29.580/78, die 29.565/63, die 29.550/48, die 29.538/36, die 29.525/23, die 29.510/08 und dann die 29.494/92 Punkte. Sollte es heute unter die 29.494/92 Punkte gehen, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 29.480/78, bei 29.467/65, bei 29.452/50,b ei 29.438/36, bei 29.424/22, bei 29.412/10 und dann bei 29.394/92 Punkten zu finden.

Dow-Widerstände: 29.833....29.972/90.....30.131/92......30.253....30.352

Dow-Unterstützungen: 29.726.....29.485......29.261.....29.140......28.730

Wir rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

29.770 (29.882) bis 29.580 (29.492) Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.