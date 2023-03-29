تركز الأسواق على تقارير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة

آذار 30, 2023 01:14

تجذب تقارير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة للربع الرابع من عام 2022 انتباه المستثمرين والمتداولين. في اليابان، قال محافظ بنك اليابان المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا إن "الاقتصاد أقرب من ذي قبل لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بشكل مستدام."

جاء تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي عند 6.8٪ على أساس سنوي في فبراير، بينما أشار محللو ANZ في تقرير إلى أن "مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي الشهري أظهر أن زخم التضخم لا يزال قوياً ولا يتباطأ بقدر انخفاض التضخم السنوي. يقترح. جنبًا إلى جنب مع إصدارات البيانات السابقة، هذا يجعلنا مرتاحين لدعوتنا بأن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في أبريل".

أظهر تقرير صادر عن معهد GfK في وقت سابق من الصباح أن ثقة المستهلك الألماني من المقرر أن تتحسن في أبريل للشهر السادس على التوالي حيث تراجعت أسعار الطاقة من مستويات قياسية. لاحظ الاقتصاديون في GfK أن "الخسارة المتوقعة في القوة الشرائية تمنع الانتعاش المستدام للطلب المحلي. ويشار إلى ذلك أيضًا من خلال مستوى ثقة المستهلك الذي لا يزال منخفضًا للغاية".

تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2022

سينشر المكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي (BEA) يوم الخميس بيانات تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2022. يشير الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد توسع بنسبة 2.7٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.2٪ خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كشف استبيان أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي أن الفجوة التجارية في السلع زادت بشكل طفيف إلى 91.6 مليار دولار من 91.1 مليار دولار في يناير. قفزت مخزونات التجزئة بنسبة 0.8٪ في الشهر حيث يشير الاقتصاديون إلى أن ارتفاع المخزونات يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي ويتوقعون نسبة 1-3٪ في الربع الأول من عام 2023.

بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الرابع من عام 2022 يوم الجمعة

ستتاح للمتداولين الفرصة يوم الجمعة لفحص بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الرابع من عام 2022، المقدمة من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). يتوقع محللو السوق أن تظهر البيانات أن الاقتصاد بثي دون تغيير في الربع الأخير.

أظهر استطلاع ONS الذي نُشر في 10 مارس أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في يناير، أعلى من رقم 0.1٪ الذي توقعه الاقتصاديون. بقيت المملكة المتحدة الاقتصاد الوحيد لمجموعة السبع الذي لم يتعاف تمامًا من عواقب جائحة الفيروس التاجي. توقع بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية (OBR) حدوث ركود لمدة خمسة أرباع يبدأ في الربع الأول من عام 2023، ولكن لا يبدو أن الأرقام المنشورة تتماشى مع توقعاتهم.

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو في فبراير

من المتوقع أن يصدر مكتب الإحصاء الياباني مساء الخميس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو لشهر مارس. يتوقع محللو السوق أن يأتي التضخم عند 3.2٪ على أساس سنوي. حيث يسلط الاقتصاديون الضوء على انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان في فبراير إلى حد كبير بسبب تطبيق دعم الطاقة الحكومي.

الصين: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي/غير الصناعي من NBS في مارس

سيصدر الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات (CFLP) بيانات تتعلق بمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية وغير التصنيعية في مارس. يقترح محللو السوق أن يأتي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند 51.2 ومؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي عند 54.9. ومن المتوقع أن يكون كلا الرقمين أقل من قراءات فبراير.

حذّر محللو ING من أن استدامة انتعاش فبراير سيكون غير مؤكد وكرروا أن صناعة الخدمات الصينية من المرجح أن تتفوق على قطاع التصنيع هذا العام.

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