انخفاض حاد في الأسهم الصينية

تموز 08, 2021 15:26

في الأسبوع الماضي، تمكنا من ملاحظة كيفية هبوط سوق الأسهم الصينية بقوة، كما نرى في الجدول التالي، والذي يوضح تطور الأسبوع الماضي.

المصدر: Finviz

في هذا الجدول، يمكننا أن نرى انخفاضاً واسع النطاق في جميع القطاعات تقريباً مع انخفاض بنسبة 8.54٪ في سهم NIO، و 6.43٪ في سهم Xpeng، و 12.02٪ في سهم Bidu، و 9.34٪ في سهم Alibaba.

تغذي هذه الانخفاضات تحركات الحكومة الصينية ضد الشركات المدرجة في الخارج ومقرها الصين، بعد أن أشارت بكين إلى أنها ستكثف إشرافها على هذه الشركات لقمع النشاط غير القانوني ومعاقبة الإصدار الاحتيالي للأوراق المالية.

تؤثر هذه الإجراءات بشكل خاص على شركات التكنولوجيا، حيث تتضاءل القدرة على جمع الأموال في الخارج.

أعلنت الصين اليوم عن جولة جديدة من الغرامات على الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا تصل إلى 500 ألف يوان، ستة منها ذهبت إلى شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي لسهم علي بابا، يمكننا أن نرى أنه بعدما سجل السعر أعلى المستويات التاريخية في 27 أكتوبر 2020، اتبع السعر اتجاهاً هبوطياً قوياً أدى إلى خسارة أكثر من 100 دولار للسهم الواحد.

في الأسبوع الماضي، ارتد السعر هبوطياً مع انخفاض حاد يقترب من 10٪، مما دفعه للبحث مرة أخرى عن مستوى الدعم المهم في أدنى المستويات السنوية، والذي يمثله النطاق الأحمر.

قد يؤدي فقدان مستوى الدعم هذا إلى فتح الباب أمام مزيد من التصحيح الذي قد يؤدي إلى خسارة السعر 200 دولار أمريكي للسهم الواحد.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني اليومي لسهم Alibaba اليومي. نطاق البيانات: 25 فبراير 2020 إلى 8 يوليو 2021. تم إعداده في 8 يوليو 2021 الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: 9.73٪

2019: 54.74٪

2018: -20.51٪

2017: 96.37٪

2016: 8.05٪