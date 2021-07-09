أعلنت شركة Cellnex، المشغل الأوروبي الرئيسي للبنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، أنها تواصل عملية التوسع الأوروبي، بعد الاستحواذ على شركة Polkomtel Infrastruktura البولندية.
وهي شركة البنية التحتية للاتصالات التابعة لمجموعة Cyfrowy Polsat. مع هذا الاستحواذ، ستضيف شركة Cellnex أكثر من 7000 برج آخر إلى محفظتها. تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من إتمام الشركة الاستحواذ على 9100 برج من شركة CK Hutchison الإيطالية.
تجعل عملية الشراء هذه من بولندا كواحدة من الأسواق الرئيسية للشركة، حيث من المتوقع أن تستثمر شركة Cellnex أكثر من 600 مليون يورو أخرى في السنوات العشر القادمة لنشر شبكات 5G في البلاد.
تبلغ التكلفة الإجمالية للعملية 1.6 مليار يورو، والتي ستمولها الشركة من السيولة الفائضة. من المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ هذه تأثير إيجابي بقيمة 330 مليون يورو على أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.
النتائج الإيجابية للشركة لم تمر مرور الكرام من قبل المستثمرين. قدمت الشركة في آخر 8 تقارير عن نتائج الارباح تقدم يقترب من 10٪ في إيراداتها الفصلية.
المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني الشهربي لسهم Cellnex. نطاق البيانات: من 1 أيار (مايو) 2015 إلى 9 تموز (يوليو) 2021. تم الإعداد في 9 تموز (يوليو) 2021 الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس دليلاً على الاداء المستقبلي.
تطور الأسعار في السنوات الخمس الماضية:
- 2020: 37.32٪
- 2019: 94.40٪
- 2018: - 2.13٪
- 2017: 37.63٪
- 2016: -20.77٪
في الرسم البياني الشهري لـ سهم Cellnex، يمكنك أن ترى بوضوح تشكيل نموذج الراية.
يتميز هذا الرقم الاستمراري بحقيقة وهي تكمن في أن الفترة الصعودية الطويلة التي رافقت رحلة ارتفاع السهم، يختار بعض المتداولين جني الأرباح قبل استئناف المسيرة.
خلال عملية جمع الأرباح هذه، عادة ما يتم تشكيل مثلث متماثل، على الرغم من أن المشترين في هذا الإجراء لم يتركوا قيمة السهم تغلق دون مستوى الـ 44.72 يورو. في زخمهم الصعودي الأخير، تمكن المشترون من كسر مقاومة هذا المثلث الهابط، لذلك وفقاً لهذا التكوين، في الأشهر المقبلة، يمكننا أن نرى ارتفاعاً صعودياً قد يرفع سهم Cellnex إلى 83.10 يورو.
يتم الحصول على هذا المستوى عن طريق إضافة هذا الراية إلى مكان كسر دعم المثلث.
باستخدام حساب Admirals Trade.MT5، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) الخاصة بـ سهم Cellnex وأكثر من 3000 سهم! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية. اضغط على اللافتة التالية لفتح حساب اليوم:
معلومات حول المواد التحليلية:
اخلاء المسؤولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بشأن جميع التحليلات والتقديرات والتنبؤات ومراجعات السوق والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار في Admiral Markets التي تعمل تحت العلامة التجارية Admirals (يشار إليها فيما يلي "Admirals") قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يرجى الانتباه إلى ما يلي:
- هذه معلومات تسويقيية. يتم نشر المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية استثمارية. لم يتم إعداده وفقاً للمتطلبات القانونية الرامية إلى تعزيز استقلالية البحث الاستثماري، ولا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر البحوث الاستثمارية.
- يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
- لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.
- تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، Javier Olivan (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
- في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل.
- لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals لأي أداء مستقبلي. قد تزيد قيمة الأداة المالية وتنخفض ولا يمكن ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
- المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.