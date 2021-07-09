تتوسع شركة Cellnex أكثر مع استحواذ كبير

تموز 09, 2021 13:56

أعلنت شركة Cellnex، المشغل الأوروبي الرئيسي للبنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، أنها تواصل عملية التوسع الأوروبي، بعد الاستحواذ على شركة Polkomtel Infrastruktura البولندية.

وهي شركة البنية التحتية للاتصالات التابعة لمجموعة Cyfrowy Polsat. مع هذا الاستحواذ، ستضيف شركة Cellnex أكثر من 7000 برج آخر إلى محفظتها. تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من إتمام الشركة الاستحواذ على 9100 برج من شركة CK Hutchison الإيطالية.

تجعل عملية الشراء هذه من بولندا كواحدة من الأسواق الرئيسية للشركة، حيث من المتوقع أن تستثمر شركة Cellnex أكثر من 600 مليون يورو أخرى في السنوات العشر القادمة لنشر شبكات 5G في البلاد.

تبلغ التكلفة الإجمالية للعملية 1.6 مليار يورو، والتي ستمولها الشركة من السيولة الفائضة. من المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ هذه تأثير إيجابي بقيمة 330 مليون يورو على أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.

النتائج الإيجابية للشركة لم تمر مرور الكرام من قبل المستثمرين. قدمت الشركة في آخر 8 تقارير عن نتائج الارباح تقدم يقترب من 10٪ في إيراداتها الفصلية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني الشهربي لسهم Cellnex. نطاق البيانات: من 1 أيار (مايو) 2015 إلى 9 تموز (يوليو) 2021. تم الإعداد في 9 تموز (يوليو) 2021 الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس دليلاً على الاداء المستقبلي.

تطور الأسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: 37.32٪

2019: 94.40٪

2018: - 2.13٪

2017: 37.63٪

2016: -20.77٪

في الرسم البياني الشهري لـ سهم Cellnex، يمكنك أن ترى بوضوح تشكيل نموذج الراية.

يتميز هذا الرقم الاستمراري بحقيقة وهي تكمن في أن الفترة الصعودية الطويلة التي رافقت رحلة ارتفاع السهم، يختار بعض المتداولين جني الأرباح قبل استئناف المسيرة.

خلال عملية جمع الأرباح هذه، عادة ما يتم تشكيل مثلث متماثل، على الرغم من أن المشترين في هذا الإجراء لم يتركوا قيمة السهم تغلق دون مستوى الـ 44.72 يورو. في زخمهم الصعودي الأخير، تمكن المشترون من كسر مقاومة هذا المثلث الهابط، لذلك وفقاً لهذا التكوين، في الأشهر المقبلة، يمكننا أن نرى ارتفاعاً صعودياً قد يرفع سهم Cellnex إلى 83.10 يورو.

يتم الحصول على هذا المستوى عن طريق إضافة هذا الراية إلى مكان كسر دعم المثلث.

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