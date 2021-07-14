ارباح جي بي مورغان وجولدمان ساكس تفوق توقعات المحللين

تموز 14, 2021 16:26

كما في الأسابيع الأخيرة، ركزت جلسة الأمس على الجدل الدائر حول ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ومرة ​​أخرى تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة توقعات السوق، مما تسبب في إغلاق سلبي لوول ستريت مع انخفاضات بنسبة 0.31٪ و 0.35٪ و 0.38. ٪ في مؤشرات Dow Jones و SP500 و Nasdaq على التوالي.

بالإضافة إلى بيانات تضخم من الولايات المتحدة، تم نشر مؤشر أسعار المستهلكين للمملكة المتحدة وإسبانيا في جلسة اليوم أيضاً، والذي كان أيضاً أعلى من المتوقع وفقاً لإجماع السوق. استقر مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني عند 2.5٪ مقابل 2.2٪ المتوقعة بإجماع السوق، بينما وصل مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني أيضاً إلى 2.5٪ مقابل 2.4٪ المتوقعة.

من ناحية أخرى، خلال جلسة الأمس، اطلعنا أيضاً على النتائج ربع السنوية لاثنين من عمالقة السوق مثل JP Morgan Chase & Co و Goldman Sachs، والتي فاقت التوقعات بنتائج إيجابية للغاية للربع الثاني من السنة مثل النتائج الفصلية التي تم نشرها في أبريل الماضي.

JP Morgan هو أكبر بنك في الولايات المتحدة وقد قدم أمس نتائج ربع سنوية إيجابية للغاية حيث حصل على ربح للسهم الواحد قدره 3.78 دولار وإيرادات 31.4 مليار دولار مقابل 3.16 دولار للسهم ودخلاً قدره 30 مليار دولار متوقعاً بإجماع السوق. .

على الرغم من هذه النتائج الجيدة، فقد هبط سعر السهم إلى الأسفل بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن التضخم في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إغلاقه بانخفاض قدره 1.49٪.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي يمكننا أن نرى ذلك، على الرغم من أن تشكل الاتجاه طويل المدى صعودي بشكل واضح، فمنذ منتصف فبراير الماضي يتحرك السعر في نطاق جانبي مهم مع دعم حول المستوى 147 دولار (النطاق الأحمر).

من المهم أن نولي اهتماماً وثيقاً في الجلسات القادمة لحركة السعر، حيث يمكن أن يقوم السعر بتشكيل نموذج الرأس والكتفين والذي، إذا تم تأكيده، قد يتسبب ذلك في حدوث تغيير من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهابط. علاوة على ذلك، يمكن تأكيد هذا التغيير في الاتجاه من خلال الاختراق المحتمل لمستوى الدعم الذي يمثله الخط الأحمر، على الرغم من أن السعر سيتعين عليه لاحقاً مواجهة مستوى الدعم الرئيسي جوار المتوسط لـ ​​200 جلسة.

على العكس من ذلك، إذا تمكن السعر من الحفاظ على مستويات الدعم هذه، فسوف تستمر المعنويات في الصعود بفضل النتائج الجيدة، على الرغم من ذلك، علينا أن نكون منتبهين جداً لتطور التضخم وكيف يؤثر على الأسواق المالية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط سهم JP Morgan اليومي. نطاق البيانات: 24 فبراير 2020 إلى 14 يوليو 2021. تم الإعداد في 14 يوليو 2021 الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراَ موثوقاً للنتائج المستقبيلية.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: -8.85٪

2019: 42.80٪

2018: -8.72٪

2017: 23.93٪

2016: 30.68٪

في غضون ذلك، قدم بنك جولدمان ساكس أيضاً نتائج ربع سنوية إيجابية فاقت أيضاً توقعات السوق من خلال الوصول إلى ربحية السهم 15.02 دولار بإيرادات قوية قدرها 15.39 مليار دولار مقابل 9.96 مليون دولار و 12.04 مليار دولار المتوقعة.

كما في حالة JP Morgan، أغلقت اسهم جولدمان ساكس على تراجع على الرغم من النتائج الجيدة، متخلفة عن 1.19٪ لتصل إلى 375.98 دولار للسهم، بسبب التضخم.

من الناحية الفنية، بعد تسجيل السعر أعلى مستوياته على الإطلاق في 4 يونيو عند مستوى 391 دولار للسهم، يمر السعر بتراجع أدى به إلى الارتداد عن مستوى الدعم/المقاومة الذي يمثله الخط الأحمر.

كما هو الحال مع الإجراء السابق، يجب أن نكون منتبهين جداً لتطور حركة السعر والتضخم في الولايات المتحدة، لأنه إذا استمر عدم الاستقرار في الأسواق وفقد السعر مستوى الدعم الحالي، فقد نرى تغييراً من الاتجاه الصعودي في الاتجاه الهابط، على الرغم من أن السعر يجب أن يواجه العديد من مستويات الدعم ومتوسطه البالغ 200 جلسة.

على الرغم من ذلك، يظل الشعور إيجابياً في الوقت الحالي وقد تؤدي هذه النتائج الجيدة إلى سعى السعر إلى الوصول إلى أعلى مستوياته.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5. مخطط Goldman Sachs اليومي. نطاق البيانات: 25 فبراير 2020 إلى 14 يوليو 2021. تم الإعداد في 14 يوليو 2021 الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن المرتجعات السابقة لا تضمن المرتجعات المستقبلية.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: 14.69٪

2019: 37.64٪

2018: -34.43٪

2017: 6.39٪

2016: 32.86٪