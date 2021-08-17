خلال جلسة اليوم، صدرت بيانات التوظيف من المملكة المتحدة والتي تظهر تعافي سوق العمل شيئاً فشيئاً بعد الأزمات التي سببها الوباء بعد استقرار معدل البطالة عند 4.7٪، وبالتالي استمرار الاتجاه الهبوطي بعد ذلك. والذي وصل إلى أعلى ذروة له في مارس الماضي.
من ناحية أخرى، تم نشر البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو, لم يحقق الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثاني من العام توقعات السوق والذي سجل تغيراً بنسبة 2٪ فقط، وهو الناتج المحلي الإجمالي الأولي على أساس سنوي. والذي لا يزال دون التوقعات بنسبة 13.6٪ مقارنة بـ 13.7٪ المتوقعة بإجماع السوق. على الرغم من ذلك، يبدو أن الانتعاش في منطقة اليورو يحافظ على وتيرته الإيجابية.
إذا ركزنا على مؤشرات الأسهم الرئيسية، يمكننا أن نرى في جلسة اليوم، كيف تتداول المؤشرات في المنطقة الحمراء, حيث تترقب الاسواق كلمات جيروم باول بعد ظهر اليوم، بعد يوم أمس الاثنين، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن أن هذه الهيئة قد ترى شهراً إيجابياً جديداً كافياً فيما يتعلق بسوق العمل للبدء في خفض مشترياتها الشهرية من الأصول المالية. على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك الكثير من التكهنات حول البداية المحتملة لتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي حجم اصوله المالية, من غير المحتمل أن يعلن جيروم باول عن أي شيء حتى ندوة جاكسون هول في 26 أغسطس.
كما علقنا في تحليلنا في 23 يوليو الماضي على مؤشر الداكس، بعد الارتداد من منطقة الدعم المهمة بالتزامن مع النطاق السفلي للقناة الجانبية وخط الاتجاه الصعودي الذي تمثله الدائرة الحمراء، حصل السعر على زخم صعودي جديد قاده ليس فقط لتجاوز المتوسطات المتحركة لـ 18 جلسة و 40 جلسة في الاتجاه الصعودي، بل قاد السعر أيضاً إلى اختراق مستوى المقاومة السابق متجهاً نحو الأعلى وتسجيل قمم تاريخية جديدة بعد تجاوز مستوى الـ 16000 نقطة يوم الجمعة الماضي.
بعد هذه النقطة ومع تنامي الشائعات حول احتمال تناقض بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية، فقد مؤشر داكس ما يزيد قليلاً عن 0.6٪ خلال الأسبوع، مما دفعه إلى البحث عن الدعم في النطاق البرتقالي الذي كان سابقاً مستوى مقاومة له ولكنه يعمل حالياً كدعم. قد يؤدي فقدان هذا المستوى و تجاوز المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة إلى فتح الباب لمزيد من التصحيح بحثاً عن خط الاتجاه الصعودي.
المصدر: Admirals MetaTrader 5. نطاق بيانات الرسم البياني اليومي لمؤشر الـ DAX30: من 22 ديسمبر 2020 إلى 17 أغسطس 2021. تم إعداده في 17 أغسطس 2021 الساعة 12:35 مساءً. بتوقيت وسط آوروبا. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:
- 2020: 3.6٪
- 2019: 25.48٪
- 2018: -18.26٪
- 2017: 12.51٪
- 2016: 6.87٪
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