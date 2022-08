Trgovalne novice za začetnike - Živali na finančnih trgih

Avgust 04, 2022 17:12

Kaj imajo živali s finančnimi trgi? V tem članku o trgovalnih novicah za začetnike boste izvedeli o simboliki živali pri trgovanju in vlaganju, vključno z:

Biki in medvedi

Golobi in Jastrebi

Zajci in želve

Kiti

Črni labodi

Živalski duhovi

Vsi smo že videli čudovite slike hišnih ljubljenčkov, kot so mladi mucki in mladi psički, na družabnih omrežjih. Čeprav imajo finančni trgi sloves poslov, imajo tudi dolgotrajno in globoko povezavo s simboliko živali.

Medtem ko hišni ljubljenčki na družbenih omrežjih predstavljajo topel in ljubeč občutek, so simboli živali na naložbenih trgih povezani z dramatično različnimi čustvi.

Kot začetnik boste kmalu začeli spremljati finančne medije in spremljali novice, da boste na tekočem z najnovejšimi dogodki na Forex in delniških trgih. Večina člankov o razpoloženju na trgu se nanaša na bike in medvede, zato začnimo s temi živalmi.

Biki in medvedi na finančnih trgih

Močan naraščajoči trend v gospodarstvu vpliva na razpoloženje vlagateljev, kar pomeni več optimizma in zaupanja na trgovalnih in naložbenih trgih. V nekaterih primerih se cvetoči trg spremeni v vzpon, pri katerem se zdi, da tržno razpoloženje najprej dvignejo bikovski rogovi, kar kaže na zdravo željo po tveganju.

V nasprotnem primeru močan upad gospodarstva sproži čustva strahu in včasih panike. Žival, ki predstavlja ta čustva, je medved, in ko trg postane medvedji, pride do množičnih razprodaj in nagnjenost vlagateljev k tveganju zbledi.

Bik in medved sta postala bližnjici za opisovanje prevladujočega razpoloženja na trgih in ju lahko enačimo tudi s kupci in prodajalci. Rasto in padanje vrednosti med kupci in prodajalci je razvidno iz rasti in padcev različnih instrumentov na delniških in forex trgih.

Biki in medvedi se borijo na tleh, medtem ko se druge vrste dvignejo v zrak in nas pripeljejo do jastrebov in golobov.

Jastrebi in golobi

Jastreb je postal predstavnik centralne banke, ki je odločena zaostriti kreditiranje z zvišanjem obrestnih mer in ujeti svoj plen – visoko inflacijo. Jastrebova denarna politika se pojavi, ko cene rastejo prehitro in prispevajo k inflaciji, zaradi česar morajo centralni bankirji sprejeti ukrepe za njeno zmanjšanje.

Golob je veliko manj agresivna ptica kot jastreb in kadar se uporablja na finančnih trgih, predstavlja obdobja denarne politike med nizko ali normalno inflacijo. Monetarna politika Dovish je povezana z ohlapnejšimi kreditnimi pogoji in se imenuje tudi "spodbujevalna" denarna politika.

Črni labodi

Črni labodi so tako redki, da se ime uporablja za opis zelo nenavadnih dogodkov na trgovalnih in naložbenih trgih. Primeri dogodkov Črnega laboda vključujejo hiter zlom EURCHF, ko je Švicarska nacionalna banka (SNB) odstopila od sporazuma o vezavi švicarskega franka na EUR. Dogodki Črnega laboda se lahko nanašajo tudi na geopolitična dogajanja, kot so vojne, revolucije, pandemije in druge velike motnje v svetovnem gospodarstvu.

Bistvena stvar, ki jo je treba razumeti o dogodkih na trgu Black Swan, je, da jih povzroča množična reakcija strahu in panike. Če pogledamo nazaj in ko se prah polege, lahko katalizator, ki je sprožil množično reakcijo, pogosto pomeni razvoj v gospodarstvu. Dober primer tega je postopno izumiranje valutnih vezav, ki se zdijo na izhodu, saj sodobna gospodarstva zahtevajo več prožnosti kot kdaj koli prej.

Zajci in želve

Zajci in želve niso tako pogosto vidni v medijih kot biki in medvedi ali jastrebi in golobi. To je morda zato, ker zajci in želve predstavljajo vrsto pristopa vlagatelja in trgovca, ne pa začasno čustvo, kot sta strah ali optimizem.

Zajci bi bili nagnjeni k hitremu vstopu in izstopu iz poslov ali naložb, medtem ko bi želve ubrale počasnejši in dolgoročnejši pristop, ki bi se približeval svojim finančnim ciljem, namesto da bi hitel.

Kiti

Govorili smo o kopenskih in zračnih živalskih vrstah, kaj pa o tiste iz morja? Kiti predstavljajo velikane institucionalnih vlagateljev in trgovcev, z drugimi besedami, mega banke, vlade, centralne banke in hedge sklade.

Ko obsežna institucija izvaja trgovanje ali naložbo, lahko spremeni smer trga. Primere tega je mogoče videti med intervencijami centralne banke na Forexu, ko kupujejo svojo nacionalno valuto, da jo podprejo v občutljivih obdobjih.

Ko hedge skladi prodajo instrument na kratko ali dolgo, imajo tako visoko kupno moč, da lahko tudi premaknejo trg.

Živalski duhovi

Ne, izraz živalski duh se ne nanaša na duhove bikov in medvedov, vendar je lahko grozljiv.

Živalski duhovi opisujejo silna čustva, ki prevzamejo vlagatelje in trgovce v posebnih časih na trgih. Ta čustva so običajno povezana s paniko med dogodki Črni labod ali evforijo, ko gre gospodarstvo tako dobro, da se zdi, da bo vsaka naložba ali trgovanje verjetno uspelo.

Živalski duhovi so čustveni ekstremi na naložbenih trgih in lahko povzročijo velike spremembe in gibanja cen sredstev. Te spremembe lahko opišemo kot nestanovitnost, toda v primeru živalskih žganih pijač lahko spremembe cen sredstev daleč presegajo zdrav pomen nestanovitnosti in se premikajo v divja nihanja, dokler pojav ne mine.

Kakšen je odgovor na živalske duhove? Vedno uporabljajte preudarne tehnike obvladovanja tveganja in to je tema naslednjega tedna, zato ne pozabite ponovno preveriti našega rednega članka Novice o trgovanju za začetnike.

Admirals ponuja široko paleto izobraževalnih in analitičnih spletnih seminarjev. Če se želite srečati in komunicirati z izkušenimi trgovci, se pridružite našim brezplačnim spletnim seminarjem!

Trgujte brez tveganja z demo računom Trgovanje v praksi z virtualnimi sredstvi ODPRI DEMO RAČUN

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.