Valutni pari USD bi lahko ta teden pokazali nekaj več premikov pred trgovalnimi dogodki v ZDA za naročila trajnega blaga in prodajo novih stanovanj. Obstaja tudi možnost, da bi bili svetovni delniški trgi pod pritiskom, ko bo Zvezni odbor za odprti trg (FOMC) objavil svoje zapisnike in ne pozabimo še kako je Kitajska zaprla nekatera javna območja zaradi strahu pred covidom-19.

USD valutni pari

USD bo v središču pozornosti v sredo, ko bo objavljeno poročilo o naročilih trajnega blaga za mesec oktober. Soglasno mnenje vidi rast v višini 0,4 odstotka, kar je nespremenjeno glede na prejšnji mesec. Inflacija se je oktobra v ZDA umirila in je morda podprla naročila za luksuzno blago. Hkrati so naraščajoče obrestne mere zmanjšale naložbe in porabo, zato so obeti glede rezultatov mešani.

Ameriški stanovanjski trg bo jutri pod drobnogledom s poročilom o prodaji novih stanovanj za oktober. Prej je bil na ravni 603.000 prodanih novih domov, soglasno mnenje ocenjuje, da bodo oktobrski rezultati 570.000. Dejavniki, ki jih je treba upoštevati, vključujejo okolje naraščajočih obrestnih mer v ZDA, ki vpliva na povpraševanje po hipotekah in novih domovih. Poleg tega je gradbeni sektor občutljiv na inflacijske pritiske na surovine, zato naj bi poročilo poslalo signale o zdravju stanovanjskega trga.

Objava zapisnika FOMC 23. novembra bi lahko vplivala na valutne pare USD in razpoloženje na borzi. Strahovi glede recesije so tik pod površjem in zvišanje obrestnih mer je pomembno vplivalo na nagnjenost k tveganju in vrednosti ameriškega dolarja. Čeprav se je inflacija v ZDA oktobra znižala, Federal Reserve meni, da je še prezgodaj za omilitev denarne politike. Zapisnik naj bi zagotovil več namigov o zadnji odločitvi o obrestnih merah v tem letu 13. in 14. decembra.

Razmišljanja FOMC bi lahko ponudila vpogled v verjetnost recesije v ameriškem gospodarstvu. To je povezano z relativno počasnim vračanjem Kitajske k polni produktivnosti, saj sta državi veliki trgovinski partnerici.

Promptne cene surove nafte

Majhen padec promptnih cen surove nafte bi lahko bil povezan s strahovi pred recesijo in nedavnimi zaporami Kitajske. Čeprav je Kitajska nekoliko omilila svojo politiko ničelne tolerance glede COVID-a, so razmere daleč od običajnih ravni produktivnosti in so vir zaskrbljenosti glede kratkoročnih obetov rasti v obeh državah.

