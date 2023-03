Vse oči uprte v poročilo o inflaciji CPI v ZDA

Marec 14, 2023 15:58

Propad bank SVB in Signature v ZDA ter poročilo o inflaciji v ZDA CPI, ki bo objavljeno pozneje danes, pritegneta pozornost vlagateljev. Nekateri tržni analitiki menijo, da bi lahko ameriška centralna banka ustavila svoj načrt zaostrovanja denarne politike, da bi preprečila začetek nove bančne krize.

Podatki, ki jih je Urad za državno statistiko (ONS) objavil danes, so pokazali, da je stopnja brezposelnosti v Združenem kraljestvu v treh mesecih do januarja padla na 3,7 %. Ekonomisti so poudarili, da so se prosta delovna mesta zmanjšala že osmi mesec zapored, saj so podjetja za zadrževanje zaposlovanja novih delavcev krivila gospodarske pritiske.

Poročilo o inflaciji CPI v ZDA za vpogled v gospodarstvo

Ameriški urad za statistiko dela (BLS) bo pozneje danes objavil februarsko poročilo o inflaciji CPI. Ekonomisti napovedujejo, da bo skupna inflacija CPI znašala 6 % na letni ravni in 0,4 % na mesečni ravni. Opozoriti je treba, da je inflacija januarja znašala 6,4%, kar je preseglo pričakovanja analitikov.

Orodje FedWatch CME kaže dvig obrestnih mer s strani Fed

Orodje FedWatch skupine CME je v ponedeljek pokazalo 72-odstotno verjetnost zvišanja za 25 bazičnih točk na prihajajočem zasedanju upravnega odbora Feda, s čimer se je referenčna obrestna mera povzpela na 4,75%–5,00%. Vendar pa tržni analitiki vidijo preobrat v višini 75 bazičnih točk znižanja do decembra 2023 od marčevskega vrha.

Goldman Sachs: Ne pričakujte dviga obrestne mere s strani Fed marca

V poročilu strankam so analitiki Goldman Sachs (GS) dejali, da ne pričakujejo, da bo Fed nadaljeval z zviševanjem obrestnih mer na prihodnjem zasedanju upravnega odbora 22. marca. "Glede na stres v bančnem sistemu ne pričakujemo več, da bo FOMC na naslednjem zasedanju 22. marca zvišal obrestne mere." Vendar so opazili, da še vedno pričakujejo 0,25-odstotno zvišanje obrestnih mer maja, junija in julija.

Ameriški predsednik Joe Biden obljublja, da bo pomiril strahove

Joe Biden je v pogovoru z novinarji v Washingtonu dejal, da so depoziti in ameriški bančni sistem varni. Ameriški predsednik je dejal: "Kongres in bančne regulatorje bom prosil, naj okrepijo pravila bank, da bo manj verjetno, da bi se tovrstni propad bank ponovil." Poudaril je tudi, da reševalni paket SVB ne bo prizadel davkoplačevalcev in dodal, da bo vodstvo banke odstavljeno, vlagatelji pa ne bodo zaščiteni.

Poročilo o prodaji na drobno na Kitajskem bo objavljeno v sredo

Kitajski nacionalni statistični urad (NBS) bo predvidoma objavil podatke o prodaji na drobno za januar in februar. Tržni analitiki kažejo, da se je prodaja na drobno v prvih dveh mesecih leta 2023 povečala za 3,5 % na letni ravni.

Bloomberg je poročal, da je vodja NBS članom Nacionalnega ljudskega kongresa dejal, da so gospodarski podatki za januar in februar, vključno z industrijsko proizvodnjo in prodajo na drobno, pokazali opazno izboljšanje.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.