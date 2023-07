Trgovanje s Kanadskim dolarjem: kaj morate vedeti

Julij 14, 2023 09:30

Simbol dolarja ($) je eden najbolj znanih na svetu. Kanadski in avstralski dolar sta za ameriškim dolarjem najbolj priljubljena dolarja. Pari kanadskega dolarja z ameriškim dolarjem, evrom in britanskim funtom so pogosto dodani v portfelje trgovcev kot način za diverzifikacijo njihovih strategij.

Opozoriti je treba, da je Kanada četrta največja proizvajalka in izvoznica nafte na svetu. Kanada ima tudi velike vire zemeljskega plina, mineralov, lesa itd., zato nekateri ekonomisti ugotavljajo, da je kanadska valuta ponavadi povezana s cenami surovin.

V našem blogu boste imeli priložnost spoznati kanadski dolar tako, da boste prebrali nekaj zanimivih informacij o njem in nekaj napovedi pomembnih institucij.

Kanadski dolar in kanadska banka

Kanadski dolar (ali francosko dollar canadien) je uradna valuta Kanade. Simbol za kanadski dolar je $, njegova koda je CAD, medtem ko ga nekateri trgovci običajno imenujejo "Loonie", vzdevek, ki ga dobi podoba navadnega luna na kovancu za en dolar. Leta 1867 so se province Kanada, New Brunswick in Nova Škotska združile v federacijo z imenom Kanada. Posledično so bile njune valute združene v en sam kanadski dolar. Glede na raziskavo Banke za mednarodne poravnave (BIS) je kanadski dolar najbolj prometna valuta na svetu .

Banka Kanade (BoC) je bila ustanovljena leta 1934. Poslanstvo upravnega odbora BoC je vodenje denarne politike ter spodbujanje varnega in učinkovitega finančnega sistema. Svet BoC se sestane osemkrat na leto, da odloča o obrestnih merah in zadevah, povezanih z izvajanjem denarne politike.

Banka Kanade zvišuje obrestne mere

12. julija je BoC objavil svojo odločitev o dvigu obrestnih mer za 25 bazičnih točk. To je bil deseti dvig obrestnih mer od marca 2022, s čimer so se obrestne mere dvignile na najvišjo raven v zadnjih 22 letih. Poteza BoC je bila v skladu s pričakovanji ekonomistov, saj je zvišanje stroškov izposojanja način za nadzor nad pregretim gospodarstvom, ki se sooča z visoko inflacijo in močnim trgom dela.

Guverner BoC Tiff Macklem je na tiskovni konferenci po srečanju dejal, da banka pričakuje, da se bo inflacija umirila, a da bo morda trajalo do sredine leta 2025, da bo dosegla svoj cilj 2 %. Vodja BoC je še omenil, da bi bilo glede na trenutne gospodarske razmere prezgodaj govoriti o kakršnem koli znižanju obrestnih mer.

Učinkovitost kanadskega dolarja

V zadnjih treh letih je prišlo do znatnih nihanj v menjalnem tečaju kanadskega dolarja glede na ameriški dolar. Kanadska valuta je v začetku marca 2020 dosegla 4-letno najnižjo vrednost, ko se je trgovala pri 1,40 $.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD CAD . Časovni razpon: 17. april 2018 – 12. julij 2023. Datum zajema: 12. julij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Loonie si je opomogel in maja 2021 dosegel najvišjo vrednost v zadnjih 6 letih in se trgoval pri 1,20 USD v primerjavi z ameriškim dolarjem, vendar od takrat izgublja vrednost.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD CAD. Časovni razpon : 17. april 2023 – 12. julij 2023. Datum zajetja : 12. julij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kanadski dolar je bil v prvi polovici leta srednje uspešen med glavnimi tečaji G10. Dvig obrestne mere 12. julija in pričakovanja glede strožje denarne politike so pripomogla k rasti vrednosti kanadskega dolarja v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Trgovanje s kanadskim dolarjem: kaj napovedujejo analitiki

Ekonomisti pri TD Securities so predlagali, da bi lahko kanadski dolar imel koristi od morebitnega padca ameriškega dolarja v drugi polovici leta. »Za CAD je verjetno, da bo ujel zadnji veter širše šibkosti USD, ki bo verjetno spodbudil premik na 1,30 v bližnji prihodnosti. Kljub temu ne pozabite, da bo BoC še naprej spoštoval odvisnost od podatkov, kot druge centralne banke. Po drugi strani pa je malo verjetno, da se bodo zavezali še enemu pohodu dviga obrestnih mer, tako da bodo vrata ostla odprta, predvideva pa se, da bo zadnji dvig. S tem v mislih tudi menimo, da lahko CAD izgubi del svoje privlačnosti na križanjih, glede na naše obete o upočasnitvi rasti v ZDA v drugi polovici leta. Globlji padec USD, ki ga pričakujemo v drugem polletju, bo zagotovo koristil CAD, vendar to ne bo najboljši način za igranje globljega padca USD,« ugotavljajo.

Zdi se, da analitiki Macquarie Futures USA niso preveč optimistični glede rasti kanadskega gospodarstva v drugi polovici leta. »Naš medvedji pogled na drugo polovico leta 2023 še vedno temelji na možnostih, da bo Kanada utrpela hujšo upočasnitev kot ZDA. Dvig obrestnih mer se je že zgodil in gospodinjstva bodo začela čutiti pritisk, ko se bodo hipoteke s fiksno obrestno mero prenašale na višje stopnje. Do zdaj je bil ta učinek odložen, saj so banke poskušale podaljšati dobo novih hipotek, da bi olajšale plačilno breme za prezadolžena gospodinjstva. A to ima svoje meje,” so zapisali v svojem poročilu.

Valutni strokovnjaki ING poudarjajo, da bi na kanadski dolar lahko vplivala morebitna negativna revizija napovedi ameriške gospodarske rasti. V poročilu nizozemske banke so zapisali, da je imela »naša napoved pred BoC za USD/CAD 1,30 kot cilj ob koncu 3Q. Zdaj menimo, da so možnosti, da bo 1,30 dosežen prej in sicer že to poletje, precej visoke. Pozneje v letu lahko negativna ponovna ocena pričakovanj rasti v ZDA in predvidena znižanja Fed proti koncu leta 2023 negativno vplivajo na CAD in pričakujemo, da bo pozneje v letu zaostajal za drugimi procikličnimi vrednostmi. Toda novo zaostrovanje BoC pomeni, da se lahko USD/CAD do konca leta trguje bližje 1,25 kot 1,30.«

Padec cen blaga vpliva na Loonie?

Tržni analitiki NBC-jevega tržnega oddelka so ugotovili, da bi morebitna svetovna gospodarska upočasnitev lahko vplivala na cene surovin, oslabila kanadski izvoz in tako usmerila kanadski dolar na šibkejšo pot.

V svojem poročilu so zapisali: »Kanadski dolar je bil v prvi polovici leta 2023 peta najuspešnejša pomembna valuta v primerjavi z ameriškim dolarjem. Eden od glavnih dejavnikov apreciacije CAD v prvi polovici leta je bilo znatno zaostrovanje kanadskega tečaja. razlike v obrestnih merah v ZDA. Ker obrestne mere ne bodo dvignile, bodo obeti za kanadski dolar vedno bolj odvisni od cen surovin. To bi lahko pomenilo šibkejši loonie v prihodnjih mesecih.«

Trgovanje s kanadskim dolarjem in upravljanje tveganja

Nekateri trgovci v svoj portfelj raje dodajo pare kanadskega dolarja ameriškemu dolarju (CAD proti USD), evru (CAD proti EUR) in britanskemu funtu (CAD proti GBP). Kanadski dolar je med najbolj priljubljenimi valutami na svetovnem trgu zaradi velikosti kanadskega gospodarstva in njegove moči, saj je Kanada članica G7. Vprašanje, ki se pojavi, je, ali naj trgovci začetniki vključijo kanadsko valuto v svoj arzenal.

Trgovanje s kanadskim dolarjem, tako kot pri vseh valutnih parih, zahteva prakso in oblikovanje strategije, ki vključuje uporabo orodij za obvladovanje tveganja. Trgovci začetniki bi morali natančno preučiti trg in oblikovati strategijo, ki bi bila v skladu z njihovimi finančnimi cilji.

Zmanjševanje tveganj zahteva, da se trgovci začetniki naučijo uporabljati prava orodja, ki jih ponujajo posredniki. Širok nabor izobraževalnih gradiv, ki so na voljo na spletu, kot so blogi, seminarji, spletni seminarji, vam lahko pomaga okrepiti svoje znanje trgovanja in se izogniti morebitnim pastem. Naučite se uporabljati orodja za obvladovanje tveganja za zmanjšanje trgovalnih tveganj, ki bi lahko ogrozila vaše finančne načrte, in uživajte v bolj gladki izkušnji.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

