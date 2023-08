Trgovanje s češko krono: kaj morate vedeti

Avgust 25, 2023 12:47

Države Vzhodne Evrope, kot sta Češka in Poljska, so v zadnjih nekaj letih opazile krepitev gospodarstva, ki je hitro sprejelo standarde Evropske unije (EU). Češka se ni pridružila evrskemu bloku, saj je ohranila češko krono, da bi lahko poljubno spreminjala denarno politiko. Češka ima le 3 desetletja po razpadu Češkoslovaške eno najbolj konkurenčnih gospodarstev v EU, ki vključuje težko industrijo, kot so linije za proizvodnjo avtomobilov itd.

V tem spletnem članku bomo delili nekaj dragocenih spoznanj o trgovanju s češko krono in gospodarstvom države, ki bi trgovcem začetnikom lahko pomagali oblikovati mnenje o prihodnjem potencialu valute.

Obeti češkega gospodarstva, Češka narodna banka in češka krona

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ( OECD ) v svoji gospodarski raziskavi za leto 2023 napoveduje rast češkega BDP v višini 0,1 % za letos, preden se bo leta 2024 dvignila na 2,4 %, saj bo svetovno gospodarstvo verjetno okrevalo.

Poročilo OECD je bolj optimistično kot poročilo čeških oblasti. Ministrstvo za finance napoveduje 0,5-odstotno znižanje, Češka narodna banka (CNB) pa 0,3-odstotno znižanje. Država je v recesiji od sredine leta 2022. Poročilo OECD nakazuje, da bo inflacija letos dosegla 13,0 %, medtem ko je ocena ministrstva 10,4 %, napoved ČNB pa 10,8 %. Leta 2024 OECD napoveduje, da bo inflacija padla na 4,1 %. OECD pravi, da ima Češka eno najvišjih osnovnih inflacije v EU in da je inflacija široka in zakoreninjena. Njeni analitiki predvidevajo, da se bo inflacija šele konec leta 2024 približala 2-odstotnemu cilju centralne banke.

Češka narodna banka ali češko Česká Národní Banka ( ČNB ) je bila ustanovljena leta 1993 po razpadu Češkoslovaške. Poslanstvo ČNB je vzdrževati stabilnost cen, ohranjati finančno stabilnost in skrbeti za dobro delovanje finančnega sistema v Češki republiki, izdajati bankovce in kovance, upravljati obtok valute in upravljati kliring med bankami ter nadzorovati subjekte. ki delujejo na finančnem trgu.

Češka krona (CZK) je nadomestila češkoslovaško krono leta 1993 po razpadu Češkoslovaške. Krona je ena od osmih valut Evropske unije. Čeprav se zdi, da je češko gospodarstvo dovolj močno za sprejetje enotne valute, se zdi, da se znotraj Češke republike temu koraku močno nasprotuje.

Trgovanje s češko krono: kako se je obneslo

Kot kaže mesečni grafikon, je imela češka krona veliko nihanj glede na ameriški dolar vse od leta 2019. Tik pred začetkom karantene v Evropi (marec 2020) je bil en ameriški dolar enak 24,8 CZK. Češka valuta se je okrepila in dosegla večmesečno najnižjo vrednost maja 2021, ko je trgovala pri 20,7 CZK v primerjavi z ameriško valuto.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD CZK. Časovni razpon: 1. maj 2019 – 24. avgust 2023 . Datum zajema: 24. avgust 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Vendar se je dolar začel krepiti v primerjavi s češko krono in dosegel dvoletni rekord in septembra 2022 trgoval pri 25,0 CZK .

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD CZK. Časovni razpon: 1. 4. junij 2023 – 24. avgust 2023 . Datum zajema: 24. avgust 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zadnjih nekaj mesecev je bilo v prid kroni, ki je dobila zagon in se od začetka tega leta giblje med 21,0-22,0 CZK glede na ameriški dolar.

Napovedi analitikov glede češke krone

Ko komentirajo denarno politiko češke centralne banke, so analitiki HSBC v svojem sporočilu vlagateljem zapisali: »Po našem mnenju smo zdaj dosegli stopnjo, ko trenutna mešanica rasti in inflacije ne upravičuje več tako strogih denarnih pogojev. ČNB je na svojem avgustovskem zasedanju dejansko napovedala konec svojega režima deviznih intervencij. Zadnji zapisnik MPC je razkril, da so se vsi člani strinjali, da se z znižanjem obrestnih mer ne mudi. Za nas sorazmerno sokolsko stališče do obrestnih mer kaže, da ČNB še ni pripravljena na popuščanje svojih obrestnih mer.«

Ekonomisti pri Commerzbank pričakujejo, da se bo par EUR/CZK letos nekoliko znižal, preden se bo trend ponovno obrnil leta 2024. V svojem poročilu so zapisali: »Centralna banka (CNB) je napovedala konec svojega režima deviznih intervencij. To pomeni, da centralna banka ne bo uporabila deviznih intervencij za preprečevanje šibkosti valute. Ker pa v zadnjem času niso bili uporabljeni nobeni posegi, to praktično ne vpliva. Poleg tega bi lahko ČNB, če bi prišlo do novih izrednih razmer, ponovno objavila obvestilo in ponovno začela intervencije. Zato se bo kakršna koli šibkost valute, ki je posledica nenadnega odziva na trgu, v prihodnjih četrtletjih verjetno spremenila."

Glede napovedi para za naslednje leto predlagajo: »V letu 2024 vidimo nadaljnje tveganje depreciacije krone. Ključno tveganje je, da se inflacija morda ne bo povsem umirila do cilja, kar bo ponovno vplivalo na verodostojnost ČNB. Še več, polemika je izbruhnila med vlado in centralno banko, ker slednja kritizira ekspanzivno fiskalno naravnanost kot glavnega krivca za visoko inflacijo. Takšna gibanja bi lahko naslednje leto ponovno povzročila nestanovitnost CZK, če bi se inflacija izkazala za trdovratno, kot predvidevamo.«

V poročilu ING o inflaciji na Češkem je zapisano: »po mnenju uprave je trenutno negotovost glede poti inflacije glavno tveganje. Naša napoved je že nekaj časa nespremenjena, s prvim znižanjem obrestne mere s strani ČNB novembra. Menimo, da je pogoj septembrska inflacija blizu 7 % medletno, kar je tudi naša napoved. To naj bi upravi dalo zaupanje, da bo ciljna inflacija dosegljiva januarja prihodnje leto. Če pa slika ni jasna, lahko upravni odbor počaka na januarsko inflacijo, kar bi pomenilo odlog znižanja do februarja ali marca 2024.«

Kako zmanjšati tveganje pri trgovanju s češko krono

Če se odločite dodati češko krono v svoj trgovalni portfelj, ne pozabite, da trgovanje na forexu vključuje tveganje. Če se vaš načrt ne izide, ker so se trgi obrnili proti vam, obstaja možnost, da boste med tem procesom izgubili sredstva. Zato morajo biti trgovci začetniki zelo previdni pri trgovanju.

Eden od načinov za zmanjšanje tveganja je izboljšanje znanja o trgovanju. Posredniki ponujajo široko paleto izobraževalnih gradiv in orodij, kot so e-knjige, spletni seminarji, blogi in vodniki o tem, kako trgovati ob zmanjševanju tveganj. Trgovci začetniki, ki razumejo, kako deluje trgovanje in katere so nevarnosti, ki bi lahko vplivale na njihove finančne načrte, lahko prilagodijo svoje strategije glede na svoje cilje.

Včasih znanje morda ni dovolj brez ustreznih orodij. Zlasti pri trgovanju je nujno imeti na voljo potrebna orodja za obvladovanje tveganja, saj se brez njih možnosti za neuspeh povečajo. Posredniki običajno ponujajo nabor orodij za obvladovanje tveganja, kot je naročilo za zaustavitev izgube, ki lahko zaustavi financiranje izgub, ko trg niha. Združevanje znanja z ustreznimi orodji za obvladovanje tveganja lahko zagotovi vredno izkušnjo trgovanja z manj stresa in tesnobe.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.