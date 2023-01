Začetek trgovalnega leta prinaša ključne trgovinske novice, vključno z ameriškimi nekmetijskimi plačilnimi listi (NFP) in globalnimi posodobitvami produktivnosti.

Lansko leto je odpornost na trgu dela močno prispevala k zaščiti ameriškega gospodarstva pred visokimi obrestnimi merami in inflacijskimi udarci. Bodo v prihodnje strahovi pred svetovno recesijo zasenčili optimizem glede rasti na trgu dela?

Poročilo NFP za december naj bi bilo objavljeno v petek s podrobnejšimi pogledi v situacijo. Viden je podatek na ravni 200K v primerjavi z novembrskim rezultatom 263K, kar že kaže na nižja pričakovanja. Če je poročilo boljše od konsenznega mnenja, bi lahko to podprlo USD. V primeru, da je NFP v skladu s pričakovanji ali slabši od pričakovanega, bi lahko sprožil nestanovitnost valutnih parov USD in sredstev, povezanih z zlatom.

Moč USD je bila glavna zgodba lankega leta, gibanja trga pa so bila osredotočena na poročilo NFP, izdano vsak prvi petek v mesecu. Ali bo ameriški dolar kratkoročno ostal relativno močan, je v veliki meri odvisno od prihajajoče odločitve Federal Reserve glede obrestne mere in rasti trga dela, med drugimi dejavniki, kot je rast Kitajske.

Negotovost glede prispevka Kitajske k svetovni rasti se je poglobila, potem ko je Caixin Manufacturing PMI decembra oslabel na 49 v primerjavi z 49,4 novembra. Podatki o produktivnosti Kitajske bi lahko imeli večji učinek na razpoloženje glede na pričakovanja svetovne upočasnitve. Slabosti bi lahko vplivale na delnice večnacionalnih podjetij s proizvodnimi centri na Kitajskem in valutne križance juana.

Produktivnost EU

Tako kot v mnogih drugih gospodarstvih je produktivnost EU prepletena s produktivnostjo Kitajske. Globalni indeks nabavnih menedžerjev (PMI) S&P za Evropo je po zadnjih podatkih decembra ostal v negativnem območju. PMI je bil v zadnjem mesecu leta objavljen na ravni 47,8 v primerjavi z novembrsko ravnjo 47,1, kar je v skladu s pričakovanji. Vse, kar je pod nivojem 50, kaže na krčenje.

Produktivnost Združenega kraljestva

Končni PMI za proizvodnjo S&P Global/CIPS za Združeno kraljestvo bo objavljen pozneje danes. Prej na ravni 46,5 je konsenz za december viden pri 44,7. Glavni pritiski v gospodarstvu Združenega kraljestva so visoka inflacija in naraščajoče obrestne mere, ki zavirajo naložbe in prodajo. Če so ti pritiski bolj obremenjevali proizvodnjo, kot je bilo pričakovano, bi lahko prišlo do reakcije valutnih križanj GBP.

